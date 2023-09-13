جمعية الصداقـة البحـرينـيـة الكورية الجنوبية تـنـظـم حـفـل اسـتقبال بمناسبة إشهار الجمعية
التاريخ
9/13/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت جمعية الصداقة البحرينية الكورية الجنوبية حفل استقبال بمناسبة إشهار الجمعية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بحضور السفير هونسانغ كو سفير جمهورية كوريا لدى المملكة وعدد من الدبلوماسيين ورجال وسيدات الأعمال من الجانبين.
في مستهل الحفل ألقى أحمد عبدالله بن هندي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة البحرينية الكورية الجنوبية كلمة ترحيبية شكر فيها الحضور على مشاركتهم، مؤكدًا متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين منذ عقود طويلة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين في مختلف المجالات.
وأضاف بن هندي: إن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية شهدت تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة في السنوات الأخيرة، وبالأخص في القطاع التجاري بفضل التسهيلات الحكومية والدعم المقدم من قبل المؤسسات والهيئات الرسمية في الجانبين.
وأشار بن هندي إلى أن تنظيم حفل الاستقبال يأتي في سياق التعريف بأهداف الجمعية وأبرز أنشطتها وفعالياتها وتسليط الضوء على البرامج والفعاليات المستقبلية، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود الحكومية لفتح خط طيران مباشر بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية حيث سيسهم في ازدهار حركة المسافرين ونقل البضائع بشكل مباشر بدون توقف، كما بارك ما تحقق من نتائج إيجابية ومخرجات نوعية في المباحثات الحكومية الخليجية الكورية للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.
من جهته هنأ السفير هونسانغ كو سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين إشهار جمعية الصداقة البحرينية الكورية الجنوبية، مؤكدًا اهتمامه ودعمه لأهدافها الواعدة بما يعزز وينمّي علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، مشيدًا بمخرجات الزيارة الأخيرة لعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والوفد التجاري المرافق له إلى جمهورية كورية الجنوبية والنتائج التي تحققت.
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