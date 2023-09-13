الصحفيات الإيرانيات يدفعن ثمنا باهظا لتغطيتهن قضية مهسا أميني
التاريخ
9/13/2023 7:12:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس- (أ ف ب): تندّد مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان بالقمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية بانتظام منذ وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في حق الصحفيين الذين تحدثوا عن قضيتها بإسهاب وعرضوا تداعياتها داخل إيران وخارجها، علما بأن غالبيتهم نساء.
في 16 سبتمبر 2022 توفيت أميني، وهي إيرانية كردية تبلغ 22 عاما، بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية. وأشعلت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد استمرت أشهرا وقمعت بالعنف وعمليات التوقيف، لكن انتفاضة «امرأة، حياة، حرية» استمرت بأشكال مختلفة، ومثّلت واحدا أكبر التحديات التي واجهتها السلطات الإيرانية منذ ثورة 1979.
وكان الصحفيون الذين كشفوا القضية وحققوا في ملابساتها مستهدفين خصوصا في حملة القمع. وبحسب منظمة «مراسلون بلا حدود« التي تتخذ في باريس مقرا وتستنكر «قمعا مروعا»، أوقف 79 صحفيا خلال عام وما زال 12 منهم وراء القضبان. ومن بين هؤلاء العديد من النساء.
بعد أقل من أسبوع من وفاة أميني، أوقفت الصحفية في صحيفة «شرق» اليومية نيلوفر حميدي (29 عاما) بعد إعدادها تقريرا من المستشفى حيث بقيت أميني في غيبوبة ثلاثة أيام قبل أن تتوفى ونشرها صورة للعائلة الثكلى على الشبكات الاجتماعية.
ومن بين الصحفيين الموقوفين أيضا مراسلة صحيفة «هم ميهن» إلهه محمدي التي قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقط رأسها مدينة سقز في محافظة كردستان في غرب إيران.
وما زالت الصحفيتان محتجزتين مذاك وتحاكمان بانتهاك الأمن القومي، وهي تهمة تنفيانها بشكل قاطع. وقال المسؤول في »مراسلون بلا حدود« جوناثان داغر »يجب مكافأة نيلوفر حميدي على شجاعتها والتزامها، لا معاقبتها. يظهر سجنها لحوالي عام القمع الرهيب الذي تمارسه إيران ضد الصحفيين، ورفضها لحرية الصحافة والمعلومات الموثوقة«.
وتجلى القمع بصورة أوضح في توقيف إلناز، شقيقة إلهه محمدي التوأم، مطلع سبتمبر. وحُكم على الشابة، وهي صحفية أيضا، بالسجن ثلاث سنوات معظمها مع وقف التنفيذ، بتهمة التآمر. وسيتعين عليها وزميلتها المتهمة أيضا نكين باقري تمضية أقل من شهر في السجن، بحسب محاميهما. لكن سيكون عليهما اتباع تدريب» أخلاقي« يشرف عليه عناصر من الاستخبارات الإيرانية ولن يكون بإمكانهما مغادرة البلاد.
وقال داغر إن »الحكومة الإيرانية عازمة على إسكات هاتين الصحفيتين والنساء اللواتي يتحدثن عن آرائهن«. ودعت »مراسلون بلا حدود« إلى وقف »العقوبات العشوائية« بحق جميع الصحفيين في البلاد. وقامت مؤسسة كلوني من أجل العدالة التي أسستها المحامية أمل كلوني وزوجها الممثل جورج كلوني، هذا العام بمكافأة الشقيقتين بجائزة العدالة من أجل النساء. وقالت المؤسسة إن »عملهما الشجاع ساهم في الإضاءة على وفاة مهسا أميني«.
بعد أسابيع من توقيف حميدي ومحمدي، نشرت الشابة نازيلا معروفيان مقابلة مع والد مهسا، أمجد أميني، على موقع «مستقل أونلاين». في المقابلة، اتّهم أمجد أميني السلطات بالكذب بشأن ظروف وفاة ابنته. وتؤكّد عائلة أميني أن مهسا تلقّت ضربات أدت إلى وفاتها فيما تتحدّث الرواية الرسمية عن مشكلة في القلب.
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