إبداعات بالواجهاتمجوهرات مزينة بحبوب القهوة في مجموعة Grain De Café من كارتييه
التاريخ
9/13/2023 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مجموعة Grain de Café هي أكثر من مجرد إصدار جديد يضاف إلى تشكيلات كارتييه الرائعة من المجوهرات. بل هي أيقونة فريدة تعيدنا بالذاكرة إلى التاريخ العريق للدار وتأخذنا إلى خمسينيات القرن العشرين، عندما تم التقاط صورة تاريخية لأسطورة هوليوود
وأميرة موناكو غريس كيلي
في الريفيرا الفرنسية، وهي ترتدي قلادة من كارتييه تحمل تفاصيل إبداعية
مستوحاة من أصغر المنحنيات المصغرة والأسطح التركيبية لحبوب القهوة.
برزت فكرة حبوب البن الأيقونية، التي قدمتها كارتييه لأول مرة في عام 1938، إلى الصدارة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وذلك بفضل امرأتين غير عاديتين: جين توسان وجريس كيلي. حيث أدركت جين توسان، المديرة الإبداعية للدار منذ عام 1950، إمكانات تبلور الفكرة وتحويلها إلى قطع واقعية من المجوهرات. فصنعت حبوب البن من الذهب الأصفر أو المواد النبيلة مثل المرجان، وزينتها بالماس والأحجار الكريمة الملونة.
تتضمن المجموعة الجديدة عدداً من الخواتم والقلادات والأساور والأقراط والدبابيس التي ترفع من جاذبية مرتديها دون عناء، تماما مثل دفء شمس الصيف على الجلد. وتخلق حبوب البن، المرتبة بدقة في مجموعات مزينة بالماس بلمسات من الذهب الأبيض والبلاتين وحبيبات الروبليت إطلالات رائعة تبهر الأنظار.
تصف ماري لور سيريد، المديرة الإبداعية للمجوهرات وصناعة الساعات في دار كارتييه، Grain de Café بأنها مجموعة تتجاوز الترجمة الحرفية، وتخلق قيمة جديدة من خلال التفاعل بين الضوء والتشطيبات والأحجام لإنشاء مجموعة فاخرة مليئة بالروح. وتجسد هذه المجموعة الراقية المفردات الأسلوبية الأيقونية للدار، حيث تدمج بين النباتات الرقيقة في الذهب الأصفر مع الاحتفال بما هو استثنائي وخارج عن المألوف.
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