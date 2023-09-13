Thursday, 14 September 2023 04:36 GMT

ساعات تزين الأوقاتألوان نابضة بالحياة في ساعة كاريرا من تاغ هوير

9/13/2023 7:12:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬الألوان‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬والمحايدة‭ ‬للأسود‭ ‬والأبيض‭ ‬والفضي‭ ‬هي‭ ‬أساس‭ ‬تصميم‭ ‬الساعات‭. ‬وبدأ‭ ‬المستهلكون‭ ‬في‭ ‬السعي‭ ‬وراء‭ ‬ألوان‭ ‬جريئة‭ ‬وأكثر‭ ‬إشراقا‭ ‬وجاذبية،‭ ‬وأصبحت‭ ‬الأقراص‭ ‬الملونة‭ ‬اتجاها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاهله‭.‬

احتفالا‭ ‬بمرور‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيسها،‭ ‬أصدرت‭ ‬ TAG ‭ ‬ Heuer ‭ ‬ساعة‭ ‬ Carrera ‭ ‬ Date ‭ ‬الجديدة‭ ‬تماما‭. ‬وتم‭ ‬تقليل‭ ‬أبعاد‭ ‬الساعة‭ ‬وإرفاقها‭ ‬بتاج‭ ‬وسوار‭ ‬معاد‭ ‬تصميمهما‭ ‬للخروج‭ ‬بساعات‭ ‬أكثر‭ ‬راحة‭ ‬عند‭ ‬الارتداء،‭ ‬ومدعومة‭ ‬بحركة‭ ‬كاليبر‭ ‬7‭ ‬الأوتوماتيكية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬احتياطي‭ ‬طاقة‭ ‬لمدة‭ ‬56‭ ‬ساعة‭. ‬وتتوافر‭ ‬الساعة‭ ‬بأربعة‭ ‬ألوان‭ ‬للقرص‭: ‬الأزرق‭ ‬الغامق‭ ‬والأخضر‭ ‬الباستيل‭ ‬والفضي‭ ‬الدافئ‭ ‬والوردي‭ ‬الفاتح‭.‬

وكجزء‭ ‬من‭ ‬مستجدات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬أصدرت‭ ‬ TAG ‭ ‬ Heuer ‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ Watches ‭ ‬ and ‭ ‬ Wonders ،‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ Carrera ‭ ‬الأساسي‭ . ‬وكان‭ ‬اللون‭ ‬هو‭ ‬اسم‭ ‬اللعبة‭ ‬وتستهدف‭ ‬ Carrera ‭ ‬الجديدة‭ ‬مقاس‭ ‬36‭ ‬مم‭ ‬الجنسين‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وتتمتع‭ ‬بجاذبية‭ ‬جماعية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بفضل‭ ‬الألوان‭ ‬اللافتة‭ ‬للنظر،‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬التصميم‭ ‬الآمن‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬أحيانا‭ ‬غير‭ ‬متوافر‭ ‬بين‭ ‬عروض‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تقليل‭ ‬حجم‭ ‬العلبة‭ ‬المعاد‭ ‬تصميمها‭ ‬من‭ ‬ Carrera ‭ ‬ Date ‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭ ‬مم‭. ‬وعندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بسمك‭ ‬العلبة،‭ ‬فإن‭ ‬الطرازات‭ ‬الجديدة‭ ‬ذات‭ ‬مقاس‭ ‬10‭ ‬مم‭ ‬هي‭ ‬تغيير‭ ‬مرحب‭ ‬به‭. ‬أما‭ ‬التركيب‭ ‬الداخلي‭ ‬فيمثل‭ ‬ Calibre ‭ ‬7‭ ‬ترقية‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬ Caliber ‭ ‬5‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬يمدد‭ ‬احتياطي‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬ Carrera ‭ ‬ Date ‭ ‬لمدة‭ ‬18‭ ‬ساعة‭ ‬كاملة‭ ‬ليصبح‭ ‬56‭ ‬ساعة‭ ‬بالمجمل،‭ ‬وأصبحت‭ ‬نافذة‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬مؤشر‭ ‬الساعة‭ ‬6‭. ‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬الإصدار‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بعلامات‭ ‬وعقارب‭ ‬فضية،‭ ‬وهو‭ ‬خيار‭ ‬غريب‭ ‬نظرا‭ ‬لهيكل‭ ‬المجموعة‭ ‬الفولاذي‭ ‬بالكامل‭. ‬وبغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬تبدو‭ ‬عناصر‭ ‬القرص‭ ‬المطلية‭ ‬بالذهب‭ ‬الوردي‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬حادة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬متغيرات‭ ‬الميناء‭ ‬الأزرق‭ ‬الفاتح‭ ‬والأخضر‭ ‬الفاتح‭ ‬المميز‭ ‬من‭ ‬ TAG ‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الغريب‭ ‬حقا‭ ‬هو‭ ‬عقرب‭ ‬الثواني‭ ‬الرمادي‭ ‬الصارخ‭ ‬على‭ ‬مرجع‭ ‬الميناء‭ ‬الفضي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تتطابق‭ ‬نهايته‭ ‬مع‭ ‬العلبة‭ ‬أو‭ ‬الميناء‭ ‬أو‭ ‬المؤشرات‭ ‬أو‭ ‬العقارب‭ ‬الأخرى‭.‬

خلال‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬كاريرا،‭ ‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬السرور‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬أن‭ ‬تدمج‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬مثل‭ ‬ TAG ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المطالب‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة،‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬الجيد،‭ ‬واحتياطي‭ ‬الطاقة‭ ‬المحسن،‭ ‬إلى‭ ‬الألوان‭ ‬الممتعة‭ ‬مع‭ ‬مساحة‭ ‬للمزيد‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬كاريرا‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬الساعات‭ ‬عبر‭ ‬الزمن‭.‬

MENAFN13092023000055011008ID1107064463

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث