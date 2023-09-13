حاكم الشارقة يفتتح فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

المنتدى يركز على التحديات التي يواجهها العالم في مجال الثروات والموارد

الشارقة‭ - ‬السيد‭ ‬زهره‭:‬





افتتح‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬القاسمي،‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام،‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ12‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إكسبو‭ ‬الشارقة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين،‭ ‬ويستضيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬متحدثاً‭ ‬ومشاركاً‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬موارد‭ ‬اليوم‭ .. ‬ثروات‭ ‬الغد‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬القاسمي‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاح‭ ‬المنتدى،‭ ‬أن‭ ‬تحويل‭ ‬الموارد‭ ‬إلى‭ ‬ثروات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بمثلث‭ ‬المورد‭ ‬الطبيعي‭ ‬والمورد‭ ‬البشري‭ ‬المؤهل،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتطورة،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬سموه‭ ‬نماذج‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬والحاضر‭ ‬حول‭ ‬استثمار‭ ‬تلك‭ ‬الموارد،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬ومبيناً‭ ‬أهمية‭ ‬تشجيع‭ ‬التفكير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لنناقش‭ ‬ونتحاور‭ ‬ونسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفكار‭ ‬وحوارات‭ ‬تبلورت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬تولدت‭ ‬منها‭ ‬أفكار‭ ‬كثيرة،‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬حقائق،‭ ‬ولنستعرض‭ ‬الحلول،‭ ‬ونتساءل‭: ‬كيف‭ ‬يمكننا‭ ‬تحويل‭ ‬الموارد‭ ‬إلى‭ ‬ثروات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع؟‭ ‬فالله‭ ‬تعالى‭ ‬لم‭ ‬يخلق‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬إلا‭ ‬وجعل‭ ‬مواردها‭ ‬تكفي‭ ‬من‭ ‬يسكن‭ ‬فيها،‭ ‬مثلث‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭: ‬مورد‭ ‬طبيعي،‭ ‬مورد‭ ‬بشري‭ ‬مؤهل،‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬متطورة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬المنتدى‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬عالمية‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬الموارد،‭ ‬نحاول‭ ‬استعادة‭ ‬زخم‭ ‬الحوار‭ ‬الدولي،‭ ‬ونؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬ممكنة‭ ‬لتحديات‭ ‬العصر‭. ‬فالشارقة‭ ‬اليوم،‭ ‬مثلما‭ ‬تشارككم‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى،‭ ‬فهي‭ ‬تتطلع‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتكم‭ ‬للإصغاء‭ ‬لكم،‭ ‬ولمحاولة‭ ‬قول‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقل‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬حول‭ ‬الثروات‭ ‬والاستدامة،‭ ‬لتحقق‭ ‬شعار‭ ‬المنتدى‭ ‬‮«‬موارد‭ ‬اليوم‭.. ‬ثروات‭ ‬الغد‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬تحدث‭ ‬طارق‭ ‬سعيد‭ ‬علاي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الثروات‭ ‬والموارد،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬قديمة،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬معاصرة‭ ‬وتزداد‭ ‬أهمية‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬العالم‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬ندرة‭ ‬الموارد،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إدارتها‭ ‬واستثمارها‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭.‬

وقال‭ ‬علاي‭: ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الحقائق‭ ‬تظهر‭ ‬المهمة‭ ‬المركزية‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬والتي‭ ‬تتجسد‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬وتوجيه‭ ‬مسار‭ ‬التغيير،‭ ‬فنحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬وحتى‭ ‬الحلول‭ ‬تظل‭ ‬حبراً‭ ‬على‭ ‬ورق‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬واعية‭ ‬للمجتمعات‭ ‬وسلوك‭ ‬يومي‭ ‬يضع‭ ‬الطموحات‭ ‬والأهداف‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التحقق‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬لهذا‭ ‬نلتقي‭ ‬لنفعّل‭ ‬دور‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬وعي‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمعات،‭ ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬استهلاكنا‭ ‬كفيل‭ ‬بسدّ‭ ‬حاجة‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وننتقل‭ ‬إلى‭ ‬تصويب‭ ‬القرارات‭ ‬الكبرى‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والكيانات‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭.‬

وتحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬كيف‭ ‬نبني‭ ‬للبشرية‭ ‬مستقبلاً‭ ‬مستداماً؟‮»‬،‭ ‬تحدثت‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬المهيري،‭ ‬وزيرة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والبيئة‭ ‬ورئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الإمارات‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬هي‭ ‬رحلة‭ ‬بدأها‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬واستكملها‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬ويسير‭ ‬على‭ ‬خطاهما‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وإخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬حكّام‭ ‬الإمارات،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬الذي‭ ‬يرسخ‭ ‬نهجاً‭ ‬جديداً‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والثقافة‭ ‬والبيئة‭ ‬والتنمية‭.‬







وقالت‭ ‬المهيري‭: ‬نخطط‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬لمضاعفة‭ ‬مساهمة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وتعدّ‭ ‬الإمارات‭ ‬أولى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬توقع‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬بل‭ ‬وتُعلن‭ ‬عن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬المناخي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭. ‬ولتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬التزمت‭ ‬الدولة‭ ‬بتقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬40 % ‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭. ‬وبجانب‭ ‬ذلك،‭ ‬تعمل‭ ‬جميع‭ ‬الإمارات‭ ‬السبع‭ ‬معاً‭ ‬لحماية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬الهائل،‭ ‬والأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض،‭ ‬وبناء‭ ‬أكبر‭ ‬حاضنة‭ ‬للشعاب‭ ‬المرجانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وستكون‭ ‬بمساحة‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬عند‭ ‬اكتمالها‭.‬

وشهدت‭ ‬فعاليات‭ ‬افتتاح‭ ‬المنتدى‭ ‬خطاباً‭ ‬ملهماً‭ ‬للقاضي‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬كابريو،‭ ‬المعروف‭ ‬‮«‬بالقاضي‭ ‬الرحيم‮»‬،‭ ‬تحدث‭ ‬خلالها‭ ‬حول‭ ‬رحلته‭ ‬كقاضٍ‭ ‬وكيف‭ ‬تعلم‭ ‬من‭ ‬والده‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رحيماً‭ ‬ومتفهماً‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة،‭ ‬وشارك‭ ‬بعض‭ ‬القصص‭ ‬المؤثرة‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬حكم‭ ‬فيها‭ ‬وكيف‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬وحياة‭ ‬الآخرين،‭ ‬مبيناً‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬رسالة‭ ‬الرحمة‭ ‬واللطف‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬مضطرب،‭ ‬ومثنياً‭ ‬على‭ ‬الشارقة‭ ‬والإمارات‭ ‬كمثال‭ ‬رائد‭ ‬وحقيقي‭ ‬للعناية‭ ‬والرعاية‭.‬

وضمن‭ ‬خطابات‭ ‬المنتدى،‭ ‬وتحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬كيف‭ ‬نرسم‭ ‬خريطة‭ ‬عالم‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الجوع؟‮»‬،‭ ‬تحدثت‭ ‬فاندانا‭ ‬شيفا،‭ ‬الباحثة‭ ‬والناشطة‭ ‬البيئية،‭ ‬حول‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬لأزمة‭ ‬ندرة‭ ‬الموارد‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطعام‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬ضرورة‭ ‬للبشر،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬العملة‭ ‬الأساسية‭ ‬للحياة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تناولت‭ ‬يولاند‭ ‬راندريانامبينينا،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬تجربتها‭ ‬الملهمة‭ ‬للعالم،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬منزل‭ ‬بألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬مدغشقر‭ ‬بجهد‭ ‬محلي‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬نساء‭ ‬القرية‭.‬

وتخلل‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬عرض‭ ‬مرئي‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤول‭ ‬إليه‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تركيز‭ ‬اهتمامها‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الحياة‭ ‬قاسية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تخلى‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬كمسؤول‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬الأرض‭ ‬وثرواتها،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمد‭ ‬الطميحي‭ ‬مقدم‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬العربية‭ ‬فقرتين‭ ‬حواريتين‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الناشطة‭ ‬البيئية‭ ‬الشابة‭ ‬غاية‭ ‬الأحبابي‭ ‬سفيرة‭ ‬اليونسيف‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬ COP 28‭ ‬الملقبة‭ ‬بالفتاة‭ ‬الخضراء،‭ ‬والطفلة‭ ‬غميلة‭ ‬الكتبي،‭ ‬حيث‭ ‬عبرتا‭ ‬عن‭ ‬تصورهما‭ ‬للمستقبل‭ ‬وما‭ ‬تطمحان‭ ‬للوصول‭ ‬إليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬وأهداف‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬العموم‭ ‬وإمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭. ‬