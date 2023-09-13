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نعم إنه جيل أناني!

9/13/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقيت‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الإيميلات‭ ‬والمكالمات‭ ‬التي‭ ‬تتكرر‭ ‬فيه‭ ‬نفس‭ ‬الإجابة‭ ‬لسؤالي‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬السابق‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬أناني؟

يؤسفني‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الإجابات‭ ‬كانت‭ ‬بنعم،‭ ‬والكل‭ ‬يعلم‭ ‬إنه‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬نحن‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬أنانيتهم،‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬من‭ ‬ربيناهم‭ ‬بل‭ ‬وعلمنا‭ ‬أبناءنا‭ ‬أن‭ ‬يأخذوا‭ ‬بلا‭ ‬حساب‭ ‬ولم‭ ‬نعلمهم‭ ‬حب‭ ‬أو‭ ‬جمال‭ ‬العطاء‭ ‬والتضحية،‭ ‬نعم‭ ‬لا‭ ‬أنكر‭ ‬بأنهم‭ ‬يحبوننا‭ ‬ويحترموننا‭ ‬ولكن‭ ‬تعلموا‭ ‬أو‭ ‬تعودوا‭ ‬أن‭ ‬تضحية‭ ‬الوالدين‭ ‬واجب‭ ‬وحق‭ ‬لهم‭ ‬لا‭ ‬فضل‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يشكروه‭. ‬طبعا‭ ‬لا‭ ‬أقصد‭ ‬الكل‭ ‬ولكن‭ ‬الكثير‭.‬

عديد‭ ‬من‭ ‬القصص‭ ‬المشابهة‭ ‬لقصة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وصلتني‭ ‬ولكنني‭ ‬اخترت‭ ‬لكم‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬لأنها‭ ‬مختلفة‭ ‬قليلا‭ ‬ولكنها‭ ‬تتكرر‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الواقعية،‭ ‬سأحكي‭ ‬لكم‭ ‬القصة‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬صاحبها‭ ‬الذي‭ ‬اخترت‭ ‬له‭ ‬اسم‭ (‬محمد‭).‬

اسمي‭ ‬محمد،‭ ‬عمري‭ ‬59،‭ ‬عندي‭ ‬ولدان‭ ‬وبنتان،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأحفاد‭ ‬لأنني‭ ‬تزوجت‭ ‬صغيرا،‭ ‬أرمل‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬زوجتي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بمرض‭ (‬العضال‭) ‬والتي‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬لم‭ ‬أقصر‭ ‬في‭ ‬رعايتها‭ ‬أبدا‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬عمرها‭ ‬بشهادة‭ ‬الجميع،‭ ‬مازلت‭ ‬في‭ ‬صحتي‭ ‬ورشاقتي‭ ‬وشبابي‭ (‬نعم‭ ‬مازلت‭ ‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬شباب‭ ‬وأحب‭ ‬الحياة‭)‬،‭ ‬ومازلت‭ ‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬محتاج‭ ‬إلى‭ ‬رفيقة‭ ‬درب‭ ‬تكمل‭ ‬معي‭ ‬مشوار‭ ‬الحياة‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬أبنائي‭ ‬وأحفادي‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬الليل‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬أكون‭ ‬فيها‭ ‬وحيدا‭ ‬حيث‭ ‬تزوج‭ ‬الأبناء‭ ‬وكونوا‭ ‬لأنفسهم‭ ‬حياتهم‭ ‬المستقلة،‭ ‬وبما‭
‬أنني‭ ‬ميسور‭ ‬الحال‭ ‬ماديا‭ ‬فلم‭ ‬أقصر‭ ‬عليهم‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬ماديا‭ ‬كان‭ ‬أو‭ ‬معنويا‭.‬

يقول‭ ‬محمد‭: ‬أصبحت‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬وحيد‭ ‬وأحتاج‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬تكون‭ ‬جزئي‭ ‬الثاني،‭ ‬لذلك‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬الزواج،‭ ‬والحمدالله‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬بنت‭ ‬الحلال‭ ‬التي‭ ‬تناسبني‭ ‬في‭ ‬الظروف،‭ ‬والتي‭ ‬تناسب‭ ‬المواصفات‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أبحث‭ ‬عنها،‭ ‬وطبعا‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬فاتحت‭ ‬أبنائي‭ ‬حتى‭ ‬قامت‭ ‬القيامة‭ ‬بينهم‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ثم‭ ‬مع‭ ‬الأيام‭ ‬تفهم‭ ‬الأولاد‭ ‬ولكن‭ ‬البنات‭ ‬كانوا‭ ‬لي‭ ‬بالمرصاد‭ ‬فحاولوا‭ ‬إقناعي‭ ‬بالعدول‭ ‬عن‭ ‬الزواج‭ ‬بشتى‭ ‬الطرق،‭ ‬وعندما‭ ‬فشلوا‭ ‬قاطعوني‭ ‬وحرموني‭ ‬من‭ ‬أحفادي،‭ ‬وعندما‭ ‬غضبت‭ ‬رجعت‭ ‬إحدى‭ ‬البنات‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬حبها‭ ‬لي‭ ‬وغيرتها‭ ‬علي‭ ‬تجعلها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬الموافقة‭ ‬أما‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬سمعتها‭ ‬تقول‭ ‬لأبنائي‭ ‬إن‭ ‬عليهم‭ ‬جميعا‭ ‬أن‭ ‬يقاطعوني‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬تشاركهم‭ ‬فيني،‭ ‬فلم‭ ‬أصدق‭ ‬ما‭ ‬سمعت‭ ‬ولكنني‭ ‬تمالكت‭ ‬نفسي‭ ‬وحاولت‭ ‬أن‭ ‬أستميلهم‭ ‬وأعدهم‭ ‬بأنني‭ ‬أبوهم‭ ‬وحبهم‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬حب‭ ‬آخر‭.‬

وما‭ ‬أن‭ ‬خطبت‭ ‬حتى‭ ‬اختفى‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬حياتي‭ ‬وأصبحوا‭ ‬يستغلون‭ ‬حبي‭ ‬وشوقي‭ ‬لهم‭ ‬ولأطفالهم‭ ‬محاولة‭ ‬منهم‭ ‬للضغط‭ ‬علي‭ ‬لكيلا‭ ‬أنهي‭ ‬مسألة‭ ‬زواجي،‭ ‬لم‭ ‬أصدق‭ ‬أن‭ ‬أبنائي‭ ‬الذين‭ ‬عاشوا‭ ‬معاناتي‭ ‬مع‭ ‬أمهم‭ ‬وضحيت‭ ‬لهم‭ ‬بالكثير‭ ‬لا‭ ‬يتمنون‭ ‬لي‭ ‬السعادة‭ ‬وكل‭ ‬تفكيرهم‭ ‬في‭ ‬أنفسهم‭ ‬فقط‭! ‬كيف‭ ‬ولماذا‭ ‬لا‭ ‬يفرح‭ ‬أبنائي‭ ‬فلذات‭ ‬كبدي‭ ‬لفرحي‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يريدونني‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬الباقي‭ ‬من‭ ‬حياتي‭ ‬مع‭ ‬رفيقة‭ ‬درب‭ ‬تهتم‭ ‬بي‭ ‬وتسعدني؟‭ ‬هل‭ ‬تفكيري‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬جريمة؟‭ ‬هل‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أتقاعد‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬والسعادة‭ ‬والفرح‭ ‬لكي‭ ‬أراضي‭ ‬أبنائي؟‭! ‬

توكلت‭ ‬على‭ ‬الله‭ ‬وتزوجت‭ ‬رجع‭ ‬لي‭ ‬أبنائي‭ ‬ولكن‭ ‬ابنتي‭ ‬الصغيرة‭ ‬مازالت‭ ‬تخاصمني‭ ‬ولا‭ ‬تسمح‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬حفيدي‭ ‬أما‭ ‬ابنتي‭ ‬الأخرى‭ ‬فإنها‭ ‬تعاقبني‭ ‬بطريقة‭ ‬أخرى‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تطفش‭ ‬زوجتي‭ ‬الجميلة‭ ‬الرقيقة‭ ‬بأنها‭ ‬تترك‭ ‬أبناءها‭ ‬الصغار‭ ‬الأربعة‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬السنتين‭ ‬وحتى‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬رعايتي‭ ‬وزوجتي‭ ‬وتخرج‭ ‬تلف‭ ‬الكوفيهات‭ ‬والأسواق‭ ‬وتستمتع‭ ‬بحياتها‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬بأنني‭ ‬عريس‭ ‬جديد‭ ‬أحتاج‭ ‬أن‭ ‬أفرح‭ ‬بعروستي‭ ‬الجديدة‭ ‬وأعلم‭ ‬بأنني‭ ‬لو‭ ‬رفضت‭ ‬ستفعل‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬أختها‭ ‬الثانية‭ ‬ولا‭ ‬أعلم‭ ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬ستتحمل‭ ‬عروستي‭ ‬وسأتحمل‭ ‬أنا‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬غير‭ ‬العادي‭!!‬

نعم‭ ‬سيدتي‭ ‬إنهم‭ ‬جيل‭ ‬أناني‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬كلهم‭ ‬فأبنائي‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬فرحين‭ ‬بزواجي‭ ‬ومتعاونون‭ ‬معي‭ ‬كثيرا‭.‬

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