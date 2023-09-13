Thursday, 14 September 2023 04:37 GMT

حاكم الشارقة يفتتح فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

9/13/2023 7:12:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سلطان القاسمي: كيف يمكننا تحويل الموارد إلى ثروات على أرض الواقع؟

المنتدى يركز على التحديات التي يواجهها العالم في مجال الثروات والموارد

الشارقة‭ - ‬السيد‭ ‬زهره‭:‬


افتتح‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬القاسمي،‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام،‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ12‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إكسبو‭ ‬الشارقة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين،‭ ‬ويستضيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬متحدثاً‭ ‬ومشاركاً‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬موارد‭ ‬اليوم‭ .. ‬ثروات‭ ‬الغد‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬القاسمي‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاح‭ ‬المنتدى،‭ ‬أن‭ ‬تحويل‭ ‬الموارد‭ ‬إلى‭ ‬ثروات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بمثلث‭ ‬المورد‭ ‬الطبيعي‭ ‬والمورد‭ ‬البشري‭ ‬المؤهل،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتطورة،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬سموه‭ ‬نماذج‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬والحاضر‭ ‬حول‭ ‬استثمار‭ ‬تلك‭ ‬الموارد،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬ومبيناً‭ ‬أهمية‭ ‬تشجيع‭ ‬التفكير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لنناقش‭ ‬ونتحاور‭ ‬ونسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفكار‭ ‬وحوارات‭ ‬تبلورت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬تولدت‭ ‬منها‭ ‬أفكار‭ ‬كثيرة،‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬حقائق،‭ ‬ولنستعرض‭ ‬الحلول،‭ ‬ونتساءل‭: ‬كيف‭ ‬يمكننا‭ ‬تحويل‭ ‬الموارد‭ ‬إلى‭ ‬ثروات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع؟‭ ‬فالله‭ ‬تعالى‭ ‬لم‭ ‬يخلق‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬إلا‭ ‬وجعل‭ ‬مواردها‭ ‬تكفي‭ ‬من‭ ‬يسكن‭ ‬فيها،‭ ‬مثلث‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭: ‬مورد‭ ‬طبيعي،‭ ‬مورد‭ ‬بشري‭ ‬مؤهل،‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬متطورة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬المنتدى‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬عالمية‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬الموارد،‭ ‬نحاول‭ ‬استعادة‭ ‬زخم‭ ‬الحوار‭ ‬الدولي،‭ ‬ونؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬ممكنة‭ ‬لتحديات‭ ‬العصر‭. ‬فالشارقة‭ ‬اليوم،‭ ‬مثلما‭ ‬تشارككم‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى،‭ ‬فهي‭ ‬تتطلع‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتكم‭ ‬للإصغاء‭ ‬لكم،‭ ‬ولمحاولة‭ ‬قول‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقل‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬حول‭ ‬الثروات‭ ‬والاستدامة،‭ ‬لتحقق‭ ‬شعار‭ ‬المنتدى‭ ‬‮«‬موارد‭ ‬اليوم‭.. ‬ثروات‭ ‬الغد‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬تحدث‭ ‬طارق‭ ‬سعيد‭ ‬علاي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الثروات‭ ‬والموارد،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬قديمة،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬معاصرة‭ ‬وتزداد‭ ‬أهمية‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬العالم‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬ندرة‭ ‬الموارد،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إدارتها‭ ‬واستثمارها‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭.‬

وقال‭ ‬علاي‭: ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الحقائق‭ ‬تظهر‭ ‬المهمة‭ ‬المركزية‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬والتي‭ ‬تتجسد‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬وتوجيه‭ ‬مسار‭ ‬التغيير،‭ ‬فنحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬وحتى‭ ‬الحلول‭ ‬تظل‭ ‬حبراً‭ ‬على‭ ‬ورق‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬واعية‭ ‬للمجتمعات‭ ‬وسلوك‭ ‬يومي‭ ‬يضع‭ ‬الطموحات‭ ‬والأهداف‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التحقق‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬لهذا‭ ‬نلتقي‭ ‬لنفعّل‭ ‬دور‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬وعي‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمعات،‭ ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬استهلاكنا‭ ‬كفيل‭ ‬بسدّ‭ ‬حاجة‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وننتقل‭ ‬إلى‭ ‬تصويب‭ ‬القرارات‭ ‬الكبرى‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والكيانات‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭.‬

وتحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬كيف‭ ‬نبني‭ ‬للبشرية‭ ‬مستقبلاً‭ ‬مستداماً؟‮»‬،‭ ‬تحدثت‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬المهيري،‭ ‬وزيرة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والبيئة‭ ‬ورئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الإمارات‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬هي‭ ‬رحلة‭ ‬بدأها‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬واستكملها‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬ويسير‭ ‬على‭ ‬خطاهما‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وإخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬حكّام‭ ‬الإمارات،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬الذي‭ ‬يرسخ‭ ‬نهجاً‭ ‬جديداً‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والثقافة‭ ‬والبيئة‭ ‬والتنمية‭.‬



وقالت‭ ‬المهيري‭: ‬نخطط‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬لمضاعفة‭ ‬مساهمة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وتعدّ‭ ‬الإمارات‭ ‬أولى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬توقع‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬بل‭ ‬وتُعلن‭ ‬عن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬المناخي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭. ‬ولتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬التزمت‭ ‬الدولة‭ ‬بتقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬40 % ‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭. ‬وبجانب‭ ‬ذلك،‭ ‬تعمل‭ ‬جميع‭ ‬الإمارات‭ ‬السبع‭ ‬معاً‭ ‬لحماية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬الهائل،‭ ‬والأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض،‭ ‬وبناء‭ ‬أكبر‭ ‬حاضنة‭ ‬للشعاب‭ ‬المرجانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وستكون‭ ‬بمساحة‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬عند‭ ‬اكتمالها‭.‬

وشهدت‭ ‬فعاليات‭ ‬افتتاح‭ ‬المنتدى‭ ‬خطاباً‭ ‬ملهماً‭ ‬للقاضي‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬كابريو،‭ ‬المعروف‭ ‬‮«‬بالقاضي‭ ‬الرحيم‮»‬،‭ ‬تحدث‭ ‬خلالها‭ ‬حول‭ ‬رحلته‭ ‬كقاضٍ‭ ‬وكيف‭ ‬تعلم‭ ‬من‭ ‬والده‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رحيماً‭ ‬ومتفهماً‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة،‭ ‬وشارك‭ ‬بعض‭ ‬القصص‭ ‬المؤثرة‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬حكم‭ ‬فيها‭ ‬وكيف‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬وحياة‭ ‬الآخرين،‭ ‬مبيناً‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬رسالة‭ ‬الرحمة‭ ‬واللطف‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬مضطرب،‭ ‬ومثنياً‭ ‬على‭ ‬الشارقة‭ ‬والإمارات‭ ‬كمثال‭ ‬رائد‭ ‬وحقيقي‭ ‬للعناية‭ ‬والرعاية‭.‬

وضمن‭ ‬خطابات‭ ‬المنتدى،‭ ‬وتحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬كيف‭ ‬نرسم‭ ‬خريطة‭ ‬عالم‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الجوع؟‮»‬،‭ ‬تحدثت‭ ‬فاندانا‭ ‬شيفا،‭ ‬الباحثة‭ ‬والناشطة‭ ‬البيئية،‭ ‬حول‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬لأزمة‭ ‬ندرة‭ ‬الموارد‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطعام‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬ضرورة‭ ‬للبشر،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬العملة‭ ‬الأساسية‭ ‬للحياة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تناولت‭ ‬يولاند‭ ‬راندريانامبينينا،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬تجربتها‭ ‬الملهمة‭ ‬للعالم،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬منزل‭ ‬بألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬مدغشقر‭ ‬بجهد‭ ‬محلي‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬نساء‭ ‬القرية‭.‬

وتخلل‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬عرض‭ ‬مرئي‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤول‭ ‬إليه‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تركيز‭ ‬اهتمامها‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الحياة‭ ‬قاسية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تخلى‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬كمسؤول‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬الأرض‭ ‬وثرواتها،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمد‭ ‬الطميحي‭ ‬مقدم‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬العربية‭ ‬فقرتين‭ ‬حواريتين‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الناشطة‭ ‬البيئية‭ ‬الشابة‭ ‬غاية‭ ‬الأحبابي‭ ‬سفيرة‭ ‬اليونسيف‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬ COP 28‭ ‬الملقبة‭ ‬بالفتاة‭ ‬الخضراء،‭ ‬والطفلة‭ ‬غميلة‭ ‬الكتبي،‭ ‬حيث‭ ‬عبرتا‭ ‬عن‭ ‬تصورهما‭ ‬للمستقبل‭ ‬وما‭ ‬تطمحان‭ ‬للوصول‭ ‬إليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬وأهداف‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬العموم‭ ‬وإمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭. ‬

MENAFN13092023000055011008ID1107064470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث