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برلماني روسي: قد نعيد النظر في شروط عمل واتس آب في روسيا

9/13/2023 7:15:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن العضو في مجلس الدوما الروسي أنطون غوريلكين أن روسيا قد تعيد النظر في موقفها إزاء شروط عمل تطبيق "واتس آب" في البلاد.
وقال غوريلكين، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة شؤون تكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما: "لقد تحدثت عن خدمة القنوات في "واتس آب". وإذا بدأ منتج شركة "ميتا" المتطرفة بتوسيع دائرة خدماته باتجاه نشر المعلومات، فإن الموقف الرسمي إزاء نشاطه على أراضي روسيا قد يعاد النظر فيه".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان شركة "واتس آب" عن إطلاق خدمة "القنوات" على تطبيقها لتبادل الرسائل.


وجدير بالذكر أن "واتس آب" تابع لشركة "ميتا" المدرجة على قائمة التطرف في روسيا، وهي تمتلك كذلك موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، اللذين تم حجبهما في روسيا في مارس عام 2022.

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