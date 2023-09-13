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رئيس الاتحاد الحر يبحث مع رؤساء النقابات قضايا العمال

9/13/2023 7:13:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬اجتماعاً‭ ‬تشاورياً‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬العضو‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الحر،‭ ‬بحث‭ ‬فيه‭ ‬مجمل‭ ‬القضايا‭ ‬العمالية‭ ‬والنقابية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬ومستجدات‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬وأنشطة‭ ‬النقابات‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لجميع‭ ‬النقابات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬انعقاد‭ ‬المجلس‭ ‬المركزي‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الرؤية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬البحرين‭ ‬واحة‭ ‬للحريات‭ ‬بكافة‭ ‬أشكالها،‭ ‬وفي‭ ‬القلب‭ ‬منها‭ ‬الحريات‭ ‬النقابية‭.‬

وأكد‭ ‬يوسف‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬المركزي‭ ‬يواصل‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬لدعم‭ ‬أنشطتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬تواجدها‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬أعضائها‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬لنقابات‭ ‬عمالية‭ ‬أخرى‭ ‬بمؤسسات‭ ‬اقتصادية،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬للنقابة‭ ‬العامة‭ ‬لعمال‭ ‬أسري‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬انعقاد‭ ‬المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬وانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬للنقابة،‭ ‬راجيا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬العمال‭ ‬بالشركة‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬جميع‭ ‬النقابات‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬استفادة‭ ‬الأعضاء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستواهم‭ ‬التدريبي‭ ‬والتثقيفي‭ ‬ولرفع‭ ‬الوعي‭ ‬لديهم‭ ‬بكافة‭ ‬الأعمال‭ ‬المرتبطة‭ ‬بوظائفهم‭ ‬وبيئة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬يتواجدون‭ ‬فيها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬يضع‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياته‭ ‬لأن‭ ‬العامل‭ ‬هو‭ ‬عصب‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬واقتصاد‭ ‬الوطن‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬لجنة‭ ‬التنظيم‭ ‬الداخلي‭ ‬وضرورة‭ ‬تزويدها‭ ‬بأي‭ ‬تحديثات‭ ‬تطرأ‭ ‬على‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة،‭ ‬والتواصل‭ ‬الدائم‭ ‬لتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬والخبرة‭ ‬للنقابيين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬النقابة‭ ‬والعمال‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬يوسف‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجان‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬النقابات‭ ‬واللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الحُر،‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬النشر‭ ‬بكافة‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الرسمية‭ ‬للنقابة‭ ‬وتوحيد‭ ‬النهج‭ ‬الإعلامي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬ويحقق‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬النقابات‭ ‬إلى‭ ‬أعضائها‭ ‬وإلى‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وضمن‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬ورؤساء‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬عن‭ ‬استنكارهم‭ ‬الشديد‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬والنقابات‭ ‬العمالية،‭ ‬بقيام‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ (‬ ilo ‭) ‬بتنظيم‭ ‬اجتماع‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ (‬المثليين‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬رفض‭ ‬البحرين‭ ‬وعمالها‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬لفرض‭ ‬ممارسات‭ ‬شاذة‭ ‬تسيء‭ ‬لكافة‭ ‬عمال‭ ‬العالم‭ ‬وقضاياهم،‭ ‬بإلحاق‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬ضمن‭ ‬مؤسسة‭ ‬يفترض‭ ‬أنها‭ ‬عريقة‭ ‬ولها‭ ‬مكانتها‭ ‬الدولية‭.‬

وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬يرفضها‭ ‬العالم‭ ‬أجمع،‭ ‬بينما‭ ‬تحاول‭ ‬أجندات‭ ‬غريبة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬العمالي‭ ‬إدخالها‭ ‬بالحيلة‭ ‬والقوة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬لن‭ ‬يلقى‭ ‬أي‭ ‬ترحيب‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ولو‭ ‬حدث‭ ‬تصويت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬تنظيمه‭ ‬للقي‭ ‬رفضاً‭ ‬بالإجماع‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المنظمة‭.‬

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