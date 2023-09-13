((الراحة العقارية)) تطلق ((بيوت البديع)) وتعين Ask Real Estate وكيلاً حصريا للمبيعات
التاريخ
9/13/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة الراحة العقارية إطلاقها مشروعًا عقاريا سكنيًا راقيًا يعد الأكثر حداثة في منطقة البديع، كما قامت بتعيين شركة ASK Real Estate وكيلًا حصريًا للمبيعات.
ويتكون مشروع بيوت البديع من 121 فيلا سكنية بتصاميم عصرية بتصنيف RHA وسيتم طرحها للبيع بعد اكتمال المشروع بأسعار تنافسية تناسب مختلف فئات المجتمع، ويتماشى مع برامج التمويل الإسكانية الجديدة والسابقة والمقدمة من وزارة الإسكان.
وقد استكمل المشروع جميع الأعمال الإنشائية فيه بما في ذلك البنية التحتية التي بلغت كلفتها أكثر من مليون دينار بحريني وتشمل الكابلات الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض، وغرف المحطات الكهربائية المخصصة للمحولات الكهربائية، شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكة تمديد المياه، مصابيح الطرق، الطرق المسفلتة بعرض 12.5-15 مترا إلى جانب أرصفة المشاة وكل تلك التكلفة تحملتها الشركة على نفقتها الخاصة ليتم تسليمها إلى البلدية مجانًا. وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الراحة العقارية حميد نيشات عن سروره بإعلان طرح هذا المشروع السكني المميز للزبائن الراغبين في امتلاك منزل يليق بتطلعاتهم ويحقق أحلامهم. مقدما شكره إلى مسؤولي بلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية على تعاونهم مع الشركة حتى الوصول إلى هذه المرحلة المهمة. وأضاف: «نحن نتطلع إلى الشراكة المهمة مع ASK Real Estate التي تمتلك خبرة واسعة في مجال البيع والتسويق العقاري لاسيما في البحرين ومنطقة الخليج».
من جانبه، قال ماجد الخان، رئيس مجلس إدارة ASK Real Estate : «تعد الراحة العقارية من الشركات التي تقدم مشاريع ذات جودة عالية. سنحرص على الاستفادة من خبراتنا الواسعة في مجال بيع وتسويق العقارات لتقديم أفضل الخدمات لشركائنا وكذلك إلى زبائننا، وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة سوف تتكلل بالنجاح». من جهته، قال كريم يازجي، الرئيس التنفيذي لشركة ASK Real Estate : «يعد مشروع بيوت البديع من المشاريع المميزة في هذه المنطقة، حيث يمتاز بتصاميم عصرية وبأعلى المواصفات وبأسعار مناسبة في قلب منطقة البديع وبالقرب من ساحل البحر. وقد تم تصميم الوحدات بكل عناية وبأعلى المواصفات الحديثة لتقدم أجواء عائلية دافئة ولتحقق الاسترخاء والراحة ومفهوم السكن العائلي».
وأضاف: «يتماشى هذا المشروع مع الخطط الحكومية بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء الرامية إلى توفير حلول إسكانية مناسبة تليق بالمواطن البحريني».
وسيحتوي مشروع بيوت البديع على فلل متنوعة ذات 3 أو 4 غرف نوم في مجتمع سكني حيوي وراقٍ. وسيبلغ مجموعها 121 فيلا. وستبدأ أسعار الفلل من 119 ألف دينار مشيدة على مساحة 180 مترا مربعا، فيما سيصل إجمالي مساحة البناء إلى 213 مترا مربعا.
ولقد تم إكمال وتسليم 63 فيلا حتى الآن، فيما يتم العمل بشكل مستمر على إكمال بقية الفلل التي وصلت إلى مراحلها النهائية ليتم تسليم مجموعة منها كل شهر.
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