(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير – محمد مطر
أكد الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة بتلكو، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن الشركة توفر أكثر من 15 منتجا وخدمة رقمية مرتبطة بالخدمات المالية والمصرفية، والتي تقدم للسوق المحلي والأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال منتدى2023 Elevate ، المنتدى التكنولوجي السنوي الذي يركز على الزبائن في نسخته الثانية، واستضافته شركة بيون أمس الأربعاء (13 سبتمبر 2023)، وبحضور أكثر من 300 زبون من المؤسسات المدعوة من القطاعين العام والخاص في البحرين.
حضر المنتدى رئيس مجلس إدارة شركة
Beyon الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد.
وأقيم المنتدى تحت شعار «تسريع التحول الرقمي»، وأصبح الحدث التكنولوجي الرائد في مملكة البحرين في وقت قصير، الذي يجمع بين رواد الأعمال، إلى جانب عرض الخبرات والموارد من شركات Beyon الرقمية وغيرها من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف الشيخ محمد أن «بيون سايبر»، أحد أذرعة شركة بيون، وقعت اتفاقيات تعاون مع 6 بنوك تعمل في مجال الأمن السيبراني، وتصد شهريا حوالي 3 آلاف تهديد رقمي. كما وضّح الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي أن «بيون» تتعامل مع أكثر من 40 شريكًا، وتضم أكثر من 150 قوة عاملة.
وقال الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي بشركة بتلكو: «نحن فخورون باستضافة برنامج Elevate في نسخته الثانية، كما سعدنا للغاية بالحضور الممتاز من جميع قطاعات الأعمال المختلفة.
يمثل هذا الحدث فرصة ثمينة بالنسبة إلينا للتواصل مع زبائننا وشركائنا، مع توفير منصة لمناقشة التوجهات الحديثة وطرق دعم قطاع المؤسسات بشكل أفضل. علاوة على ذلك، كانت المجموعة الواسعة من العروض التقديمية وحلقات النقاش مليئة بالمعلومات وجديرة بالاهتمام، ما أدى إلى إثراء خطة سير المنتدى».
من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين محمد علي القائد في كلمة أمام الحضور، عن الشراكة الجديدة القادمة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية و Beyon Connect والتي ستشهد قيام الهيئة بتعزيز نظام المصادقة الإلكتروني للمفتاح الإلكتروني المستخدم حاليًا من قبل المواطنين والمقيمين، من خلال استخدام تطبيق OneID ، منصة الهوية الرقمية الخاصة بـ Beyon Connect . مؤكدًا توافق النظام المطور مع القوانين والمعايير المحلية والدولية، والتوجه نحو تدعيم هذا النظام بخدمة التخويلات للأفراد لاستخدام المعاملات الإلكترونية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن أكثر من مليوني عملية تحويل نقدي تُجرى شهريًا في المملكة، في الوقت الذي تحدث عن نظام المفتاح الإلكتروني E - key »»، مبينا أن أعداد المستخدمين المسجلين في نظام المفتاح الإلكتروني بلغوا 800 ألف مستخدم مسجل، حيث يتضمن المفتاح أكثر من 120 خدمة رقمية تتبع القطاعين العام والخاص.
وتحدث مدير العمليات في بيون سولوشينز، نيكولاس تون عن مشاركة أكثر من شركة من البحرين وخارجها، من بينها دول أوروبية وأمريكية وعربية خلال المؤتمر، موضحا أن الشركة تسعى إلى الاستفادة من وجود هذه الشركات في موقع واحد لتوسيع تعاونها المشترك.
وأضاف «هذه ليست الفعالية الأولى التي تقيمها الشركة لتسويق منتجاتها الرقمية، في الوقت الذي نسعى إلى إقامة المزيد من الفعاليات المماثلة خلال الفترة المقبلة».
وتضمن المنتدى عروضًا تقديمية رئيسية قدمها عدد من رواد الأعمال ومتحدثين دوليين، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة Expel يانيككوروف الذي ناقش النموذج المتغير للدفاع السيبراني، ونرمين حسن من البريد المصري التي
تحدثت عن موضوع تبني صناديق البريد الرقمية من أجل مستقبل مستدام، بالإضافة إلى آدم رايان وتيسا جونز آدم راين من شركة
Calligo الشركة البريطانية التي تقدم خدمات البيانات التحويلية، في عرض تقديمي حول تمكين الأعمال القائمة على البيانات من خلال المنظور البيئي والاجتماعي والحوكمة.
على مدار اليوم، عرضت شركات Beyon التي تركز على المؤسسات، Beyon Cyber
و Beyon Solutions و Beyon Connect مجموعة منتجاتها وخدماتها، إلى جانب تقديم موضوعات رائجة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأمن السيبراني والمزيد خلال الجلسات الجانبية.
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