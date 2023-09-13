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((الراحة العقارية)) تطلق ((بيوت البديع)) وتعين Ask Real Estate وكيلاً حصريا للمبيعات

9/13/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الراحة‭ ‬العقارية‭ ‬إطلاقها‭ ‬مشروعًا‭ ‬عقاريا‭ ‬سكنيًا‭ ‬راقيًا‭ ‬يعد‭ ‬الأكثر‭ ‬حداثة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البديع،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بتعيين‭ ‬شركة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭ ‬وكيلًا‭ ‬حصريًا‭ ‬للمبيعات‭.‬

ويتكون‭ ‬مشروع‭ ‬بيوت‭ ‬البديع‭ ‬من‭ ‬121‭ ‬فيلا‭ ‬سكنية‭ ‬بتصاميم‭ ‬عصرية‭ ‬بتصنيف‭ ‬ RHA ‭ ‬وسيتم‭ ‬طرحها‭ ‬للبيع‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬المشروع‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬تناسب‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬التمويل‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬والسابقة‭ ‬والمقدمة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭.‬

وقد‭ ‬استكمل‭ ‬المشروع‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬فيه‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬كلفتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وتشمل‭ ‬الكابلات‭ ‬الكهربائية‭ ‬ذات‭ ‬الجهد‭ ‬العالي‭ ‬والمنخفض،‭ ‬وغرف‭ ‬المحطات‭ ‬الكهربائية‭ ‬المخصصة‭ ‬للمحولات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وشبكة‭ ‬تمديد‭ ‬المياه،‭ ‬مصابيح‭ ‬الطرق،‭ ‬الطرق‭ ‬المسفلتة‭ ‬بعرض‭ ‬12‭.‬5‭-‬15‭ ‬مترا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أرصفة‭ ‬المشاة‭ ‬وكل‭ ‬تلك‭ ‬التكلفة‭ ‬تحملتها‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬نفقتها‭ ‬الخاصة‭ ‬ليتم‭ ‬تسليمها‭ ‬إلى‭ ‬البلدية‭ ‬مجانًا‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الراحة‭ ‬العقارية‭ ‬حميد‭ ‬نيشات‭ ‬عن‭ ‬سروره‭ ‬بإعلان‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬السكني‭ ‬المميز‭ ‬للزبائن‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬منزل‭ ‬يليق‭ ‬بتطلعاتهم‭ ‬ويحقق‭ ‬أحلامهم‭. ‬مقدما‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولي‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬حتى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬المهمة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة‭ ‬المهمة‭ ‬مع‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيع‭ ‬والتسويق‭ ‬العقاري‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬ماجد‭ ‬الخان،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬الراحة‭ ‬العقارية‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬مشاريع‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭. ‬سنحرص‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيع‭ ‬وتسويق‭ ‬العقارات‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لشركائنا‭ ‬وكذلك‭ ‬إلى‭ ‬زبائننا،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سوف‭ ‬تتكلل‭ ‬بالنجاح‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬كريم‭ ‬يازجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬مشروع‭ ‬بيوت‭ ‬البديع‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬يمتاز‭ ‬بتصاميم‭ ‬عصرية‭ ‬وبأعلى‭ ‬المواصفات‭ ‬وبأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬البديع‭ ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الوحدات‭ ‬بكل‭ ‬عناية‭ ‬وبأعلى‭ ‬المواصفات‭ ‬الحديثة‭ ‬لتقدم‭ ‬أجواء‭ ‬عائلية‭ ‬دافئة‭ ‬ولتحقق‭ ‬الاسترخاء‭ ‬والراحة‭ ‬ومفهوم‭ ‬السكن‭ ‬العائلي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬الحكومية‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مناسبة‭ ‬تليق‭ ‬بالمواطن‭ ‬البحريني‮»‬‭.‬

وسيحتوي‭ ‬مشروع‭ ‬بيوت‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬فلل‭ ‬متنوعة‭ ‬ذات‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬سكني‭ ‬حيوي‭ ‬وراقٍ‭. ‬وسيبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬121‭ ‬فيلا‭. ‬وستبدأ‭ ‬أسعار‭ ‬الفلل‭ ‬من‭ ‬119‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬مشيدة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬180‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬فيما‭ ‬سيصل‭ ‬إجمالي‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬إلى‭ ‬213‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭.‬

ولقد‭ ‬تم‭ ‬إكمال‭ ‬وتسليم‭ ‬63‭ ‬فيلا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬إكمال‭ ‬بقية‭ ‬الفلل‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مراحلها‭ ‬النهائية‭ ‬ليتم‭ ‬تسليم‭ ‬مجموعة‭ ‬منها‭ ‬كل‭ ‬شهر‭.‬

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