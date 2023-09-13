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مدٌّ تضامني مع المغرب في لنس

9/13/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لنس‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬تصفيق‭ ‬حار‭ ‬ودقيقة‭ ‬صمت‭ ‬وتلاوة‭ ‬سورة‭ ‬قرآنية‭ (‬الفاتحة‭) ‬وشعار‭ ‬‮«‬كلنا‭ ‬مع‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‮»‬‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬الكبيرة‭ ‬بملعب‭ ‬بولارت‭ ‬في‭ ‬لنس‭. ‬تلك‭ ‬كانت‭ ‬أجواء‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البوركينابي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬عبّرت‭ ‬الجماهير‭ ‬عن‭ ‬مشاعرها‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬بألوان‭ ‬المملكة‭ ‬المنكوبة‭. ‬وعندما‭ ‬سجَّل‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬أوناحي‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬36،‭ ‬عمّت‭ ‬فرحة‭ ‬عارمة‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬الملعب‭ ‬وسجد‭ ‬اللاعبون‭ ‬ترحماً‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭.‬

قال‭ ‬المغربي‭ ‬البلجيكي‭ ‬الجنسية‭ ‬منعم‭ ‬بنيس‭ (‬39‭ ‬عاماً‭) ‬الموظّف‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬وكالات‭ ‬المراهنات‭ ‬الرياضية‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬وحدة‭ ‬وتضامن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬أصدقائه‭ ‬ضاحكاً‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نلعب‭ ‬على‭ ‬أرضنا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬كثرة‭ ‬المشجعين‭ ‬المغاربة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭. ‬رفع‭ ‬المشجعون‭ ‬لافتات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬حيث‭ ‬طغى‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر‭ ‬على‭ ‬الأخضر،‭ ‬إحداها‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬المغرب‭ ‬كله،‭ ‬جميعنا‭ ‬متحدون،‭ ‬تحية‭ ‬للضحايا‮»‬‭.‬

حظي‭ ‬اللاعبون‭ ‬المغاربة‭ ‬بحفاوة‭ ‬استقبال‭ ‬كبيرة‭ ‬عند‭ ‬دخولهم‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب،‭ ‬ووقف‭ ‬بعدها‭ ‬جميع‭ ‬المشجعين‭ ‬لترديد‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي،‭ ‬قبل‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬ختمت‭ ‬بقول‭ ‬‮«‬الله‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬قراءة‭ ‬سورة‭ ‬الفاتحة‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬ترحماً‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2900‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭. ‬وقبل‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬لـ‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬وقوع‭ ‬الزلزال،‭ ‬توافد‭ ‬المشجعون‭ ‬والمقيمون‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬لجمع‭ ‬التبرعات‭ ‬لصالح‭ ‬الضحايا‭.‬

وحسب‭ ‬الجامعة‭ (‬الاتحاد‭) ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فإن‭ ‬عائدات‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬حضرها‭ ‬‮«‬غالبية‮»‬‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬سيتم‭ ‬إيداعها‭ ‬في‭ ‬‮«‬الصندوق‭ ‬الخاص‭ ‬بتلقي‭ ‬المساهمات‭ ‬التطوعية‭ ‬التضامنية‭ ‬لتدبير‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬دخول‭ ‬الملعب،‭ ‬أحضرت‭ ‬الممرضة‭ ‬الفرنسية‭ ‬المغربية‭ ‬فتيحة‭ ‬الغزواني‭ ‬عكازات‭ ‬ومشاية‭ ‬وأدوية‭ ‬مسكنات‭ ‬وكمادات‭.‬


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