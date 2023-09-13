من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمرأة،‭ ‬د‭.‬هرجيندر‭ ‬كور‭ ‬تالوار،‭ ‬بالبيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬رغبتها‭ ‬بفتح‭ ‬قنوات‭ ‬لتشجيع‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬اقترحت‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعرض‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وجذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬بدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمعدلات‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬والشراكة‭ ‬القوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬