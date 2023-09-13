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الصحفيات الإيرانيات يدفعن ثمنا باهظا لتغطيتهن قضية مهسا أميني

9/13/2023 7:12:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تندّد‭ ‬مجموعات‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالقمع‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بانتظام‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازها‭ ‬لدى‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬عن‭ ‬قضيتها‭ ‬بإسهاب‭ ‬وعرضوا‭ ‬تداعياتها‭ ‬داخل‭ ‬إيران‭ ‬وخارجها،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬غالبيتهم‭ ‬نساء‭. ‬

في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬توفيت‭ ‬أميني،‭ ‬وهي‭ ‬إيرانية‭ ‬كردية‭ ‬تبلغ‭ ‬22‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بتهمة‭ ‬خرق‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وأشعلت‭ ‬وفاتها‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬استمرت‭ ‬أشهرا‭ ‬وقمعت‭ ‬بالعنف‭ ‬وعمليات‭ ‬التوقيف،‭ ‬لكن‭ ‬انتفاضة‭ ‬‮«‬امرأة،‭ ‬حياة،‭ ‬حرية‮»‬‭ ‬استمرت‭ ‬بأشكال‭ ‬مختلفة،‭ ‬ومثّلت‭ ‬واحدا‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬1979‭. ‬

وكان‭ ‬الصحفيون‭ ‬الذين‭ ‬كشفوا‭ ‬القضية‭ ‬وحققوا‭ ‬في‭ ‬ملابساتها‭ ‬مستهدفين‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬القمع‭. ‬وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮«‬‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬مقرا‭ ‬وتستنكر‭ ‬‮«‬قمعا‭ ‬مروعا‮»‬،‭ ‬أوقف‭ ‬79‭ ‬صحفيا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬12‭ ‬منهم‭ ‬وراء‭ ‬القضبان‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النساء‭. ‬

بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬أميني،‭ ‬أوقفت‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬شرق‮»‬‭ ‬اليومية‭ ‬نيلوفر‭ ‬حميدي‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬إعدادها‭ ‬تقريرا‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬حيث‭ ‬بقيت‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوفى‭ ‬ونشرها‭ ‬صورة‭ ‬للعائلة‭ ‬الثكلى‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الصحفيين‭ ‬الموقوفين‭ ‬أيضا‭ ‬مراسلة‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هم‭ ‬ميهن‮»‬‭ ‬إلهه‭ ‬محمدي‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتغطية‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسها‭ ‬مدينة‭ ‬سقز‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إيران‭. ‬

وما‭ ‬زالت‭ ‬الصحفيتان‭ ‬محتجزتين‭ ‬مذاك‭ ‬وتحاكمان‭ ‬بانتهاك‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬وهي‭ ‬تهمة‭ ‬تنفيانها‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬‮»‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮«‬‭ ‬جوناثان‭ ‬داغر‭ ‬‮»‬يجب‭ ‬مكافأة‭ ‬نيلوفر‭ ‬حميدي‭ ‬على‭ ‬شجاعتها‭ ‬والتزامها،‭ ‬لا‭ ‬معاقبتها‭. ‬يظهر‭ ‬سجنها‭ ‬لحوالي‭ ‬عام‭ ‬القمع‭ ‬الرهيب‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬إيران‭ ‬ضد‭ ‬الصحفيين،‭ ‬ورفضها‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والمعلومات‭ ‬الموثوقة‮«‬‭. ‬

وتجلى‭ ‬القمع‭ ‬بصورة‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬توقيف‭ ‬إلناز،‭ ‬شقيقة‭ ‬إلهه‭ ‬محمدي‭ ‬التوأم،‭ ‬مطلع‭ ‬سبتمبر‭. ‬وحُكم‭ ‬على‭ ‬الشابة،‭ ‬وهي‭ ‬صحفية‭ ‬أيضا،‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬معظمها‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬بتهمة‭ ‬التآمر‭. ‬وسيتعين‭ ‬عليها‭ ‬وزميلتها‭ ‬المتهمة‭ ‬أيضا‭ ‬نكين‭ ‬باقري‭ ‬تمضية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬بحسب‭ ‬محاميهما‭. ‬لكن‭ ‬سيكون‭ ‬عليهما‭ ‬اتباع‭ ‬تدريب‮»‬‭ ‬أخلاقي‮«‬‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬بإمكانهما‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‭. ‬

وقال‭ ‬داغر‭ ‬إن‭ ‬‮»‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬إسكات‭ ‬هاتين‭ ‬الصحفيتين‭ ‬والنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يتحدثن‭ ‬عن‭ ‬آرائهن‮«‬‭. ‬ودعت‭ ‬‮»‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮«‬‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬‮»‬العقوبات‭ ‬العشوائية‮«‬‭ ‬بحق‭ ‬جميع‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقامت‭ ‬مؤسسة‭ ‬كلوني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العدالة‭ ‬التي‭ ‬أسستها‭ ‬المحامية‭ ‬أمل‭ ‬كلوني‭ ‬وزوجها‭ ‬الممثل‭ ‬جورج‭ ‬كلوني،‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمكافأة‭ ‬الشقيقتين‭ ‬بجائزة‭ ‬العدالة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النساء‭. ‬وقالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬إن‭ ‬‮»‬عملهما‭ ‬الشجاع‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬الإضاءة‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‮«‬‭. ‬

بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬توقيف‭ ‬حميدي‭ ‬ومحمدي،‭ ‬نشرت‭ ‬الشابة‭ ‬نازيلا‭ ‬معروفيان‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬والد‭ ‬مهسا،‭ ‬أمجد‭ ‬أميني،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬مستقل‭ ‬أونلاين‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابلة،‭ ‬اتّهم‭ ‬أمجد‭ ‬أميني‭ ‬السلطات‭ ‬بالكذب‭ ‬بشأن‭ ‬ظروف‭ ‬وفاة‭ ‬ابنته‭. ‬وتؤكّد‭ ‬عائلة‭ ‬أميني‭ ‬أن‭ ‬مهسا‭ ‬تلقّت‭ ‬ضربات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاتها‭ ‬فيما‭ ‬تتحدّث‭ ‬الرواية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬القلب‭. ‬

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