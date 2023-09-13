



أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬توفر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬منتجا‭ ‬وخدمة‭ ‬رقمية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬للسوق‭ ‬المحلي‭ ‬والأسواق‭ ‬الدولية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬منتدى2023 Elevate ،‭ ‬المنتدى‭ ‬التكنولوجي‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية،‭ ‬واستضافته‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ (‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬وبحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬زبون‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المدعوة‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬المنتدى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭

‬ Beyon الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭.‬

وأقيم‭ ‬المنتدى‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬وأصبح‭ ‬الحدث‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عرض‭ ‬الخبرات‭ ‬والموارد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬الرقمية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بيون‭ ‬سايبر‮»‬،‭ ‬أحد‭ ‬أذرعة‭ ‬شركة‭ ‬بيون،‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬بنوك‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وتصد‭ ‬شهريا‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬تهديد‭ ‬رقمي‭. ‬كما‭ ‬وضّح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بيون‮»‬‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شريكًا،‭ ‬وتضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬قوة‭ ‬عاملة‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي‭ ‬بشركة‭ ‬بتلكو‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬باستضافة‭ ‬برنامج‭ ‬ Elevate في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية،‭ ‬كما‭ ‬سعدنا‭ ‬للغاية‭ ‬بالحضور‭ ‬الممتاز‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬المختلفة‭.

‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬ثمينة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬زبائننا‭ ‬وشركائنا،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬التوجهات‭ ‬الحديثة‭ ‬وطرق‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬كانت‭ ‬المجموعة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬التقديمية‭ ‬وحلقات‭ ‬النقاش‭ ‬مليئة‭ ‬بالمعلومات‭ ‬وجديرة‭ ‬بالاهتمام،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إثراء‭ ‬خطة‭ ‬سير‭ ‬المنتدى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬تحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور،‭ ‬عن‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬القادمة‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬و Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬والتي‭ ‬ستشهد‭ ‬قيام‭ ‬الهيئة‭ ‬بتعزيز‭ ‬نظام‭ ‬المصادقة‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المستخدم‭ ‬حاليًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬ OneID ،‭ ‬منصة‭ ‬الهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ Beyon ‭ ‬ Connect ‭. ‬مؤكدًا‭ ‬توافق‭ ‬النظام‭ ‬المطور‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬والمعايير‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬تدعيم‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬بخدمة‭ ‬التخويلات‭ ‬للأفراد‭ ‬لاستخدام‭ ‬المعاملات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬محمد‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬نقدي‭ ‬تُجرى‭ ‬شهريًا‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ E ‭-‬ key ‮»»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬المستخدمين‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بلغوا‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬مستخدم‭ ‬مسجل،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬المفتاح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬خدمة‭ ‬رقمية‭ ‬تتبع‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

وتحدث‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬بيون‭ ‬سولوشينز،‭ ‬نيكولاس‭ ‬تون‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬وأمريكية‭ ‬وعربية‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬لتوسيع‭ ‬تعاونها‭ ‬المشترك‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الفعالية‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬الشركة‭ ‬لتسويق‭ ‬منتجاتها‭ ‬الرقمية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المماثلة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وتضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬عروضًا‭ ‬تقديمية‭ ‬رئيسية‭ ‬قدمها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬ومتحدثين‭ ‬دوليين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لشركة‭ ‬ Expel ‭ ‬يانيككوروف‭ ‬الذي‭ ‬ناقش‭ ‬النموذج‭ ‬المتغير‭ ‬للدفاع‭ ‬السيبراني،‭ ‬ونرمين‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬البريد‭ ‬المصري‭ ‬التي‮

‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬تبني‭ ‬صناديق‭ ‬البريد‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬آدم‭ ‬رايان‭ ‬وتيسا‭ ‬جونز‭ ‬آدم‭ ‬راين‭ ‬من‭ ‬شركة‭

‬ Calligo ‭ ‬الشركة‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬البيانات‭ ‬التحويلية،‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬تقديمي‭ ‬حول‭ ‬تمكين‭ ‬الأعمال‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنظور‭ ‬البيئي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والحوكمة‭.‬

على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم،‭ ‬عرضت‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المؤسسات، Beyon ‭ ‬ Cyber ‮

‬و Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬و Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬مجموعة‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬موضوعات‭ ‬رائجة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والمزيد‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‭ ‬الجانبية‭.‬