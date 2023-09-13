وجاءت‭ ‬مشاركة‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬ضمن‭ ‬الجناح‭ ‬الخاص‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬لتشكل‭ ‬فرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬بتطويرها،‭ ‬أبرزها‭ ‬مشروع‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬ومشروع‭ ‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا،‭ ‬لتمكن‭ ‬بذلك‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬المشروعين‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬استثنائية‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬112‭ ‬مسكنًا‭ ‬فخمًا،‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬مستوىً‭ ‬جديدًا‭ ‬كليًا‭ ‬من‭ ‬المساكن‭ ‬الفاخرة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬وفي‭ ‬أكثر‭ ‬أحيائها‭ ‬شهرة،‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭. ‬ويمكّن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬القاطنين‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬بسهولة‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬المجاور،‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة،‭ ‬والاستجمام،‭ ‬والمطاعم‭ ‬المتعددة،‭ ‬والشاطئ‭ ‬الخاص‭ ‬بالفندق،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬خاص‭ ‬يربطه‭ ‬بالمبنى‭ ‬الأيقوني‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬للعاصمة‭. ‬كما‭ ‬تقع‭ ‬المساكن‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مجمعي‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ومودا‭ ‬مول،‭ ‬واللذين‭ ‬يضمان‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬المتاجر‭ ‬والمطاعم‭ ‬وسبل‭ ‬الترفيه‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬بعرض‭ ‬مميزات‭ ‬مشروع‭ ‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‭ ‬لزوار‭ ‬المعرض‭. ‬ويضم‭ ‬101‭ ‬شقة‭ ‬فاخرة‭ ‬مزودة‭ ‬بأهم‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والرفاهية‭ ‬العصرية،‭ ‬ويتميز‭ ‬بموقعه‭ ‬الفريد‭ ‬المطلّ‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬خططنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتوسيع‭ ‬بصمتنا‭ ‬خارجيًا‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬طفرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬ولما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬لدعوتنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لنا‭ ‬للتواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬نظرائنا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وحول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اتساق‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بهدف‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬قدمًا‭ ‬تجاه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬