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صافرات الجماهير الاستهجان تُلهم بيلينغهام و((الأسود الثلاثة))

9/13/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غلاسكو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬شدّد‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬المتألق‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬صيحات‭ ‬الاستجهان‭ ‬خلال‭ ‬عزف‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬خلال‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين،‭ ‬ألهمت‭ ‬‮«‬الاسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬للفوز‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬غلاسكو،‭ ‬واكتست‭ ‬المباراة‭ ‬الطابع‭ ‬الودي‭ ‬للاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬150‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬كلاسيكو‭ ‬إنكلترا‭-‬اسكتلندا‭ ‬الأقدم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الكرة‭ ‬المستديرة‭ ‬والذي‭ ‬ابصر‭ ‬النور‭ ‬للمرّة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬1872‭ ‬في‭ ‬غلاسكو‭.‬

وخاضت‭ ‬انكلترا،‭ ‬وصيفة‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا،‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬تعادلها‭ ‬أمام‭ ‬أوكرانيا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬حصدت‭ ‬اسكتلندا‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬ستيف‭ ‬كلارك‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لحجز‭ ‬مقعدها‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬أوروبا،‭ ‬مع‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارها‭ ‬على‭ ‬إسبانيا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وعلى‭ ‬النروج‭ ‬2‭-‬1‭.‬

اشتعل‭ ‬فتيل‭ ‬المنافسة‭ ‬غير‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬الجمهورين‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭. ‬اطلقت‭ ‬الجماهير‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬الصافرات‭ ‬خلال‭ ‬عزف‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬الانكليزي‭ ‬‮«‬ليحفظ‭ ‬الله‭ ‬الملك‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ردّت‭ ‬جماهير‭ ‬الاخير‭ ‬بهتافات‭ ‬أثناء‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬مدرب‭ ‬اسكتلندا‭ ‬السابق‭ ‬كريغ‭ ‬براون‭. ‬قال‭ ‬بيلينغهام‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بشأن‭ ‬الصافرات‭ ‬خلال‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬المناسب،‭ ‬فان‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الاستعداد‭ ‬والهدوء‭ ‬والتماسك،‭ ‬ما‭ ‬أعطانا‭ ‬دفعة‭ ‬حقيقية‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬جميعاً‭ ‬لتمثيل‭ ‬بلدنا‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جداً‭ ‬ان‭ ‬نظهر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬مثل‭ ‬هذه‮»‬‭.‬

سرق‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الأضواء‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬تابع‭ ‬تسديدة‭ ‬كايل‭ ‬ووكر،‭ ‬ليعود‭ ‬النجم‭ ‬الجديد‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ويمرر‭ ‬كرة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لـ«الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ (‬81‭). ‬ورفع‭ ‬كاين‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬توتنهام‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬رصيده‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬59‭ ‬هدفا‭. ‬وسجلت‭ ‬اسكتلندا‭ ‬هدفها‭ ‬الوحيد‭ ‬بالنيران‭ ‬الصديقة‭ ‬بعدما‭ ‬حوّل‭ ‬مدافع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬شباكه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ (‬67‭).‬

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