ثقة ومفخرة
التاريخ
9/13/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ليس غريبا؛ والأمر من مأتاه لا يستغرب، ان تجدد عضوية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في مجلس ادارة الهيئة الدولية لكرة السلة ( FIBA Foundation )، والتي هي هيئة معنية بتطوير اللعبة في الاتحاد الدولي لكرة السلة، ومثل هذا التعيين والتجديد لا يخضع للمجاملات وإنما للكفاءة والاقتدار!
} والأمر قرأه جيدا المعنيون في ( FIBA )؛ والذي يرأسه حاليا القطري الشيخ سعود بن علي آل ثاني، لا يجاملون في اختياراتهم للجنة المذكورة، بل يتم انتقاء اعضائها وفقا للكفاءة والخبرة وبما يمكن للشخصية المعينة ان تسهم في الارتقاء باللعبة، من خلال ما يتأتى لها من افكار وخبرات من واقع المعايشة.
} ولا يختلف اثنان بأن سمو الشيخ عيسى بن علي ومن خلال الكاريزما التي يتمتع بها؛ فإن الدور الذي قام به اثناء ترؤسه للاتحاد البحريني لكرة السلة لمس المتابعون الدور الاستثنائي لسموه في الارتقاء بالمنافسات المحلية، وبالمنتخب الوطني، من خلال الخبرة التي اكتسبها بتواجده في الإدارة الرياضية.
} فقد مثلت فترة تواجده في نادي الرفاع، ومن بعدها في رئاسة اتحاد السلة، فترة ذهبية للعبة واستشعرت الاندية بدوره الاستثنائي في الدعم والتطوير، وغدت المنافسات تحظى باهتمام الاندية وبالمتابعة الجماهيرية؛ وهي أمور تابعها ( FIBA )، ولم يكن له بد من استقطاب مثل هذه الشخصية الرائدة.
} ولاشك ان وجود سموه في هذه اللجنة الدولية؛ هو لا يمثل نفسه بل يمثل مملكة البحرين التي تفخر بكفاءاتها في مثل هذه المناصب الدولية، وان القيادة الرياضية تشجع وتسعى لوصولهم اليها؛ لانهم بالتأكيد سيرفعون اسم بلادهم عاليا في المحافل القارية والدولية، فنية او ادارية.
} ان شهادتنا في كفاءة سموه الادارية مجروحة، واشادتنا به تأتي بما لمسناه وعن قرب بالقدرات التي يتمتع بها، ووصوله للمراكز التي تبوأها محليا ودوليا نتيجة الاخلاص والمثابرة وعشقه للرياضة، وان كفاءته السلاوية استمدها من غرس ومثابرة وقرب من والده كرائد للعبة محليًا.
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