صافرات الجماهير الاستهجان تُلهم بيلينغهام و((الأسود الثلاثة))

صافرات الجماهير الاستهجان تُلهم بيلينغهام و((الأسود الثلاثة))
التاريخ
9/13/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غلاسكو - أ ف ب: شدّد لاعب خط الوسط المتألق الانكليزي جود بيلينغهام على أن صيحات الاستجهان خلال عزف النشيد الوطني لبلاده من الجماهير الاسكتلندية خلال الودية التي جمعت بين المنتخبين، ألهمت «الاسود الثلاثة» للفوز 3-1 في غلاسكو، واكتست المباراة الطابع الودي للاحتفال بذكرى مرور 150 عاماً على كلاسيكو إنكلترا-اسكتلندا الأقدم في عالم الكرة المستديرة والذي ابصر النور للمرّة الاولى في 30 نوفمبر 1872 في غلاسكو.
وخاضت انكلترا، وصيفة بطلة أوروبا، اللقاء بعد ثلاثة ايام من تعادلها أمام أوكرانيا 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 في ألمانيا الصيف المقبل. في المقابل، حصدت اسكتلندا بقيادة المدرب ستيف كلارك العلامة الكاملة في صدارة المجموعة الاولى مع 15 نقطة من 5 مباريات في طريقها لحجز مقعدها إلى نهائيات أوروبا، مع الفوز في عقر دارها على إسبانيا 2-0 وعلى النروج 2-1.
اشتعل فتيل المنافسة غير الرياضية بين الجمهورين حتى قبل صافرة البداية. اطلقت الجماهير الاسكتلندية الصافرات خلال عزف النشيد الوطني الانكليزي «ليحفظ الله الملك»، في حين ردّت جماهير الاخير بهتافات أثناء الوقوف دقيقة صمت على روح مدرب اسكتلندا السابق كريغ براون. قال بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني بشأن الصافرات خلال النشيد الوطني «عندما تفعل ذلك مع المنتخب المناسب، فان ذلك يمكن أن يؤثر عليه». وتابع «اليوم كنا في غاية الاستعداد والهدوء والتماسك، ما أعطانا دفعة حقيقية قبل المباراة». وأضاف «نحن فخورون جميعاً لتمثيل بلدنا لذا من المهم جداً ان نظهر ذلك في مباريات مثل هذه».
سرق بيلينغهام الأضواء بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 35، بعد ثلاث دقائق من افتتاح فيل فودن التسجيل بعدما تابع تسديدة كايل ووكر، ليعود النجم الجديد لريال مدريد الإسباني ويمرر كرة الهدف الثالث للهداف التاريخي لـ«الأسود الثلاثة» هاري كاين (81). ورفع كاين الذي غادر توتنهام للانضمام إلى بايرن ميونيخ الالماني هذا الصيف رصيده الدولي إلى 59 هدفا. وسجلت اسكتلندا هدفها الوحيد بالنيران الصديقة بعدما حوّل مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير الكرة في شباكه عن طريق الخطأ (67).
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