الكوهجي: تعزيز التعاون بين ((الصغيرة والمتوسطة)) للارتقاء بالشراكات الاقتصادية البحرينية الهندية
التاريخ
9/13/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد عبدالجبار الكوهجي، أن «الغرفة» تدفع وتشجع على رفع مستوى التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين وجمهورية الهند، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وفتح آفاق واسعة للتحالفات والشراكات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
من جانبها، أشادت عضو المجلس الوطني في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في جمهورية الهند، عضو المجلس الاستشاري للجنة الوطنية للمرأة، د.هرجيندر كور تالوار، بالبيئة الاستثمارية في البحرين، معبرة عن رغبتها بفتح قنوات لتشجيع التواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجانبين من خلال غرفة البحرين، كما اقترحت الاستفادة من الأحداث الدولية التي تقام في البحرين لعرض بيئة الأعمال في البحرين وجذب المستثمرين وأصحاب الأعمال، مؤكدة في الوقت ذاته ما تقدمه غرفة البحرين من اهتمام بالغ بدعم العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة نحو مزيد من التعاون المشترك، والذي ينعكس إيجابياً على متانة علاقات التعاون والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، والشراكة القوية لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
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