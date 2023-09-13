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((الأعلى للقضاء)) يصدر تشكيل المحاكم لعام 2023-2024

9/13/2023 7:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬اسلام‭ ‬محفوظ

أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬تشكيل‭ ‬المحاكم‭ ‬الجديد‭ ‬للعام‭ ‬القضائي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وشهد‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬القضائية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ،‭ ‬إذ‭ ‬ضمت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬ست‭ ‬دوائر‭ ‬تختص‭ ‬بنظر‭ ‬الطعون‭ ‬التجارية‭ ‬والإدارية‭ ‬والجنائية‭ ‬والمدنية‭ ‬والإيجارية‭ ‬والعمالية‭ ‬والشرعية،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬الفني‭ ‬12‭ ‬عضوا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬14،‭ ‬كما‭ ‬زاد‭ ‬أعضاء‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬قضاة‭ ‬و4‭ ‬قضاة‭ ‬للإشراف‭ ‬القضائي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬3‭.‬

وشهد‭ ‬التشكيل‭ ‬تخصيص‭ ‬محكمة‭ ‬عقارية‭ ‬تختص‭ ‬بمنازعات‭ ‬الدعاوى‭ ‬العقارية‭ ‬ومحكمة‭ ‬للدوائر‭ ‬التجارية‭ ‬ومحكمة‭ ‬خاصة‭ ‬لدعاوى‭ ‬المقاولات‭ ‬وتخصيص‭ ‬محكمة‭ ‬خاصة‭ ‬بمنازعات‭ ‬عقود‭ ‬المقاولات‭ ‬وعقود‭ ‬التوريد‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات،‭ ‬وتخصيص‭ ‬محكمة‭ ‬للإفلاس‭ ‬وتصفية‭ ‬الشركات‭ ‬تتعلق‭ ‬بدعاوى‭ ‬حل‭ ‬وتصفية‭ ‬الشركات،‭ ‬ومحكمة‭ ‬للمنازعات‭ ‬الإيجارية‭ ‬تختص‭ ‬بالمنازعات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات‭.‬

كما‭ ‬استمر‭ ‬العمل‭ ‬بتخصيص‭ ‬دائرتين‭ ‬للمحاكم‭ ‬العمالية‭ ‬تختص‭ ‬بنظر‭ ‬الدعاوى‭ ‬العمالية،‭ ‬فيما‭ ‬شهد‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬دائرة‭ ‬واحدة‭ ‬لنظر‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬دائرتين،‭ ‬ومحكمة‭ ‬كبرى‭ ‬للعدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وأخرى‭ ‬صغرى،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬دوائر‭ ‬للدعاوى‭ ‬التي‭ ‬أحد‭ ‬أطرافها‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬ودائرة‭ ‬للدعاوى‭ ‬التي‭ ‬أطرافها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ودائرة‭ ‬لدعاوى‭ ‬الاتصالات،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬عدد‭ ‬المحاكم‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الصغرى‭ ‬7‭ ‬دوائر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬تختص‭ ‬بدعاوى‭ ‬المحافظات‭ ‬ودائرة‭ ‬مختصة‭ ‬للجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وأخرى‭ ‬للأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬ودائرة‭ ‬للمرور‭.‬




أصدر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬قرارا‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬المحاكم‭ ‬الجديد‭ ‬للعام‭ ‬القضائي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬القضائية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬محاكم‭ ‬التنفيذ‭.‬

وبموجب‭ ‬التشكيل‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬دوائر‭ ‬تختص‭ ‬بنظر‭ ‬الطعون‭ ‬التجارية‭ ‬والإدارية‭ ‬والجنائية‭ ‬والمدنية‭ ‬والإيجارية‭ ‬والعمالية‭ ‬والشرعية،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬الفني‭ ‬12‭ ‬عضوا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬14،‭ ‬كما‭ ‬زاد‭ ‬أعضاء‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬إلى‭ ‬‮٩‬‭ ‬قضاة‭ ‬و4‭ ‬قضاة‭ ‬للإشراف‭ ‬القضائي‭.‬

وشهد‭ ‬التشكيل‭ ‬تخصيص‭ ‬محكمة‭ ‬عقارية‭ ‬تختص‭ ‬بمنازعات‭ ‬الدعاوى‭ ‬العقارية‭ ‬ومحكمة‭ ‬للدوائر‭ ‬التجارية‭ ‬ومحكمة‭ ‬خاصة‭ ‬لدعاوى‭ ‬المقاولات،‭ ‬وتخصيص‭ ‬محكمة‭ ‬خاصة‭ ‬بمنازعات‭ ‬عقود‭ ‬المقاولات‭ ‬وعقود‭ ‬التوريد‭ ‬بين‭ ‬الافراد‭ ‬والشركات،‭ ‬وتخصيص‭ ‬محكمة‭ ‬للإفلاس‭ ‬وتصفية‭ ‬الشركات‭ ‬تتعلق‭ ‬بدعاوى‭ ‬حل‭ ‬وتصفية‭ ‬الشركات،‭ ‬ومحكمة‭ ‬للمنازعات‭ ‬الإيجارية‭ ‬تختص‭ ‬بالمنازعات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات‭.‬

كما‭ ‬استمر‭ ‬العمل‭ ‬بتخصيص‭ ‬دائرتين‭ ‬للمحاكم‭ ‬العمالية‭ ‬تختص‭ ‬بنظر‭ ‬الدعاوى‭ ‬العمالية،‭ ‬فيما‭ ‬شهد‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬دائرة‭ ‬واحدة‭ ‬لنظر‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬دائرتين،‭ ‬ومحكمة‭ ‬كبرى‭ ‬للعدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وأخرى‭ ‬صغرى،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬دوائر‭ ‬للدعاوى‭ ‬التي‭ ‬أحد‭ ‬أطرافها‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬ودائرة‭ ‬للدعاوى‭ ‬التي‭ ‬أطرافها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ودائرة‭ ‬لدعاوى‭ ‬الاتصالات،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬عدد‭ ‬المحاكم‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الصغرى‭ ‬7‭ ‬دوائر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬تختص‭ ‬بدعاوى‭ ‬المحافظات‭ ‬ودائرة‭ ‬مختصة‭ ‬للجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وأخرى‭ ‬للأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬ودائرة‭ ‬للمرور‭.‬

‮٦‬‭ ‬دوائر‭ ‬للتمييز

وجاء‭ ‬نص‭ ‬التشكيل‭ ‬كالآتي‭: ‬تشكل‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬دوائر،‭ ‬أولا‭: ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬وتشكل‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسا،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬معصومة‭ ‬عبد‭ ‬الرسول،‭ ‬ونادر‭ ‬عبدالمطلب،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬فرحات،‭ ‬وطارق‭ ‬محمد‭ ‬وتختص‭ ‬بنظر‭ ‬الطعون‭ ‬التجارية‭ ‬والإدارية،‭ ‬ثانيا‭: ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬وتشكل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسا،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شريف‭ ‬شادي،‭ ‬وخالد‭ ‬محمود‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الزايد‭ ‬وتختص‭ ‬بنظر‭ ‬الطعون‭ ‬الجنائية،‭ ‬ثالثا‭: ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتشكل‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬د‭. ‬طه‭ ‬عبدالمولى‭ ‬رئيسا‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عدنان‭ ‬عبدالله‭ ‬وإبراهيم‭ ‬المرصفاوي‭ ‬وأشرف‭ ‬حسن‭ ‬وتختص‭ ‬بنظر‭ ‬الطعون‭ ‬المدنية،‭ ‬والإيجارية،‭ ‬رابعا‭: ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬وحسام‭ ‬شاكر‭ ‬وخالد‭ ‬المدفع،‭ ‬وتختص‭ ‬بنظر‭ ‬الطعون‭ ‬العمالية‭.‬

خامسا‭: ‬الدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬وتشكل‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬القطان‭ ‬رئيسا‭ ‬والشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬العصفور‭ ‬عضوا،‭ ‬وعبدالمنعم‭ ‬إبراهيم‭ ‬وهشام‭ ‬عبدالستار‭ ‬وتختص‭ ‬بنظر‭ ‬الطعون‭ ‬الشرعية،‭ ‬والدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أحمد‭ ‬المعلا‭ ‬رئيسا‭ ‬وعضوية‭ ‬خالد‭ ‬عجاجي،‭ ‬وعبدالمنعم‭ ‬الشهاوي‭ ‬وأحمد‭ ‬القاضي،‭ ‬وهشام‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭ ‬وتختص‭ ‬بفحص‭ ‬الطعون‭ ‬المدنية‭ ‬والإدارية‭ ‬والإيجارية‭ ‬والتجارية‭.‬

المكتب‭ ‬الفني

يشكل‭ ‬المكتب‭ ‬الفني‭ ‬لرئيس‭ ‬لمحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬حمدي‭ ‬رئيسا،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬فريد‭ ‬المفتاح‭ ‬والشيخ‭ ‬زكريا‭ ‬عبدالله‭ ‬وعاطف‭ ‬عبدالسميع‭ ‬ومحمد‭ ‬حسن‭ ‬كامل‭ ‬ومحمد‭ ‬علي‭ ‬رشوان‭ ‬ود‭. ‬علي‭ ‬الجزاف‭ ‬وشريف‭ ‬السكري‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬ومنتصر‭ ‬أنور‭ ‬ومحمد‭ ‬عارف‭ ‬وعيسى‭ ‬عبدالرحمن‭.‬

فيما‭ ‬شكلت‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المعلا‭ ‬رئيسا‭ ‬والقاضي‭ ‬علي‭ ‬الكعبي‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬مأمون‭ ‬محمد‭ ‬وأيمن‭ ‬مجاهد‭ ‬وحمد‭ ‬السويدي‭ ‬ود‭. ‬جواهر‭ ‬العبدالرحمن‭ ‬وجاسم‭ ‬العجلان‭ ‬ومحمود‭ ‬الدسوقي‭ ‬ووسيم‭ ‬عبدالهادي،‭ ‬فيما‭ ‬شكل‭ ‬الإشراف‭ ‬القضائي‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬خليفة‭ ‬مجيران‭ ‬رئيسا‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بدر‭ ‬العبدالله‭ ‬وجاسم‭ ‬الجبن‭.‬

محاكم‭ ‬الاستئناف

وتشكل‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬دوائر،‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وجيه‭ ‬الشاعر‭ ‬ووسام‭ ‬ماهر،‭ ‬حيث‭ ‬تختص‭ ‬بنظر‭ ‬استئناف‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬دعاوى‭ ‬الجنايات‭ ‬واستئناف‭ ‬قرارات‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب،‭ ‬ثانيا‭: ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬وتشكل‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬جمعة‭ ‬الموسى‭ ‬رئيسا‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حسام‭ ‬طلعت‭ ‬ورائد‭ ‬العدوان‭ ‬وأيمن‭ ‬مجاهد،‭ ‬وتختص‭ ‬بنظر‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬دعاوى‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬والاحكام‭ ‬الإدارية‭ ‬و50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الدعاوى‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬المحالة‭ ‬من‭ ‬التمييز،‭ ‬والدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتشكل‭ ‬من‭ ‬مي‭ ‬مطر‭ ‬رئيسا‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حاتم‭ ‬السيد‭ ‬وأحمد‭ ‬أبو‭ ‬مسلم‭ ‬وتنظر‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬دعاوى‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬والإيجارية‭ ‬المحالة‭ ‬من‭ ‬التمييز،‭ ‬والدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬برئاسة‭ ‬حمد‭ ‬السويدي‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مأمون‭ ‬محمد‭ ‬وأحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬وحسين‭ ‬ميرزا‭ ‬وتختص‭ ‬باستئناف‭ ‬الأحكام‭ ‬التجارية،‭ ‬والدائرة‭ ‬الخامسة‭ (‬الجنائية‭) ‬وتشكل‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬خليفة‭ ‬المجيران‭ ‬رئيسا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمله‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬وحاتم‭ ‬أمين،‭ ‬والدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الجابري‭ ‬رئيسا‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬هزايمة‭ ‬وهاني‭ ‬الفضالي‭ ‬وبلال‭ ‬الشنهابي،‭ ‬كما‭ ‬تشكل‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الاستئنافية‭ ‬من‭ ‬دائرتين؛‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬ضيف‭ ‬وعضوية‭ ‬أحمد‭ ‬الحسمني‭ ‬وهاجر‭ ‬فخرو،‭ ‬والدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬برئاسة‭ ‬نواف‭ ‬المناعي‭ ‬وعضوية‭ ‬عمرو‭ ‬صلاح‭ ‬ومحمود‭ ‬السعيد‭. ‬دوائر‭ ‬عقارية‭ ‬ومقاولات

وتشكل‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬دوائر،‭ ‬الأولى‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬الدسوقي‭ ‬وعضوية‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬وهاني‭ ‬البدري‭ ‬وطالب‭ ‬المري،‭ ‬وتختص‭ ‬بالدعاوي‭ ‬المدنية‭ ‬و20 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الدعاوى‭ ‬الخارجة‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬المحكمة‭ ‬العقارية‭ ‬ومحكمة‭ ‬المقاولات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الطعون‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬قرارات‭ ‬رفض‭ ‬التظلمات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬والطلبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإصدار‭ ‬الأمر‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والأوامر‭ ‬والسندات‭ ‬الأجنبية‭ ‬طبقا‭ ‬للمادتين‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬وأحكام‭ ‬المعاهدات‭ ‬المعقودة‭ ‬الى‭ ‬تنشأ‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭.‬

والثانية‭ ‬وهي‭ ‬الدائرة‭ ‬العقارية‭ ‬برئاسة‭ ‬حسين‭ ‬الزامل‭ ‬وعضوية‭ ‬نورة‭ ‬عيسى‭ ‬ومرضية‭ ‬قمبر‭ ‬وأمير‭ ‬عيسى،‭ ‬والدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬التجارية‭ ‬برئاسة‭ ‬القاضي‭ ‬محمود‭ ‬سهوان‭ ‬وعضوية‭ ‬أحمد‭ ‬العلاوي‭ ‬وحسن‭ ‬البوعينين،‭ ‬والدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬برئاسة‭ ‬مؤمن‭ ‬المزيني‭ ‬وعضوية‭ ‬محمد‭ ‬الشاعر‭ ‬ولطيفة‭ ‬الدوسري،‭ ‬والدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬برئاسة‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬شويطر‭ ‬وعضوية‭ ‬خالد‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬وزين‭ ‬آل‭ ‬عصفور،‭ ‬والسادسة‭ ‬وهي‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمقاولات‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬وعضوية‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيد‭ ‬حراز‭ ‬وعلى‭ ‬النعيمي‭ ‬وتختص‭ ‬بالدعاوى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعقود‭ ‬المقاولات‭ ‬وعقود‭ ‬التوريد‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الفردية‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬الأخيرين‭ ‬والشركات،‭ ‬والدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬خاصة‭ ‬بدعاوي‭ ‬الإفلاس‭ ‬وتصفية‭ ‬الشركات‭ ‬برئاسة‭ ‬القاضي‭ ‬فاطمة‭ ‬منصور‭ ‬والدائرة‭ ‬الثامنة‭ ‬الايجارية‭ ‬برئاسة‭ ‬حسين‭ ‬عباس‭ ‬وعضوية‭ ‬خليفة‭ ‬الزهراني‭ ‬وشيخة‭ ‬أحمد‭ ‬وعبدالوهاب‭ ‬محمد‭ ‬ومحمد‭ ‬يوسف‭. ‬

‭ ‬‮٥‬‭ ‬دوائر‭ ‬عمالية‭ ‬وجنائية

وتشكل‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬العمالية‭ ‬من‭ ‬دائرتين؛‭ ‬الأولى‭ ‬برئاسة‭ ‬حسين‭ ‬الصيرفي‭ ‬وعضوية‭ ‬عبدالله‭ ‬أبل‭ ‬وزهرة‭ ‬البوسطة‭ ‬ومؤمن‭ ‬السلوم،‭ ‬والثانية‭ ‬برئاسة‭ ‬جاسم‭ ‬الجبن‭ ‬وعضوية‭ ‬خليل‭ ‬إسماعيل‭ ‬ومحمود‭ ‬الحسيني‭ ‬ويوسف‭ ‬احمد،‭ ‬ويشكل‭ ‬مكتب‭ ‬إدارة‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬جاسم‭ ‬الجبن‭ ‬رئيسا‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬أمل‭ ‬أبل‭ ‬وعيسى‭ ‬الصائغ‭ ‬وشيخة‭ ‬جناحي‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬التميمي‭.‬

كما‭ ‬تشكل‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬دوائر؛‭ ‬الأولى‭ ‬برئاسة‭ ‬بدر‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬العبدالله‭ ‬وعضوية‭ ‬على‭ ‬داود‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الجفن‭ ‬ومحمد‭ ‬محفوظ‭ ‬ومحمد‭ ‬خميس‭ ‬الرميحي،‭ ‬والثانية‭ ‬برئاسة‭ ‬جاسم‭ ‬العجلان‭ ‬وعضوية‭ ‬عمرو‭ ‬محمد‭ ‬وحسين‭ ‬الشيخ‭ ‬وسعود‭ ‬المالكي‭ ‬ومحمود‭ ‬الصديقي،‭ ‬والدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬برئاسة‭ ‬عيسى‭ ‬الدراج‭ ‬وعضوية‭ ‬أشرف‭ ‬صالح‭ ‬وحسني‭ ‬مهاب‭ ‬وعمر‭ ‬السعيدي‭.‬

العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬

والتسجيل‭ ‬العقاري

تشكل‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الكبرى‭ ‬للطفل‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬إبراهيم‭ ‬جفن‭ ‬رئيسا‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬علي‭ ‬داود‭ ‬وحسين‭ ‬الشيخ،‭ ‬وتختص‭ ‬بنظر‭ ‬دعاوى‭ ‬الجنايات‭ ‬والجرائم‭ ‬والمسائل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بها‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬واستئناف‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الصغرى‭ ‬للطفل‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬وتجديد‭ ‬حبس‭ ‬المتهمين‭ ‬احتياطيا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الصغرى‭ ‬للطفل‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وتختص‭ ‬بنظر‭ ‬الجنح‭ ‬والمخالفات‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بها‭ ‬المحاكم‭ ‬الصغرى‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭.‬

كما‭ ‬تشكل‭ ‬محكمة‭ ‬الأمور‭ ‬المستعجلة‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬برئاسة‭ ‬القاضي‭ ‬أحمد‭ ‬المالكي،‭ ‬كما‭ ‬تشكل‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬المدنية‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬دوائر،‭ ‬برئاسة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬أحمد‭ ‬الحجي‭ ‬للدعاوى‭ ‬التي‭ ‬أطرافها‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬وهيئات‭ ‬الفرز،‭ ‬والقاضي‭ ‬عيسى‭ ‬الحايكي‭ ‬وفؤاد‭ ‬الكواري‭ ‬وأحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬ومحمد‭ ‬جابر‭ ‬ومنصور‭ ‬إضرابوه‭ ‬ومحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجابر‭ ‬وزهراء‭ ‬معتوق‭. ‬

‮٩‬‭ ‬محاكم‭ ‬للتنفيذ

‭ ‬كما‭ ‬تشكل‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬دوائر،‭ ‬برئاسة‭ ‬القضاة‭ ‬عبدالله‭ ‬البنكي‭ ‬وعبدالله‭ ‬جناحي‭ ‬ومحمد‭ ‬المعاودة‭ ‬ومحمود‭ ‬الذوادي‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬وأحمد‭ ‬بوفرسن،‭ ‬كما‭ ‬شمل‭ ‬التشكيل‭ ‬9‭ ‬محاكم‭ ‬للتنفيذ‭ ‬شكلت‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬ناصر‭ ‬البوعينين،‭ ‬ود‭. ‬إبراهيم‭ ‬البوفلاسة،‭ ‬وأحمد‭ ‬الصديقي،‭ ‬وراشد‭ ‬الصحاف،‭ ‬وعديلة‭ ‬حبيب،‭ ‬وأحمد‭ ‬البوعينين،‭ ‬وعامر‭ ‬الهزاني‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الجازي‭ ‬وسلمان‭ ‬العصفور‭.‬

وتشكل‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬كالآتي‭: ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬تشكل‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬إبراهيم‭ ‬المريخي‭ ‬والشيخ‭ ‬راشد‭ ‬البوعينين‭ ‬والشيخ‭ ‬وليد‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬والشيخ‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬الفاضل،‭ ‬والدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬تشكل‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬الشيخ‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالله‭ ‬والشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬المشعل‭ ‬والشيخ‭ ‬باقر‭ ‬محروس‭. ‬وتشكل‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الأولى‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬الشاعر‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬النجدي‭ ‬والشيخ‭ ‬د‭. ‬جمعة‭ ‬توفيق،‭ ‬والكبرى‭ ‬الثانية‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬المدني‭ ‬والشيخ‭ ‬جعفر‭ ‬العالي،‭ ‬والشيخ‭ ‬حسن‭ ‬آل‭ ‬عصفور‭ ‬والكبرى‭ ‬الثالثة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬فيصل‭ ‬الغرير‭ ‬والشيخ‭ ‬نواف‭ ‬المرباطي‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالإله‭ ‬المرزوقي‭ ‬وعبدالله‭ ‬القطان،‭ ‬والكبرى‭ ‬الرابعة‭ ‬تشكل‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬عبدالهادي‭ ‬رئيسا‭ ‬وعضوية‭ ‬الشيخ‭ ‬سليمان‭ ‬الستري‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬العريبي‭. ‬وتشكل‭ ‬المحاكم‭ ‬الصغرى‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬الشيخ‭ ‬أيوب‭ ‬رشدان‭ ‬والشيخ‭ ‬سعيد‭ ‬حماد‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬الكواري‭ ‬والشيخ‭ ‬حسن‭ ‬آل‭ ‬سعيد‭ ‬والشيخ‭ ‬عمر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

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