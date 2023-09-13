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((كرامي فرنتشايز)) تواصل دعمها وشراكتها مع نادي المنامة

9/13/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬واصلت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬كرامي‭ ‬فرنتشايز‮»‬‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬الرياضي،‭ ‬وقدمت‭ ‬دعمها‭ ‬للنادي‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬المقبلة‭ ‬والمقررة‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬21‭ - ‬24‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأعرب‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬عبدالله‭ ‬عاشور‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجعفر‭ ‬كرامي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬للنادي‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وخدمة‭ ‬الحركتين‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭. ‬وأكد‭ ‬عاشور‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬على‭ ‬ابن‭ ‬النادي‭ ‬وعضو‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬جعفر‭ ‬كرامي‭ ‬العاشق‭ ‬والمحب‭ ‬للنادي،‭ ‬ومجموعة‭ ‬‮«‬كرامي‭ ‬فرنتشايز‮»‬‭ ‬شريك‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬التموينية‭ ‬واللوجستية‭ ‬بمختلف‭ ‬فعاليات‭ ‬النادي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬جعفر‭ ‬كرامي‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬النادي،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالتعاون‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭. ‬وثمن‭ ‬كرامي‭ ‬جهود‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬توجت‭ ‬بتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬السوبر‭ ‬ليغ‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الألقاب‭ ‬المحلية‭ ‬والمنافسة‭ ‬القوية‭ ‬بكل‭ ‬الألعاب‭.‬

وتمنى‭ ‬جعفر‭ ‬كرامي‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬لفريق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬العالمية‭ ‬القادمة‭ ‬وجميع‭ ‬المنافسات‭ ‬المقبلة‭ ‬لفريق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬والبولينج‭.‬



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