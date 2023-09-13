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((الـمـؤيد للأعمال الخيرية)) توزع الحـقـائـب الـمدرسية

9/13/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كجزء‭ ‬من‭ ‬مهمتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع،‭ ‬دشنت‭ ‬لجنة‭ ‬يوسف‭ ‬وعائشة‭ ‬المؤيد‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬حملة‭ ‬لتوزيع‭ ‬حقائب‭ ‬مدرسية‭ ‬لأبناء‭ ‬موظفيها‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التقدير‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬لجهود‭ ‬الموظفين‭ ‬وتفانيهم‭.‬

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