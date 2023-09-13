Thursday, 14 September 2023 04:37 GMT

محافظ المحرق يشيد بدور المجمعات التجارية في دعم الأسر المنتجة

9/13/2023 7:13:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬والفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والوطنية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والمؤسسات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ‭ ‬للسيد‭ ‬رجب‭ ‬عبدالواجد‭ ‬مدير‭ ‬المجمع‭ ‬التايلندي‭ ‬‮«‬تاي‭ ‬مارت‮»‬‭ ‬والسيد‭ ‬روميل‭ ‬سانشيز‭ ‬منسق‭ ‬الفعاليات‭ ‬للمجمع،‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تزخر‭ ‬بالمجمعات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬والتنموية‭ ‬المميزة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬معها،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬مدير‭ ‬المجمع‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمحافظ‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المتبادل،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬خطط‭ ‬ومبادرات‭ ‬المجمع‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬السوق‭ ‬التايلندي‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإشراك‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنشطتها‭ ‬وفعالياتها‭ ‬طول‭ ‬العام‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬والتراثية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬

MENAFN13092023000055011008ID1107064476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث