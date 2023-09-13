جديد X جديدمصممة المجوهرات ندى غزال تفتح أبواب الفرص الذهبية في تشكيلتها الجديدة
التاريخ
9/13/2023 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت المصمّمة اللبنانيّة ندى غزال، مؤسِّسة دار المجوهرات NADA G مجموعتها الجديدة «أبواب الفرص» Opportunity of Doors التي ترسّخ إيمانها بسحر البدايات الجديدة. تستوحي المجموعة الإلهام من جمال ورمزية الأبواب والزخارف والرموز التي تُنقش عليها، وغالباً ما ينظر إليها على أنّها ذات أهمية حسية كبيرة أحيانا تكون مفصلية بين لحظة وأخرى.
تتميّز التصاميم برموز ميمونة وأحجار كريمة ترمز كل منها إلى نعمة كالحب، الحظ، التطور الذاتي، القدرة والتنوير الروحي. وتمّ تصميم كلّ قطعة من الذهب المصقول عيار 18 قيراطا وأحجار مرصوفة بتوقيع المصمّمة المميّز، وترمز كلّ من الأحجار والزخارف إلى نعمة، هي بمثابة تذكير بقدرتنا الفطرية على صياغة الفرص وتشكيل مسار حياتنا.
MENAFN13092023000055011008ID1107064464
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.