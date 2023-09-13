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محاصيل الكوكايين تحطم الأرقام القياسية في كولومبيا

9/13/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنفوباي‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬الأراضي‭ ‬المزروعة‭ ‬بالكوكايين‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬بلغت‭ ‬230‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬العام‭ ‬2021‭. ‬وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المختص‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة،‭ ‬فإن‭ ‬تجار‭ ‬المخدرات‭ ‬تمكنوا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬1738‭ ‬طنًا‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬الهيدروكلوريد‮»‬‭ ‬المخدرة،‭ ‬ضبطت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬منها‭ ‬671‭ ‬طنًا‭. ‬وأظهر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬مناطق‭ ‬الإدارة‭ ‬الخاصة‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬49‭% ‬من‭ ‬أجمالي‭ ‬المساحة‭ ‬المزروعة‭ ‬بالكوكاكين‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬كما‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬10‭.‬6‭ ‬آلاف‭ ‬هكتار‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬59‭ ‬منطقة‭ ‬محمية‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المتنزهات‭ ‬الطبيعية‭ ‬الوطنية،‭ ‬و34‭ ‬ألفًا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الغابات،‭ ‬و44‭ ‬ألفًا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجماعية‭ ‬للمجتمعات‭ ‬السوداء‭. ‬

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬التأثيرات‭ ‬المباشرة‭ ‬وغير‭ ‬المباشرة‭ ‬لزراعة‭ ‬الكوكايين‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي،‭ ‬وانقطاع‭ ‬الممرات‭ ‬البيولوجية،‭ ‬والتلوث،‭ ‬وتدهور‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تجزئة‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬وما‭ ‬تلا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬نزوح‭ ‬للحياة‭ ‬البرية‭. ‬ونقل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنفوباي‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الكولومبي،‭ ‬نيستور‭ ‬أوسونا‭ ‬قوله،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬المساحات‭ ‬المزروعة‭ ‬بالكوكايين‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬بنحو‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬وتقليل‭ ‬إنتاج‭ ‬الكوكايين‭ ‬بنسبة‭ ‬43‭%.‬

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