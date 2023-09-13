في‭ ‬مستهل‭ ‬الحفل‭ ‬ألقى‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬والعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأضاف‭ ‬بن‭ ‬هندي‭: ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬شهدت‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬بفضل‭ ‬التسهيلات‭ ‬الحكومية‭ ‬والدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭.‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التعريف‭ ‬بأهداف‭ ‬الجمعية‭ ‬وأبرز‭ ‬أنشطتها‭ ‬وفعالياتها‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مثمنًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لفتح‭ ‬خط‭ ‬طيران‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬ازدهار‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭ ‬ونقل‭ ‬البضائع‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بدون‭ ‬توقف،‭ ‬كما‭ ‬بارك‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬ومخرجات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخليجية‭ ‬الكورية‭ ‬للتوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬هنأ‭ ‬السفير‭ ‬هونسانغ‭ ‬كو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إشهار‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬اهتمامه‭ ‬ودعمه‭ ‬لأهدافها‭ ‬الواعدة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬وينمّي‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمخرجات‭ ‬الزيارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والوفد‭ ‬التجاري‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬كورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭.‬