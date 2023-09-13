مدٌّ تضامني مع المغرب في لنس
التاريخ
9/13/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لنس - أ ف ب: تصفيق حار ودقيقة صمت وتلاوة سورة قرآنية (الفاتحة) وشعار «كلنا مع ضحايا الزلزال» على الشاشة الكبيرة بملعب بولارت في لنس. تلك كانت أجواء فوز المنتخب المغربي على نظيره البوركينابي 1-0 في مباراة دولية ودية في كرة القدم، حيث عبّرت الجماهير عن مشاعرها في المدرجات بألوان المملكة المنكوبة. وعندما سجَّل لاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي الهدف الوحيد في الدقيقة 36، عمّت فرحة عارمة في مدرجات الملعب وسجد اللاعبون ترحماً على الضحايا الذين بلغ عددهم حتى الآن نحو 3 آلاف قتيل.
قال المغربي البلجيكي الجنسية منعم بنيس (39 عاماً) الموظّف في إحدى وكالات المراهنات الرياضية: «إنها وحدة وتضامن في الوقت نفسه»، فيما قال أحد أصدقائه ضاحكاً «كنا نلعب على أرضنا» في إشارة إلى كثرة المشجعين المغاربة في الملعب. رفع المشجعون لافتات عدة في الملعب حيث طغى اللون الأحمر على الأخضر، إحداها كتب عليها «المغرب كله، جميعنا متحدون، تحية للضحايا».
حظي اللاعبون المغاربة بحفاوة استقبال كبيرة عند دخولهم أرضية الملعب، ووقف بعدها جميع المشجعين لترديد النشيد الوطني المغربي، قبل الوقوف دقيقة صمت ختمت بقول «الله أكبر». كما تمت قراءة سورة الفاتحة من القرآن الكريم ترحماً على أكثر من 2900 من ضحايا الزلزال. وقبل المباراة التي كانت الأولى لـ«أسود الأطلس» منذ وقوع الزلزال، توافد المشجعون والمقيمون على الملعب لجمع التبرعات لصالح الضحايا.
وحسب الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم، فإن عائدات المباراة التي حضرها «غالبية» أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، سيتم إيداعها في «الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب المملكة». وقبل دخول الملعب، أحضرت الممرضة الفرنسية المغربية فتيحة الغزواني عكازات ومشاية وأدوية مسكنات وكمادات.
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