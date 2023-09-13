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ساوثغيت يدافع عن ماغواير ويندد بالانتقادات

9/13/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غلاسكو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬دافع‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬غاريث‭ ‬ساوثغيت‭ ‬عن‭ ‬مدافعه‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير،‭ ‬واصفاً‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬الأخير‭ ‬بـ«السخيفة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬مهزوز‭ ‬آخر‭ ‬للاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الودي‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭ (‬3-1‭) ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وخاض‭ ‬ماغواير‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مباراته‭ ‬الدولية‭ ‬الـ59‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬بديلاً،‭ ‬لكنه‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬عرضة‭ ‬للسخرية‭ ‬نتيجة‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬بلاده‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭.‬

وأصبح‭ ‬ماغواير‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اختياره‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬تشكيلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬حين‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬إيطاليا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬هدفاً‭ ‬للإساءات‭ ‬والانتقادات‭ ‬الساخرة‭ ‬منه‭ ‬نتيجة‭ ‬معاناته‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭. ‬ورغم‭ ‬ما‭ ‬يعيشه‭ ‬في‭ ‬‮«‬أولدترافورد‮»‬،‭ ‬بقي‭ ‬ماغواير‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬ساوثغيت‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬منحه‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬كأساسي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

لكن‭ ‬ابن‭ ‬الـ30‭ ‬عاماً‭ ‬كان‭ ‬هدفاً‭ ‬للإساءة‭ ‬والسخرية‭ ‬حين‭ ‬دخل‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬استراحة‭ ‬شوطي‭ ‬مباراة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬اسكتلندا‭. ‬وقال‭ ‬ساوثغيت‭ ‬إن‭ ‬لا‭ ‬مشكلة‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬سلوك‭ ‬الجماهير‭ ‬الاسكتلندية،‭ ‬لكنه‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بحق‭ ‬مدافعه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬للمعاملة‭ ‬السخيفة‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الزمن‮»‬،‭ ‬مصنفاً‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬بحق‭ ‬مدافع‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬السابق‭ ‬بـ«الهراء‮»‬‭. ‬لم‭ ‬أعرف‭ ‬مطلقاً‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬يعامل‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشجعين‭ ‬الاسكتلنديين،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معلقينا‭ (‬الإنجليز‭)‬،‭ ‬محللينا‭ (‬لاعبون‭ ‬سابقون‭ ‬في‭ ‬أغلبهم‭ ‬يحللون‭ ‬المباريات‭ ‬لصالح‭ ‬شبكات‭ ‬تلفزيونية‭).‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬منتقدي‭ ‬ماغواير‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزة‭ ‬‮«‬خلقوا‭ ‬شيئاً‭ ‬يتجاوز‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬رأيته‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أنجح‭ ‬فريق‭ ‬إنكليزي‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬جزءاً‭ ‬أساسياً‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وهتف‭ ‬المشجعون‭ ‬الإنكليز‭ ‬باسم‭ ‬المدافع‭ ‬طوال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬هاري‭ ‬ماغواير،‭ ‬إنه‭ ‬يفوز‭ ‬3‭-‬1‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أضاف‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لمنتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدفي‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬وجود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقلص‭ ‬ماغواير‭ ‬الفارق‭ ‬لصالح‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬


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