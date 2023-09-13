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إبداعات بالواجهاتمجوهرات مزينة بحبوب القهوة في مجموعة Grain De Café من كارتييه

9/13/2023 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مجموعة‭ ‬ Grain ‭ ‬ de ‭ ‬ Café ‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬إصدار‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلات‭ ‬كارتييه‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭. ‬بل‭ ‬هي‭ ‬أيقونة‭ ‬فريدة‭ ‬تعيدنا‭ ‬بالذاكرة‭ ‬إلى‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬للدار‭ ‬وتأخذنا‭ ‬إلى‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬التقاط‭ ‬صورة‭ ‬تاريخية‭ ‬لأسطورة‭ ‬هوليوود
وأميرة‭ ‬موناكو‭ ‬غريس‭ ‬كيلي‮
‬‭ ‬في‭ ‬الريفيرا‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬قلادة‭ ‬من‭ ‬كارتييه‭ ‬تحمل‭ ‬تفاصيل‭ ‬إبداعية‭ ‬

مستوحاة‭ ‬من‭ ‬أصغر‭ ‬المنحنيات‭ ‬المصغرة‭ ‬والأسطح‭ ‬التركيبية‭ ‬لحبوب‭ ‬القهوة‭.‬

برزت‭ ‬فكرة‭ ‬حبوب‭ ‬البن‭ ‬الأيقونية،‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬كارتييه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1938،‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬خمسينيات‭ ‬وستينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬امرأتين‭ ‬غير‭ ‬عاديتين‭: ‬جين‭ ‬توسان‭ ‬وجريس‭ ‬كيلي‭. ‬حيث‭ ‬أدركت‭ ‬جين‭ ‬توسان،‭ ‬المديرة‭ ‬الإبداعية‭ ‬للدار‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1950،‭ ‬إمكانات‭ ‬تبلور‭ ‬الفكرة‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬واقعية‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭. ‬فصنعت‭ ‬حبوب‭ ‬البن‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الأصفر‭ ‬أو‭ ‬المواد‭ ‬النبيلة‭ ‬مثل‭ ‬المرجان،‭ ‬وزينتها‭ ‬بالماس‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬الملونة‭.‬

تتضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الجديدة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الخواتم‭ ‬والقلادات‭ ‬والأساور‭ ‬والأقراط‭ ‬والدبابيس‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬جاذبية‭ ‬مرتديها‭ ‬دون‭ ‬عناء،‭ ‬تماما‭ ‬مثل‭ ‬دفء‭ ‬شمس‭ ‬الصيف‭ ‬على‭ ‬الجلد‭. ‬وتخلق‭ ‬حبوب‭ ‬البن،‭ ‬المرتبة‭ ‬بدقة‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬مزينة‭ ‬بالماس‭ ‬بلمسات‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الأبيض‭ ‬والبلاتين‭ ‬وحبيبات‭ ‬الروبليت‭ ‬إطلالات‭ ‬رائعة‭ ‬تبهر‭ ‬الأنظار‭.‬

تصف‭ ‬ماري‭ ‬لور‭ ‬سيريد،‭ ‬المديرة‭ ‬الإبداعية‭ ‬للمجوهرات‭ ‬وصناعة‭ ‬الساعات‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬كارتييه،‭ ‬ Grain ‭ ‬ de ‭ ‬ Café ‭ ‬بأنها‭ ‬مجموعة‭ ‬تتجاوز‭ ‬الترجمة‭ ‬الحرفية،‭ ‬وتخلق‭ ‬قيمة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬الضوء‭ ‬والتشطيبات‭ ‬والأحجام‭ ‬لإنشاء‭ ‬مجموعة‭ ‬فاخرة‭ ‬مليئة‭ ‬بالروح‭. ‬وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الراقية‭ ‬المفردات‭ ‬الأسلوبية‭ ‬الأيقونية‭ ‬للدار،‭ ‬حيث‭ ‬تدمج‭ ‬بين‭ ‬النباتات‭ ‬الرقيقة‭ ‬في‭ ‬الذهب‭ ‬الأصفر‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬استثنائي‭ ‬وخارج‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭. ‬

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