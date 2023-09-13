جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ‭ ‬للسيد‭ ‬رجب‭ ‬عبدالواجد‭ ‬مدير‭ ‬المجمع‭ ‬التايلندي‭ ‬‮«‬تاي‭ ‬مارت‮»‬‭ ‬والسيد‭ ‬روميل‭ ‬سانشيز‭ ‬منسق‭ ‬الفعاليات‭ ‬للمجمع،‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تزخر‭ ‬بالمجمعات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬والتنموية‭ ‬المميزة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬معها،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬مدير‭ ‬المجمع‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمحافظ‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المتبادل،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬خطط‭ ‬ومبادرات‭ ‬المجمع‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬السوق‭ ‬التايلندي‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإشراك‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنشطتها‭ ‬وفعالياتها‭ ‬طول‭ ‬العام‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬والتراثية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬