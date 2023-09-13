Thursday, 14 September 2023 04:39 GMT

من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟

9/13/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستخدم‭ ‬الإنجليز‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬من‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الفيل‭ ‬في‭ ‬الغرفة؟‮»‬‭ ‬كتعبير‭ ‬مجازي‭ ‬لوجود‭ ‬مشكلة‭ ‬ما،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يود‭ ‬التحدث‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬التطرق‭ ‬إليها،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المشكلة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬إنكارها،‭ ‬أو‭ ‬التغافل‭ ‬عن‭ ‬آثارها‭ ‬وتداعياتها‭.‬

في‭ ‬الجلسة‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬موارد‭ ‬اليوم‭.. ‬ثروات‭ ‬الغد‮»‬‭ ‬تحدث‭ ‬رواد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصيني‭ ‬والاقتصاد‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬التضخم‮»‬‭.. ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الخفي‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬يهدد‭ ‬الثروة،‭ ‬يضعف‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬التفاوت‭ ‬الاقتصادي‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬التضخم‭ ‬ليس‭ ‬بالخيار‭ ‬بل‭ ‬ضرورة‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منها،‭ ‬فهو‭ ‬يعيش‭ ‬بيننا‭ ‬ويؤثر‭ ‬في‭ ‬الجميع‭.. ‬من‭ ‬الفرد‭ ‬إلى‭ ‬المستثمر‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والحكومات‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬تمت‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة‭ ‬والتساؤلات‭ ‬المحورية،‭ ‬وهي‭: ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬أن‭ ‬تشرح‭ ‬القضايا‭ ‬المعقدة‭ ‬مثل‭ ‬التضخم‭ ‬للجمهور‭ ‬بطرق‭ ‬سهلة‭ ‬الفهم؟‭ ‬ما‭ ‬الطرق‭ ‬الأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬للاتصال‭ ‬بشكل‭ ‬شفاف‭ ‬حول‭ ‬الأخبار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السلبية؟‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬بناء‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة؟‭ ‬هل‭ ‬يمكننا‭ ‬تغيير‭ ‬لغة‭ ‬السرد‭ ‬حول‭ ‬التضخم‭ ‬وجعله‭ ‬فرصة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬تحد؟‭ ‬كيف‭ ‬نتجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التوقعات‭ ‬السلبية‭ ‬لأسواق‭ ‬المال،‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬معتمدة‭ ‬لمصادر‭ ‬المعلومات؟‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬تأثير‭ ‬التضخم‭ ‬على‭ ‬جاذبية‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي؟‭ ‬كيف‭ ‬تحافظ‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬وطمأنتهم‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة؟‭
‬أي‭ ‬خطاب‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬تبنيه‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬التضخم‭ ‬وأي‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬يمكن‭ ‬جذبها‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬التضخم؟

وقد‭ ‬أدار‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الإعلامي‭ ‬السعودي‭ ‬المعروف‭ ‬‮«‬عبدالله‭ ‬المديفر‮»‬،‭ ‬واستعرضت‭ ‬الجلسة‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬تشرح‭ ‬للجمهور‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬التضخم‭ ‬بطرق‭ ‬سهلة‭ ‬الفهم،‭ ‬وما‭ ‬الطرق‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬للاتصال‭ ‬بشكل‭ ‬شفاف‭ ‬حول‭ ‬الأخبار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السلبية،‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬تجنب‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التوقعات‭ ‬السلبية‭ ‬لأسواق‭ ‬المال‭.. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬بكل‭ ‬صراحة‭ ‬وعلنية‭ ‬وجرأة‭ ‬إلى‭ ‬التأثيرات‭ ‬والآثار‭ ‬التي‭ ‬يخلِّفها‭ ‬التضخم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬وغيره،‭ ‬وتم‭ ‬توجيه‭ ‬نصائح‭ ‬وإرشادات‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬الخطابات‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتبناها‭ ‬الحكومات‭ ‬أمام‭ ‬شعوبها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وأنواع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬جذبها‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬التضخم‭.‬

ولذلك‭ ‬نرى‭.. ‬ومع‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتوفير‭ ‬الوظائف‭ ‬النوعية‭ ‬وتقليل‭ ‬آثار‭ ‬التضخم،‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاهتمام‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬التضخم‭ ‬والأسئلة‭ ‬المحورية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ذكرها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المقال‭.. ‬لأن‭ ‬الفيل‭ ‬‮«‬التضخم‮»‬‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬بيننا،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتجاهله،‭ ‬أو‭ ‬نواجهه‭ ‬بمبادرات‭ ‬بسيطة،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬مهمة‭ ‬كالرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬فقط‭.‬

MENAFN13092023000055011008ID1107064492

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث