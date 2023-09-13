((الـمـؤيد للأعمال الخيرية)) توزع الحـقـائـب الـمدرسية

((الـمـؤيد للأعمال الخيرية)) توزع الحـقـائـب الـمدرسية
التاريخ
9/13/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كجزء من مهمتها تجاه المجتمع، دشنت لجنة يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية حملة لتوزيع حقائب مدرسية لأبناء موظفيها.
يأتي ذلك في إطار التقدير من شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده لجهود الموظفين وتفانيهم.
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