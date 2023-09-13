ارتفاع عدد شهداء الانفجار شرقي غزة إلى 5



ونعت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، في بيان مساء اليوم، الشهداء الذين ارتقوا مساء اليوم شرق مدينة غزة خلال تظاهرهم ضد قوات الاحتلال وإسناداً للأسرى .



وحملت اللجنة الاحتلال المسؤولية عن كل قطرة دم فلسطينية تسقط دفاعا عن القدس والأقصى والأسرى والضفة الغربية المحتلة وضد الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.