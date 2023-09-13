وقال‭ ‬كيم‭ ‬خلال‭ ‬مأدبة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشرق‭ ‬الروسي‭ ‬إنه‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬ستحقق‭ ‬‮«‬نصرا‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬على‭ ‬أعدائها،‭ ‬وأشاد‭ ‬بجيش‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬البطل‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬كيم‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬والشعب‭ ‬الروسي‭ ‬سيحققان‭ ‬بالتأكيد‭ ‬نصرا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬النضال‭ ‬المقدس‭ ‬لمعاقبة‭ ‬تجمع‭ ‬الشر‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬كيم‭ ‬لبوتين‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬فوستوشني‭ ‬الفضائية‭ ‬الروسية‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬تامة‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬والأمة‭ ‬الروسية‭ ‬البطلة‭ ‬سيحملان‭ ‬إرث‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬عظيم‭ ‬ويظهران‭ ‬الفضائل‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭ ‬والشرف‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬بتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬مستقبلا‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬إنه‭ ‬يرى‭ ‬‮«‬إمكانات‮»‬‭ ‬للتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬ستساعد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية،‭ ‬ملمحا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬قد‭ ‬يناقشان‭ ‬أيضا‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭. ‬

وكان‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬ومراقبون‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬مهتمة‭ ‬بشراء‭ ‬ذخائر‭ ‬كورية‭ ‬شمالية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

التقى‭ ‬الزعيمان‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬فوستوتشني‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشرق‭ ‬الروسي،‭ ‬ثم‭ ‬جالا‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬جمع‭ ‬مركبات‭ ‬أنغارا‭ ‬الفضائية‭ ‬ومجمع‭ ‬إطلاق‭ ‬سويوز‭-‬2‭ ‬ومجمع‭ ‬إطلاق‭ ‬أنغارا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قيد‭ ‬البناء‭. ‬

وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬كيم‭ ‬لروسيا،‭ ‬أطلقت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬صاروخين‭ ‬بالستيين‭ ‬أمس،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬جديد‭ ‬ينتهك‭ ‬العقوبات‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬العسكريين‭ ‬الذين‭ ‬يرافقون‭ ‬كيم‭ ‬المارشال‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬باك‭ ‬جونغ‭ ‬تشون‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬صناعة‭ ‬الذخائر‭ ‬جو‭ ‬تشون‭ ‬ريونغ،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬

وانضم‭ ‬إلى‭ ‬المحادثات‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويجو‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الروسي‭. ‬

وقبيل‭ ‬إعلان‭ ‬بدء‭ ‬المحادثات،‭ ‬نشرت‭ ‬وكالات‭ ‬أنباء‭ ‬روسية‭ ‬صورا‭ ‬لكيم‭ ‬وبوتين‭ ‬وهما‭ ‬يجولان‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬الفضائية‭ ‬الشاسعة‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬زعيم‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الشعبية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬يظهر‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬الصواريخ،‭ ‬وهم‭ ‬يحاولون‭ ‬تطوير‭ (‬وجودهم‭ ‬في‭) ‬الفضاء‭. ‬

وشكر‭ ‬كيم‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬دعوته‭ ‬له‭ ‬لإجراء‭ ‬الزيارة‭ ‬رغم‭ ‬‮«‬جدول‭ ‬أعماله‭ ‬المزدحم‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬كيم‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬زيارته،‭ ‬وهي‭ ‬الرحلة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد،‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تمنح‭ ‬‮«‬أولوية‭ ‬للأهمية‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬لعلاقاتها‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬