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جنوح سفينة سياحية بمنطقة نائية في غرينلاند

9/13/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنحت‭ ‬سفينة‭ ‬سياحية‭ ‬تقل‭ ‬206‭ ‬أشخاص‭ ‬بمنطقة‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬جرينلاند‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬للإبحار‭ ‬مباشرة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬القيادة‭ ‬المشتركة‭ ‬للجيش‭ ‬الدنماركي‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عنها،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السفينة‭ ‬السياحية‭ ‬الفاخرة‭ ‬أوشين‭ ‬إكسبلورر‭ ‬جنحت‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬ألبفجورد‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬وطنية‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬1400‭ ‬كيلومتر‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬نوك‭ ‬عاصمة‭ ‬جرينلاند‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬خطر‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬الركاب‭ ‬أو‭ ‬البيئة‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬القيادة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬أقرب‭ ‬وحدة‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬ميل‭ ‬بحري‭ ‬من‭ ‬السفينة‭ ‬الجانحة،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إليها‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬طلبت‭ ‬من‭ ‬سفينة‭ ‬سياحية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬أوشين‭ ‬إكسبلورر‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬إذا‭ ‬تغير‭ ‬الوضع‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬القائد‭ ‬بريان‭ ‬يانسن‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬سفينة‭ ‬سياحية‭ ‬في‭ ‬ورطة‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬الوطنية‭ ‬أمر‭ ‬مثير‭ ‬للقلق،‭ ‬أقرب‭ ‬مكان‭ ‬للمساعدة‭ ‬يقع‭ ‬بعيدا‭ ‬ووحداتنا‭ ‬بعيدة‭ ‬أيضا،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬الطقس‭ ‬غير‭ ‬موات‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬تحديدا،‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الأشخاص‭ ‬أو‭ ‬البيئة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مطمئن‮»‬‭. ‬

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