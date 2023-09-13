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حتما لص عن لص يفرِق

9/13/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ربما‭ ‬كان‭ ‬اللص‭ ‬أو‭ ‬الحرامي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الناس‭ ‬تعرضاً‭ ‬لإشانة‭ ‬السمعة‭. ‬أتكلم‭ ‬بالطبع‭ ‬عن‭ ‬اللص‭ ‬الذي‭ ‬يقتحم‭ ‬ممتلكات‭ ‬الغير‭ ‬للاستيلاء‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬منها‭. ‬اللصوصية‭ ‬مدانة‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬الشعوب،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬لصوص‭ ‬يحظون‭ ‬بقدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجتمع‭ ‬مهن‭ ‬عديدة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬الأمر‭ ‬اللصوصية‭ ‬بعينها،‭ ‬ولكن‭ ‬ممتهنيها‭ ‬يعيشون‭ ‬ملء‭ ‬السمع‭ ‬والبصر،‭ ‬وبعض‭ ‬أنواع‭ ‬اللصوصية‭ ‬يسميها‭ ‬المجتمع‭ ‬‮«‬تجارة‭ ‬وشطارة‮»‬،‭ ‬فالذي‭ ‬يبيع‭ ‬سيارة‭ ‬عيوبها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مزاياها،‭ ‬بأضعاف‭ ‬ما‭ ‬تستحقه‭ ‬من‭ ‬ثمن،‭ ‬يستولي‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬الغير‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬وهو‭ ‬إذن‭ ‬‮«‬حرامي‮»‬،‭ ‬والمحامي‭ ‬الذي‭ ‬يتقاضى‭ ‬الاتعاب‭ ‬عن‭ ‬قضية‭ ‬يعرف‭ ‬أنها‭ ‬ميؤوس‭ ‬منها‭ ‬تماماً،‭ ‬وأن‭ ‬موكله‭ ‬رايح‭ ‬فيها،‭ ‬‮«‬حرامي‭ ‬قانوني‮»‬،‭ ‬والطبيب‭ ‬الخصوصي‭ ‬الذي‭ ‬تلجأ‭ ‬إليه‭ ‬شاكياً‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬العين‭ -‬مثلاً‭- ‬فيرغمك‭ ‬على‭ ‬غشيان‭ ‬أقسام‭ ‬أشعة‭ ‬اكس‭ ‬والموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬والمختبرات‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬لفحص‭ ‬اللعاب‭ ‬والدم‭ ‬والبول‭ ‬‮«‬حرامي‮»‬‭ ‬أيضاً،‭ ‬والسمسار‭ ‬قد‭ ‬يمارس‭ ‬‮«‬الحرامية‮»‬‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إبرامه‭ ‬لهذه‭ ‬الصفقة‭ ‬أو‭ ‬تلك،‭ ‬والحكومة‭ ‬تمارس‭ ‬اللصوصية‭ ‬بنص‭ ‬القانون‭ ‬لأنها‭ ‬تستولي‭ ‬على‭ ‬مداخيلك‭ ‬ومدخراتك‭ ‬بمساعدة‭ ‬الشرطة‭ ‬والقضاء‭ ‬تحت‭ ‬مسميات‭ ‬ضرائب‭ ‬ورسوم‭ ‬ودمغات‭ (‬طوابع‭).‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬اليمنية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تغشاها‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تابع‭ ‬شاب‭ ‬تحركات‭ ‬سائق‭ ‬إحدى‭ ‬الحافلات،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتعاطى‭ ‬بعض‭ ‬الشاي‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬أن‭ ‬تمتلئ‭ ‬الحافلة‭ ‬بالركاب،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬امتلأت‭ ‬الحافلة‭ ‬بالخلق‭ ‬حتى‭ ‬سبق‭ ‬ذلك‭ ‬الشاب‭ ‬السائق‭ ‬إلى‭ ‬مقعد‭ ‬القيادة‭ ‬وانطلق‭ ‬بالحافلة،‭ ‬ولأنه‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حرامي‮»‬‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬المجتمع‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الاضطراب‭ ‬بادياً‭ ‬عليه،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬إنزال‭ ‬بعض‭ ‬الركاب‭ ‬في‭ ‬المحطات‭ ‬المحددة‭ ‬لنزولهم،‭ ‬ولكن‭ ‬هؤلاء‭ ‬البعض‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬ناكري‭ ‬الجميل،‭ ‬فلأن‭ ‬الشاب‭ ‬نسي‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬منهم‭ ‬قيمة‭ ‬التذاكر،‭ ‬فقد‭ ‬أبلغوا‭ ‬الشرطة‭ ‬بشكوكهم‭ ‬فيه،‭ ‬فسقط‭ ‬المسكين‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬العدالة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أشبعته‭ ‬‮«‬عدلاً‮»‬‭ ‬وشتماً‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬تقديمه‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭. ‬ذلك‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬محتجزا‭ ‬في‭ ‬مخفر‭ ‬الشرطة‭ ‬شهورا‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬القاضي‭ ‬الذي‭ ‬سيزج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ (‬ولا‭ ‬أدري‭ ‬ماذا‭ ‬نال‭ ‬من‭ ‬عقاب‭)‬،‭ ‬كان‭ ‬يعتزم‭ ‬توصيل‭ ‬جميع‭ ‬الركاب‭ ‬إلى‭ ‬وجهاتهم‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬التصرف‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحافلة،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يشفع‭ ‬له‭ ‬كثيراً‭ ‬لأنه‭ ‬حرامي‭ ‬‮«‬صغير‮»‬‭ (‬وربما‭ ‬راح‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬حوثي‭ ‬عشوائي‭).‬

وفي‭ ‬الأردن‭ ‬سرق‭ ‬شاب‭ ‬سيارة،‭ ‬وافتضح‭ ‬أمره،‭ ‬وطاردته‭ ‬الشرطة،‭ ‬فترجل‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬واختبأ‭ ‬قرب‭ ‬مدخل‭ ‬شقة‭ ‬سكنية،‭ ‬ولكن‭ ‬صاحب‭ ‬الشقة‭ ‬حسبه‭ ‬‮«‬حرامياً‮»‬‭ ‬فأطلق‭ ‬عليه‭ ‬النار‭ ‬فسقط‭ ‬صاحبنا‭ ‬قتيلاً،‭ ‬وهكذا‭ ‬مات‭ ‬شاب‭ ‬بريء،‭ ‬نعم‭ ‬بريء‭ ‬لأنه‭ ‬قتل‭ ‬لجريمة‭ ‬لم‭ ‬يرتكبها،‭ ‬ولنا‭ ‬أن‭ ‬نتساءل‭: ‬لو‭ ‬أن‭ ‬مختلساً‭ ‬معروفاً‭ ‬دخل‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الشقة‭ ‬ولم‭ ‬يكتفِ‭ ‬بالاختباء‭ ‬في‭ ‬مدخلها،‭ ‬هل‭ ‬كان‭ ‬سيلاقي‭ ‬ذاك‭ ‬المصير‭ ‬نفسه؟‭ ‬بل‭ ‬هل‭ ‬كان‭ ‬سيتعرض‭ ‬للمطاردة؟

أما‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الوضع‮»‬‭ ‬أفضل‭ ‬نسبياً،‭ ‬فقد‭ ‬عثرت‭ ‬دار‭ ‬الكتب‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬خزينة‭ ‬قديمة،‭ ‬وعند‭ ‬فتحها‭ ‬اتضح‭ ‬أنها‭ ‬تحوي‭ ‬آلاف‭ ‬القطع‭ ‬النقدية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وبعد‭ ‬جرد‭ ‬محتويات‭ ‬الخزينة‭ ‬تم‭ ‬إغلاقها،‭ ‬ولكن‭ ‬تعذر‭ ‬فتحها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬سبيل‭ ‬أمام‭ ‬إدارة‭ ‬دار‭ ‬الكتب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تقترح‭ ‬على‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬الاستعانة‭ ‬بلص‭ ‬خزائن‭ ‬مخضرم،‭ ‬فالخزينة‭ ‬الأثرية‭ ‬صنعت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬الفيل،‭ ‬وفشل‭ ‬مهندسو‭ ‬‮«‬آخر‭ ‬الزمن‮»‬‭ ‬في‭ ‬فتحها،‭ ‬وهكذا‭ ‬برهنت‭ ‬إدارة‭ ‬الكتب‭ ‬على‭ ‬احترامها‭ ‬للتخصص‭ ‬والكفاءة‭.‬

وبما‭ ‬أنني‭ ‬نصبت‭ ‬نفسي‭ ‬محامياً‭ ‬عن‭ ‬الحرامية‭ ‬فإنني‭ ‬أهيب‭ ‬بلصوص‭ ‬الخزائن‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عدم‭ ‬فتح‭ ‬تلك‭ ‬الخزينة‭ ‬إلا‭ ‬نظير‭ ‬عمولة‭ ‬معينة‭: ‬‮«‬فيفتي‭ - ‬فيفتي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وإلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعهد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بعدم‭ ‬التعرض‭ ‬لهم‭ ‬إذا‭ ‬فتحوا‭ ‬خزائن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى،‭ ‬وإلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬السلطات‭ ‬بتكوين‭ ‬نقابة‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المافيا‭ ‬الايطالية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باحترام‭ ‬واهتمام‭ ‬الدوائر‭ ‬الرسمية‭. ‬وبعد‭ ‬تكوين‭ ‬النقابة‭ ‬بإمكانهم‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للمصارف‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين،‭ ‬توسيعاً‭ ‬لنشاطهم‭ ‬وتعميماً‭ ‬للفائدة‭.‬

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