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جديد X جديدمصممة المجوهرات ندى غزال تفتح أبواب الفرص الذهبية في تشكيلتها الجديدة

9/13/2023 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬المصمّمة‭ ‬اللبنانيّة‭ ‬ندى‭ ‬غزال،‭ ‬مؤسِّسة‭ ‬دار‭ ‬المجوهرات‭ ‬ NADA ‭ ‬ G ‭ ‬مجموعتها‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬أبواب‭ ‬الفرص‮»‬‭ ‬ Opportunity ‭ ‬ of ‭ ‬ Doors ‭ ‬التي‭ ‬ترسّخ‭ ‬إيمانها‭ ‬بسحر‭ ‬البدايات‭ ‬الجديدة‭. ‬تستوحي‭ ‬المجموعة‭ ‬الإلهام‭ ‬من‭ ‬جمال‭ ‬ورمزية‭ ‬الأبواب‭ ‬والزخارف‭ ‬والرموز‭ ‬التي‭ ‬تُنقش‭ ‬عليها،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬حسية‭ ‬كبيرة‭ ‬أحيانا‭ ‬تكون‭ ‬مفصلية‭ ‬بين‭ ‬لحظة‭ ‬وأخرى‭.‬

تتميّز‭ ‬التصاميم‭ ‬برموز‭ ‬ميمونة‭ ‬وأحجار‭ ‬كريمة‭ ‬ترمز‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬نعمة‭ ‬كالحب،‭ ‬الحظ،‭ ‬التطور‭ ‬الذاتي،‭ ‬القدرة‭ ‬والتنوير‭ ‬الروحي‭. ‬وتمّ‭ ‬تصميم‭ ‬كلّ‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬المصقول‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬قيراطا‭ ‬وأحجار‭ ‬مرصوفة‭ ‬بتوقيع‭ ‬المصمّمة‭ ‬المميّز،‭ ‬وترمز‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الأحجار‭ ‬والزخارف‭ ‬إلى‭ ‬نعمة،‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬تذكير‭ ‬بقدرتنا‭ ‬الفطرية‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬الفرص‭ ‬وتشكيل‭ ‬مسار‭ ‬حياتنا‭.‬

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