ساعات تزين الأوقاتألوان نابضة بالحياة في ساعة كاريرا من تاغ هوير
التاريخ
9/13/2023 7:12:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في السنوات الأخيرة، لم تعد الألوان الكلاسيكية والمحايدة للأسود والأبيض والفضي هي أساس تصميم الساعات. وبدأ المستهلكون في السعي وراء ألوان جريئة وأكثر إشراقا وجاذبية، وأصبحت الأقراص الملونة اتجاها لا يمكن تجاهله.
احتفالا بمرور 60 عاما على تأسيسها، أصدرت TAG Heuer ساعة Carrera Date الجديدة تماما. وتم تقليل أبعاد الساعة وإرفاقها بتاج وسوار معاد تصميمهما للخروج بساعات أكثر راحة عند الارتداء، ومدعومة بحركة كاليبر 7 الأوتوماتيكية الجديدة التي توفر احتياطي طاقة لمدة 56 ساعة. وتتوافر الساعة بأربعة ألوان للقرص: الأزرق الغامق والأخضر الباستيل والفضي الدافئ والوردي الفاتح.
وكجزء من مستجدات العلامة التجارية لعام 2023، أصدرت TAG Heuer في معرض Watches and Wonders ، نسخة جديدة تماما من طراز Carrera الأساسي . وكان اللون هو اسم اللعبة وتستهدف Carrera الجديدة مقاس 36 مم الجنسين الذكور والإناث بشكل عام، وتتمتع بجاذبية جماعية ليس فقط بفضل الألوان اللافتة للنظر، ولكن بسبب التصميم الآمن الذي يكون أحيانا غير متوافر بين عروض العلامة التجارية الأكثر شعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل حجم العلبة المعاد تصميمها من Carrera Date بمقدار 2 مم. وعندما يتعلق الأمر بسمك العلبة، فإن الطرازات الجديدة ذات مقاس 10 مم هي تغيير مرحب به. أما التركيب الداخلي فيمثل Calibre 7 ترقية من الجيل الأخير من Caliber 5 ، مما يمدد احتياطي الطاقة في Carrera Date لمدة 18 ساعة كاملة ليصبح 56 ساعة بالمجمل، وأصبحت نافذة التاريخ في مكان مؤشر الساعة 6.
وجدير بالذكر أنه الإصدار الوحيد الذي يتميز بعلامات وعقارب فضية، وهو خيار غريب نظرا لهيكل المجموعة الفولاذي بالكامل. وبغضّ النظر عن ذلك، تبدو عناصر القرص المطلية بالذهب الوردي عيار 18 حادة بشكل ملحوظ، ولا سيما في متغيرات الميناء الأزرق الفاتح والأخضر الفاتح المميز من TAG . ومع ذلك، فإن الغريب حقا هو عقرب الثواني الرمادي الصارخ على مرجع الميناء الفضي، الذي لا تتطابق نهايته مع العلبة أو الميناء أو المؤشرات أو العقارب الأخرى.
خلال 60 عاما من كاريرا، إنه لمن دواعي السرور بشكل خاص أن تدمج علامة تجارية مثل TAG الكثير من المطالب السائدة في ساعة واحدة، من الحجم الجيد، واحتياطي الطاقة المحسن، إلى الألوان الممتعة مع مساحة للمزيد في المستقبل، مؤكدة أن كاريرا هي واحدة من أنجح الساعات عبر الزمن.
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