مدٌّ تضامني مع المغرب في لنس

قال‭ ‬المغربي‭ ‬البلجيكي‭ ‬الجنسية‭ ‬منعم‭ ‬بنيس‭ (‬39‭ ‬عاماً‭) ‬الموظّف‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬وكالات‭ ‬المراهنات‭ ‬الرياضية‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬وحدة‭ ‬وتضامن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬أصدقائه‭ ‬ضاحكاً‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نلعب‭ ‬على‭ ‬أرضنا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬كثرة‭ ‬المشجعين‭ ‬المغاربة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭. ‬رفع‭ ‬المشجعون‭ ‬لافتات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬حيث‭ ‬طغى‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر‭ ‬على‭ ‬الأخضر،‭ ‬إحداها‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬المغرب‭ ‬كله،‭ ‬جميعنا‭ ‬متحدون،‭ ‬تحية‭ ‬للضحايا‮»‬‭.‬

حظي‭ ‬اللاعبون‭ ‬المغاربة‭ ‬بحفاوة‭ ‬استقبال‭ ‬كبيرة‭ ‬عند‭ ‬دخولهم‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب،‭ ‬ووقف‭ ‬بعدها‭ ‬جميع‭ ‬المشجعين‭ ‬لترديد‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي،‭ ‬قبل‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬ختمت‭ ‬بقول‭ ‬‮«‬الله‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬قراءة‭ ‬سورة‭ ‬الفاتحة‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬ترحماً‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2900‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭. ‬وقبل‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬لـ‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬وقوع‭ ‬الزلزال،‭ ‬توافد‭ ‬المشجعون‭ ‬والمقيمون‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬لجمع‭ ‬التبرعات‭ ‬لصالح‭ ‬الضحايا‭.‬

وحسب‭ ‬الجامعة‭ (‬الاتحاد‭) ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فإن‭ ‬عائدات‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬حضرها‭ ‬‮«‬غالبية‮»‬‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬سيتم‭ ‬إيداعها‭ ‬في‭ ‬‮«‬الصندوق‭ ‬الخاص‭ ‬بتلقي‭ ‬المساهمات‭ ‬التطوعية‭ ‬التضامنية‭ ‬لتدبير‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬دخول‭ ‬الملعب،‭ ‬أحضرت‭ ‬الممرضة‭ ‬الفرنسية‭ ‬المغربية‭ ‬فتيحة‭ ‬الغزواني‭ ‬عكازات‭ ‬ومشاية‭ ‬وأدوية‭ ‬مسكنات‭ ‬وكمادات‭.‬



