محافظ المحرق يشيد بدور المجمعات التجارية في دعم الأسر المنتجة
التاريخ
9/13/2023 7:13:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بالدور الذي تضطلع به المجمعات التجارية في دعم الأسر المنتجة والفعاليات والأنشطة الاجتماعية والوطنية، مشيراً إلى أهمية تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للسيد رجب عبدالواجد مدير المجمع التايلندي «تاي مارت» والسيد روميل سانشيز منسق الفعاليات للمجمع، وخلال اللقاء أكد المحافظ أن محافظة المحرق تزخر بالمجمعات والمشاريع التجارية والتنموية المميزة، منوهاً إلى حرص المحافظة على بحث سبل التعاون المشترك معها، وأن هذا اللقاء يمثل فرصة لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الأهداف المشتركة.
من جانبه، أعرب مدير المجمع عن خالص شكره وتقديره للمحافظ على دوره في دعم وتعزيز التعاون المتبادل، مستعرضاً خطط ومبادرات المجمع على صعيد الشراكة المجتمعية، مؤكداً أن إدارة السوق التايلندي تسعى جاهدة إلى دعم البرامج الاجتماعية وإشراك الأسر المنتجة في جميع أنشطتها وفعالياتها طول العام.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم عدد من الفعاليات الوطنية والتراثية والاجتماعية خلال الفترة القادمة.
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