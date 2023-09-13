ولي العهد رئيس الوزراء يصل إلى الولايات المتحدة

ولي العهد رئيس الوزراء يصل إلى الولايات المتحدة
التاريخ
9/13/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، إذ يجري سموه خلال الزيارة مباحثات تتناول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
وكان في استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، والشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين في واشنطن، وعدد من كبار المسؤولين.
MENAFN13092023000055011008ID1107064473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.