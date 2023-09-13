محاصيل الكوكايين تحطم الأرقام القياسية في كولومبيا

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬التأثيرات‭ ‬المباشرة‭ ‬وغير‭ ‬المباشرة‭ ‬لزراعة‭ ‬الكوكايين‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي،‭ ‬وانقطاع‭ ‬الممرات‭ ‬البيولوجية،‭ ‬والتلوث،‭ ‬وتدهور‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تجزئة‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬وما‭ ‬تلا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬نزوح‭ ‬للحياة‭ ‬البرية‭. ‬ونقل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنفوباي‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الكولومبي،‭ ‬نيستور‭ ‬أوسونا‭ ‬قوله،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬المساحات‭ ‬المزروعة‭ ‬بالكوكايين‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬بنحو‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬وتقليل‭ ‬إنتاج‭ ‬الكوكايين‭ ‬بنسبة‭ ‬43‭%.‬