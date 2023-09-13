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ارتفاع عدد شهداء الانفجار شرقي غزة إلى 5

9/13/2023 7:15:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الشهداء في غزة جراء انفجار خلال تظاهرة في مخيم ملكة على الحدود الشرقية للقطاع مساء اليوم الأربعاء، الى 5، فيما أصيب نحو 25 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.


ونعت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، في بيان مساء اليوم، الشهداء الذين ارتقوا مساء اليوم شرق مدينة غزة خلال تظاهرهم ضد قوات الاحتلال وإسناداً للأسرى .


وحملت اللجنة الاحتلال المسؤولية عن كل قطرة دم فلسطينية تسقط دفاعا عن القدس والأقصى والأسرى والضفة الغربية المحتلة وضد الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

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