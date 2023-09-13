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117 فيلما عربيا قصيرا من أصل 467 تتنافس في مهرجان البحرين السينمائي

9/13/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬أعلن‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬عدد‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬نحتفي‭ ‬بفن‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تُقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭-‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬117‭ ‬فيلما
عربيا‭ ‬قصيرا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬476‭ ‬فيلما‭ ‬تقدموا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬فبراير‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭.‬

وتضم‭ ‬مسابقة‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬أربع‭ ‬فئات‭ ‬رئيسية‭ ‬هي‭: ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬البحرينية‭ ‬ويتنافس‭ ‬فيها‭ ‬19‭ ‬فيلماً،‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬القصيرة‭ ‬ويتنافس‭ ‬فيها‭ ‬76‭ ‬فيلماً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬التي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬15‭ ‬فيلماً،‭ ‬ومسابقة‭ ‬أفلام‭ ‬التحريك،‭ ‬التي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬6‭ ‬أفلام‭.‬

وكان‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬قد‭ ‬شكل‭ ‬لجنة‭ ‬لاختيار‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬برئاسة‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬محمد‭ ‬فاضل‭ ‬العبيدلي‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنان‭ ‬جمال‭ ‬الغيلان‭ ‬والمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬الفردان‭.‬

فيما‭ ‬يرأس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬البحرينية‭ ‬والروائية‭ ‬القصيرة‭ ‬الناقد‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالستار‭ ‬ناجي،‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬الشاعر‭ ‬والسينمائي‭ ‬السعودي‭ ‬أحمد‭ ‬الملا،‭ ‬المخرج‭ ‬البحريني‭ ‬‮
‬صالح‭ ‬ناس،‭ ‬الموسيقي‭ ‬البحريني‭ ‬‮
‬محمد‭ ‬حداد،‭ ‬الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬البحريني‭ ‬عامر‭ ‬الخفش‭.‬

ويرأس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬أستاذ‭ ‬الإعلام‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬السيد،‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬الرفاعي،‭ ‬والمخرج‭ ‬البحريني‭ ‬سلمان‭ ‬يوسف‭.‬

أما‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مسابقة‭ ‬أفلام‭ ‬التحريك‭ ‬فترأسها‭ ‬الأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الإعلام‭ ‬والسياحة‭ ‬والفنون‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬د‭. ‬سماء‭ ‬الهاشمي،‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬أستاذ‭ ‬الإعلام‭ ‬بالجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬الطوالبة،‭ ‬ومساعد‭ ‬البحث‭ ‬والتدريس‭ ‬بقسم‭ ‬الإعلام‭ ‬والسياحة‭ ‬والفنون‭ ‬أ‭. ‬خولة‭ ‬الحسن‭.‬

وحول‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬للمهرجان،‭ ‬ستقدم‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬النوعية،‭ ‬والمعنية‭ ‬بصناعة‭ ‬الأفلام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بعض‭ ‬الندوات‭ ‬وحلقات‭ ‬النقاش‭ ‬المصاحبة‭ ‬للعروض،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬حضوراً‭ ‬عربياً‭ ‬لافتاً‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬المصاحبة‭ ‬للمهرجان‭ ‬قريبا‭.‬

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