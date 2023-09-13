Thursday, 14 September 2023 04:38 GMT

الكوهجي: تعزيز التعاون بين ((الصغيرة والمتوسطة)) للارتقاء بالشراكات الاقتصادية البحرينية الهندية

9/13/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الغرفة‮»‬‭ ‬تدفع‭ ‬وتشجع‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬واسعة‭ ‬للتحالفات‭ ‬والشراكات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمرأة،‭ ‬د‭.‬هرجيندر‭ ‬كور‭ ‬تالوار،‭ ‬بالبيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬رغبتها‭ ‬بفتح‭ ‬قنوات‭ ‬لتشجيع‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬اقترحت‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعرض‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وجذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬بدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمعدلات‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬والشراكة‭ ‬القوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

MENAFN13092023000055011008ID1107064480

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث