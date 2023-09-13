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قضى سنوات في جمع الذهب وفقد كلّ شيء بلحظة!

9/13/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تداولت‭ ‬مواقع‭ ‬الإنترنت‭ ‬قصة‭ ‬رجل‭ ‬روسي‭ ‬قضى‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬والتنقيب‭ ‬عن‭ ‬الذهب،‭ ‬ليخسر‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬جمعه‭ ‬في‭ ‬لحظة‭.
‬وتبعا‭ ‬للمعلومات،‭ ‬التي‭ ‬تداولتها‭ ‬المواقع،‭ ‬فإن‭ ‬مواطنا‭ ‬روسيا‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬غابات‭ ‬ياقوتيا،‭ ‬وقضى‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬الذهب،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬المعدن‭ ‬الثمين‭ ‬تعادل‭ ‬قيمتها‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬روبل،‭ ‬وحين‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬مغامرته‭ ‬أوقفته‭ ‬دورية‭ ‬شرطة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الطرقات‭ ‬السريعة،‭ ‬وصادرت‭ ‬الذهب‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭. ‬وبحسب‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬شوت‮»‬‭ ‬على‭ ‬تليغرام‭ ‬فإن‭ ‬دورية‭ ‬لشرطة‭ ‬المرور‭ ‬أوفقت‭ ‬الرجل‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬كوليما‮»‬‭ ‬السريع،‭ ‬أثناء‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الذهب،‭ ‬وبعد‭ ‬تفتيش‭ ‬سيارته‭ ‬وجد‭ ‬تحت‭ ‬مقعدها‭ ‬الخلفي‭ ‬قرابة‭ ‬18‭ ‬كلغ‭ ‬من‭ ‬الذهب‭. ‬حاول‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إنكار‭ ‬قصة‭ ‬البحث‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬عن‭ ‬الذهب،‭ ‬وادعى‭ ‬أنه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬فلزات‭ ‬المعدن‭ ‬الثمين‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأنهار،‭ ‬لكنه‭ ‬اعترف‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬بأنه‭ ‬نقب‭ ‬عن‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المناجم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬متواجدا‭ ‬فيها‭. ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬بمصادرة‭ ‬الذهب‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬الرجل،‭ ‬ورفعت‭ ‬ضده‭ ‬قضية‭ ‬جنائية،‭ ‬بموجب‭ ‬قوانين‭ ‬الاتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بالمعادن‭ ‬الثمينة،‭ ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

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