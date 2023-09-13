ارتفاع عدد شهداء الانفجار شرقي غزة إلى 5

ارتفاع عدد شهداء الانفجار شرقي غزة إلى 5
التاريخ
9/13/2023 7:15:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الشهداء في غزة جراء انفجار خلال تظاهرة في مخيم ملكة على الحدود الشرقية للقطاع مساء اليوم الأربعاء، الى 5، فيما أصيب نحو 25 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ونعت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، في بيان مساء اليوم، الشهداء الذين ارتقوا مساء اليوم شرق مدينة غزة خلال تظاهرهم ضد قوات الاحتلال وإسناداً للأسرى .
وحملت اللجنة الاحتلال المسؤولية عن كل قطرة دم فلسطينية تسقط دفاعا عن القدس والأقصى والأسرى والضفة الغربية المحتلة وضد الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.
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