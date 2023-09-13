برلماني روسي: قد نعيد النظر في شروط عمل واتس آب في روسيا

ويأتي ذلك على خلفية إعلان شركة "واتس آب" عن إطلاق خدمة "القنوات" على تطبيقها لتبادل الرسائل.



وجدير بالذكر أن "واتس آب" تابع لشركة "ميتا" المدرجة على قائمة التطرف في روسيا، وهي تمتلك كذلك موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، اللذين تم حجبهما في روسيا في مارس عام 2022.

