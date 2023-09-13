صافرات الجماهير الاستهجان تُلهم بيلينغهام و((الأسود الثلاثة))

وخاضت‭ ‬انكلترا،‭ ‬وصيفة‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا،‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬تعادلها‭ ‬أمام‭ ‬أوكرانيا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬حصدت‭ ‬اسكتلندا‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬ستيف‭ ‬كلارك‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لحجز‭ ‬مقعدها‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬أوروبا،‭ ‬مع‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارها‭ ‬على‭ ‬إسبانيا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وعلى‭ ‬النروج‭ ‬2‭-‬1‭.‬

اشتعل‭ ‬فتيل‭ ‬المنافسة‭ ‬غير‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬الجمهورين‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭. ‬اطلقت‭ ‬الجماهير‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬الصافرات‭ ‬خلال‭ ‬عزف‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬الانكليزي‭ ‬‮«‬ليحفظ‭ ‬الله‭ ‬الملك‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ردّت‭ ‬جماهير‭ ‬الاخير‭ ‬بهتافات‭ ‬أثناء‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬مدرب‭ ‬اسكتلندا‭ ‬السابق‭ ‬كريغ‭ ‬براون‭. ‬قال‭ ‬بيلينغهام‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بشأن‭ ‬الصافرات‭ ‬خلال‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬المناسب،‭ ‬فان‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الاستعداد‭ ‬والهدوء‭ ‬والتماسك،‭ ‬ما‭ ‬أعطانا‭ ‬دفعة‭ ‬حقيقية‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬جميعاً‭ ‬لتمثيل‭ ‬بلدنا‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جداً‭ ‬ان‭ ‬نظهر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬مثل‭ ‬هذه‮»‬‭.‬

سرق‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الأضواء‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬تابع‭ ‬تسديدة‭ ‬كايل‭ ‬ووكر،‭ ‬ليعود‭ ‬النجم‭ ‬الجديد‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ويمرر‭ ‬كرة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لـ«الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ (‬81‭). ‬ورفع‭ ‬كاين‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬توتنهام‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬رصيده‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬59‭ ‬هدفا‭. ‬وسجلت‭ ‬اسكتلندا‭ ‬هدفها‭ ‬الوحيد‭ ‬بالنيران‭ ‬الصديقة‭ ‬بعدما‭ ‬حوّل‭ ‬مدافع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬شباكه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ (‬67‭).‬