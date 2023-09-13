((كرامي فرنتشايز)) تواصل دعمها وشراكتها مع نادي المنامة
التاريخ
9/13/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
واصلت مجموعة «كرامي فرنتشايز» شراكتها مع نادي المنامة الرياضي، وقدمت دعمها للنادي الذي يستعد للمشاركة في منافسات بطولة القارات للأندية المقبلة والمقررة إقامتها في سنغافورة خلال الفترة 21 - 24 من شهر سبتمبر الجاري.
وأعرب أمين السر العام بنادي المنامة عبدالله عاشور عن بالغ شكره وتقديره لجعفر كرامي مدير عام المجموعة على دعمه المتواصل للنادي بصورة مستمرة ومساهمته في تأكيد الشراكة المجتمعية وخدمة الحركتين الشبابية والرياضية بنادي المنامة. وأكد عاشور أن هذا الدعم ليس بغريب على ابن النادي وعضو الجمعية العمومية جعفر كرامي العاشق والمحب للنادي، ومجموعة «كرامي فرنتشايز» شريك دائم مع النادي ويحرص على تقديم كافة الخدمات التموينية واللوجستية بمختلف فعاليات النادي.
من جانبه أكد جعفر كرامي حرصه على مواصلة الدعم والشراكة مع النادي، مشيدا بالتعاون الدائم مع مجلس إدارة النادي في جميع المجالات. وثمن كرامي جهود إدارة النادي طوال الفترة الماضية والتي توجت بتحقيق الإنجازات المشرفة لمملكة البحرين بالفوز ببطولة غرب آسيا السوبر ليغ لكرة السلة وتحقيق الألقاب المحلية والمنافسة القوية بكل الألعاب.
وتمنى جعفر كرامي كل التوفيق لفريق كرة السلة في مشاركته العالمية القادمة وجميع المنافسات المقبلة لفريق كرة القدم وكرة السلة والبولينج.
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