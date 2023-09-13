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البرهان يزور تركيا.. وأكثر من 40 قتيلا مدنيا في غارات للجيش على دارفور

9/13/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ود‭ ‬مدني‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬وصل‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬تركيا،‭ ‬وسط‭ ‬مساع‭ ‬لتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب،‭ ‬بينما‭ ‬نفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬وسكان‭. ‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬السوداني‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬أنقرة‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬البرهان‭ ‬‮«‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان،‭ ‬تتناول‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المكلف‭ ‬علي‭ ‬الصادق‭ ‬ومدير‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬رافقا‭ ‬البرهان‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭. ‬

وغادر‭ ‬البرهان‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتقل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ليتمركز‭ ‬بها‭ ‬بعدما‭ ‬ظل‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭ ‬خلال‭ ‬الشهور‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭. ‬

وتعد‭ ‬تركيا‭ ‬المحطة‭ ‬الخامسة‭ ‬للبرهان‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬اغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬بدأ‭ ‬جولاته‭ ‬بزيارة‭ ‬مصر‭ ‬بنهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬أعقبتها‭ ‬زيارات‭ ‬لجنوب‭ ‬السودان‭ ‬وقطر‭ ‬وإريتريا‭.
‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬البرهان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وساطات‭ ‬للتفاوض‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬دقلو‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬سعياً‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬للنزاع‭. ‬

وتواصلت‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬وردت‭ ‬شهادات‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬ومصدر‭ ‬طبي‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬شخصا‭ ‬نتيجة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬نفذّها‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬نيالا‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬جنوب‭ ‬دارفور‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬بمستشفى‭ ‬نيالا‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬40‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬طال‭ ‬سوقين‭ ‬شعبيين‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬المدينة‮»‬‭. ‬

والشهر‭ ‬الماضي‭ ‬فرّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نيالا،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬بعد‭ ‬العاصمة،‭ ‬نتيجة‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬أسفر‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬للجيش‭ ‬طال‭ ‬منازل‭ ‬المواطنين‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭. ‬

ويوم‭ ‬الأحد‭ ‬قتل‭ ‬47‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬يعد‭ ‬الأكثر‭ ‬حصدا‭ ‬للضحايا‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭. ‬

ودائما‭ ‬ما‭ ‬ينفى‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬وهو‭ ‬الطرف‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬استهداف‭ ‬المنازل‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬تجمعات‭ ‬المواطنين‭ ‬بينما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬وارتكازات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ابريل‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬7500‭ ‬شخص‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأعداد‭ ‬الفعلية‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير،‭ ‬بينما‭ ‬اضطر‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬والنزوح‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬أو‭ ‬العبور‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬وخصوصا‭ ‬مصر‭ ‬وتشاد‭. ‬

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