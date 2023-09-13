نجاح لافت لمشاركة ((بريق الرتاج)) في معرض ((سيتي سكيب)) بالرياض
التاريخ
9/13/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لاقت مشاركة بريق الرتاج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، في معرض «سيتي سكيب العالمي» نجاحًا لافتًا، حيث سلطت الشركة الضوء على أبرز مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بتطويرها في مملكة البحرين، والتي قوبلت باستحسان كبير من قبل زوار الحدث العالمي الذي احتضنته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وجاءت مشاركة شركة بريق الرتاج ضمن الجناح الخاص بمملكة البحرين في المعرض، لتشكل فرصة لإبراز بعض من أهم المشاريع التي تقوم الشركة بتطويرها، أبرزها مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين ومشروع ستراتا في دلمونيا، لتمكن بذلك الآلاف من الزوار من التعرف على الوحدات السكنية الفاخرة في كلا المشروعين وما تقدمه من مزايا استثنائية.
يشار إلى أن مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين يحتوي على 112 مسكنًا فخمًا، وهي تمثل مستوىً جديدًا كليًا من المساكن الفاخرة المطلة على البحر في قلب العاصمة المنامة، وفي أكثر أحيائها شهرة، خليج البحرين. ويمكّن هذا المشروع القاطنين من الوصول بسهولة إلى فندق فورسيزونز خليج البحرين المجاور، بما فيه من وسائل الراحة، والاستجمام، والمطاعم المتعددة، والشاطئ الخاص بالفندق، وذلك عبر جسر خاص يربطه بالمبنى الأيقوني المطل على الساحل الشمالي للعاصمة. كما تقع المساكن على مسافة قريبة من مجمعي الأفنيوز ومودا مول، واللذين يضمان مجموعة متنوعة من أرقى المتاجر والمطاعم وسبل الترفيه.
علاوة على ذلك، قامت الشركة بعرض مميزات مشروع ستراتا في دلمونيا لزوار المعرض. ويضم 101 شقة فاخرة مزودة بأهم وسائل الراحة والرفاهية العصرية، ويتميز بموقعه الفريد المطلّ على القناة المائية في جزيرة دلمونيا.
وبهذه المناسبة، علق الدكتور ماهر الشاعر، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بريق الرتاج، بالقول: «تأتي هذه المشاركة ضمن خططنا الاستراتيجية لتوسيع بصمتنا خارجيًا والمساهمة في جذب الاستثمارات لمملكة البحرين، ولا سيما في القطاع العقاري الذي يشهد طفرة على مستوى المنطقة والعالم، ولما له من دور مهم في رفد الاقتصاد الوطني». وأضاف: «نحن ممتنون لدعوتنا من قبل سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، للمشاركة في سيتي سكيب العالمي وإتاحة الفرصة لنا للتواصل وتبادل الخبرات مع باقي نظرائنا في القطاع العقاري في المنطقة وحول العالم، حيث يأتي ذلك في اتساق مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص بهدف دفع عجلة التنمية قدمًا تجاه المزيد من النمو والازدهار ودعم الاقتصاد الوطني».
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