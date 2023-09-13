من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟

في‭ ‬الجلسة‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬موارد‭ ‬اليوم‭.. ‬ثروات‭ ‬الغد‮»‬‭ ‬تحدث‭ ‬رواد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصيني‭ ‬والاقتصاد‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬التضخم‮»‬‭.. ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الخفي‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬يهدد‭ ‬الثروة،‭ ‬يضعف‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬التفاوت‭ ‬الاقتصادي‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬التضخم‭ ‬ليس‭ ‬بالخيار‭ ‬بل‭ ‬ضرورة‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منها،‭ ‬فهو‭ ‬يعيش‭ ‬بيننا‭ ‬ويؤثر‭ ‬في‭ ‬الجميع‭.. ‬من‭ ‬الفرد‭ ‬إلى‭ ‬المستثمر‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والحكومات‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬تمت‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة‭ ‬والتساؤلات‭ ‬المحورية،‭ ‬وهي‭: ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬أن‭ ‬تشرح‭ ‬القضايا‭ ‬المعقدة‭ ‬مثل‭ ‬التضخم‭ ‬للجمهور‭ ‬بطرق‭ ‬سهلة‭ ‬الفهم؟‭ ‬ما‭ ‬الطرق‭ ‬الأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬للاتصال‭ ‬بشكل‭ ‬شفاف‭ ‬حول‭ ‬الأخبار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السلبية؟‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬بناء‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة؟‭ ‬هل‭ ‬يمكننا‭ ‬تغيير‭ ‬لغة‭ ‬السرد‭ ‬حول‭ ‬التضخم‭ ‬وجعله‭ ‬فرصة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬تحد؟‭ ‬كيف‭ ‬نتجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التوقعات‭ ‬السلبية‭ ‬لأسواق‭ ‬المال،‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬معتمدة‭ ‬لمصادر‭ ‬المعلومات؟‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬تأثير‭ ‬التضخم‭ ‬على‭ ‬جاذبية‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي؟‭ ‬كيف‭ ‬تحافظ‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬وطمأنتهم‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة؟‭

‬أي‭ ‬خطاب‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬تبنيه‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬التضخم‭ ‬وأي‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬يمكن‭ ‬جذبها‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬التضخم؟

وقد‭ ‬أدار‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الإعلامي‭ ‬السعودي‭ ‬المعروف‭ ‬‮«‬عبدالله‭ ‬المديفر‮»‬،‭ ‬واستعرضت‭ ‬الجلسة‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬تشرح‭ ‬للجمهور‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬التضخم‭ ‬بطرق‭ ‬سهلة‭ ‬الفهم،‭ ‬وما‭ ‬الطرق‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬للاتصال‭ ‬بشكل‭ ‬شفاف‭ ‬حول‭ ‬الأخبار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السلبية،‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬تجنب‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التوقعات‭ ‬السلبية‭ ‬لأسواق‭ ‬المال‭.. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬بكل‭ ‬صراحة‭ ‬وعلنية‭ ‬وجرأة‭ ‬إلى‭ ‬التأثيرات‭ ‬والآثار‭ ‬التي‭ ‬يخلِّفها‭ ‬التضخم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬وغيره،‭ ‬وتم‭ ‬توجيه‭ ‬نصائح‭ ‬وإرشادات‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬الخطابات‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتبناها‭ ‬الحكومات‭ ‬أمام‭ ‬شعوبها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وأنواع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬جذبها‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬التضخم‭.‬

ولذلك‭ ‬نرى‭.. ‬ومع‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتوفير‭ ‬الوظائف‭ ‬النوعية‭ ‬وتقليل‭ ‬آثار‭ ‬التضخم،‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاهتمام‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬التضخم‭ ‬والأسئلة‭ ‬المحورية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ذكرها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المقال‭.. ‬لأن‭ ‬الفيل‭ ‬‮«‬التضخم‮»‬‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬بيننا،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتجاهله،‭ ‬أو‭ ‬نواجهه‭ ‬بمبادرات‭ ‬بسيطة،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬مهمة‭ ‬كالرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬فقط‭.‬