ثقة ومفخرة





} ‭ ‬والأمر‭ ‬قرأه‭ ‬جيدا‭ ‬المعنيون‭ ‬في‭ (‬ FIBA ‭)‬؛‭ ‬والذي‭ ‬يرأسه‭ ‬حاليا‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬لا‭ ‬يجاملون‭ ‬في‭ ‬اختياراتهم‭ ‬للجنة‭ ‬المذكورة،‭ ‬بل‭ ‬يتم‭ ‬انتقاء‭ ‬اعضائها‭ ‬وفقا‭ ‬للكفاءة‭ ‬والخبرة‭ ‬وبما‭ ‬يمكن‭ ‬للشخصية‭ ‬المعينة‭ ‬ان‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬باللعبة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يتأتى‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬افكار‭ ‬وخبرات‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬المعايشة‭.‬





} ‭ ‬ولا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬بأن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الكاريزما‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها؛‭ ‬فإن‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬اثناء‭ ‬ترؤسه‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لمس‭ ‬المتابعون‭ ‬الدور‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لسموه‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنافسات‭ ‬المحلية،‭ ‬وبالمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخبرة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬بتواجده‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الرياضية‭.‬





} ‭ ‬فقد‭ ‬مثلت‭ ‬فترة‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة،‭ ‬فترة‭ ‬ذهبية‭ ‬للعبة‭ ‬واستشعرت‭ ‬الاندية‭ ‬بدوره‭ ‬الاستثنائي‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬والتطوير،‭ ‬وغدت‭ ‬المنافسات‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬الاندية‭ ‬وبالمتابعة‭ ‬الجماهيرية؛‭ ‬وهي‭ ‬أمور‭ ‬تابعها‭ (‬ FIBA ‭)‬،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬له‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشخصية‭ ‬الرائدة‭.‬





} ‭ ‬ولاشك‭ ‬ان‭ ‬وجود‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية؛‭ ‬هو‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬نفسه‭ ‬بل‭ ‬يمثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تفخر‭ ‬بكفاءاتها‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناصب‭ ‬الدولية،‭ ‬وان‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬تشجع‭ ‬وتسعى‭ ‬لوصولهم‭ ‬اليها؛‭ ‬لانهم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سيرفعون‭ ‬اسم‭ ‬بلادهم‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬القارية‭ ‬والدولية،‭ ‬فنية‭ ‬او‭ ‬ادارية‭.‬





} ‭ ‬ان‭ ‬شهادتنا‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬سموه‭ ‬الادارية‭ ‬مجروحة،‭ ‬واشادتنا‭ ‬به‭ ‬تأتي‭ ‬بما‭ ‬لمسناه‭ ‬وعن‭ ‬قرب‭ ‬بالقدرات‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها،‭ ‬ووصوله‭ ‬للمراكز‭ ‬التي‭ ‬تبوأها‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا‭ ‬نتيجة‭ ‬الاخلاص‭ ‬والمثابرة‭ ‬وعشقه‭ ‬للرياضة،‭ ‬وان‭ ‬كفاءته‭ ‬السلاوية‭ ‬استمدها‭ ‬من‭ ‬غرس‭ ‬ومثابرة‭ ‬وقرب‭ ‬من‭ ‬والده‭ ‬كرائد‭ ‬للعبة‭ ‬محليًا‭. ‬



