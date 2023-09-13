احتفالا‭ ‬بمرور‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيسها،‭ ‬أصدرت‭ ‬ TAG ‭ ‬ Heuer ‭ ‬ساعة‭ ‬ Carrera ‭ ‬ Date ‭ ‬الجديدة‭ ‬تماما‭. ‬وتم‭ ‬تقليل‭ ‬أبعاد‭ ‬الساعة‭ ‬وإرفاقها‭ ‬بتاج‭ ‬وسوار‭ ‬معاد‭ ‬تصميمهما‭ ‬للخروج‭ ‬بساعات‭ ‬أكثر‭ ‬راحة‭ ‬عند‭ ‬الارتداء،‭ ‬ومدعومة‭ ‬بحركة‭ ‬كاليبر‭ ‬7‭ ‬الأوتوماتيكية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬احتياطي‭ ‬طاقة‭ ‬لمدة‭ ‬56‭ ‬ساعة‭. ‬وتتوافر‭ ‬الساعة‭ ‬بأربعة‭ ‬ألوان‭ ‬للقرص‭: ‬الأزرق‭ ‬الغامق‭ ‬والأخضر‭ ‬الباستيل‭ ‬والفضي‭ ‬الدافئ‭ ‬والوردي‭ ‬الفاتح‭.‬

وكجزء‭ ‬من‭ ‬مستجدات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬أصدرت‭ ‬ TAG ‭ ‬ Heuer ‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ Watches ‭ ‬ and ‭ ‬ Wonders ،‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ Carrera ‭ ‬الأساسي‭ . ‬وكان‭ ‬اللون‭ ‬هو‭ ‬اسم‭ ‬اللعبة‭ ‬وتستهدف‭ ‬ Carrera ‭ ‬الجديدة‭ ‬مقاس‭ ‬36‭ ‬مم‭ ‬الجنسين‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وتتمتع‭ ‬بجاذبية‭ ‬جماعية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بفضل‭ ‬الألوان‭ ‬اللافتة‭ ‬للنظر،‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬التصميم‭ ‬الآمن‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬أحيانا‭ ‬غير‭ ‬متوافر‭ ‬بين‭ ‬عروض‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تقليل‭ ‬حجم‭ ‬العلبة‭ ‬المعاد‭ ‬تصميمها‭ ‬من‭ ‬ Carrera ‭ ‬ Date ‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭ ‬مم‭. ‬وعندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بسمك‭ ‬العلبة،‭ ‬فإن‭ ‬الطرازات‭ ‬الجديدة‭ ‬ذات‭ ‬مقاس‭ ‬10‭ ‬مم‭ ‬هي‭ ‬تغيير‭ ‬مرحب‭ ‬به‭. ‬أما‭ ‬التركيب‭ ‬الداخلي‭ ‬فيمثل‭ ‬ Calibre ‭ ‬7‭ ‬ترقية‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬ Caliber ‭ ‬5‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬يمدد‭ ‬احتياطي‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬ Carrera ‭ ‬ Date ‭ ‬لمدة‭ ‬18‭ ‬ساعة‭ ‬كاملة‭ ‬ليصبح‭ ‬56‭ ‬ساعة‭ ‬بالمجمل،‭ ‬وأصبحت‭ ‬نافذة‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬مؤشر‭ ‬الساعة‭ ‬6‭. ‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬الإصدار‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بعلامات‭ ‬وعقارب‭ ‬فضية،‭ ‬وهو‭ ‬خيار‭ ‬غريب‭ ‬نظرا‭ ‬لهيكل‭ ‬المجموعة‭ ‬الفولاذي‭ ‬بالكامل‭. ‬وبغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬تبدو‭ ‬عناصر‭ ‬القرص‭ ‬المطلية‭ ‬بالذهب‭ ‬الوردي‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬حادة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬متغيرات‭ ‬الميناء‭ ‬الأزرق‭ ‬الفاتح‭ ‬والأخضر‭ ‬الفاتح‭ ‬المميز‭ ‬من‭ ‬ TAG ‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الغريب‭ ‬حقا‭ ‬هو‭ ‬عقرب‭ ‬الثواني‭ ‬الرمادي‭ ‬الصارخ‭ ‬على‭ ‬مرجع‭ ‬الميناء‭ ‬الفضي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تتطابق‭ ‬نهايته‭ ‬مع‭ ‬العلبة‭ ‬أو‭ ‬الميناء‭ ‬أو‭ ‬المؤشرات‭ ‬أو‭ ‬العقارب‭ ‬الأخرى‭.‬

خلال‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬كاريرا،‭ ‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬السرور‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬أن‭ ‬تدمج‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬مثل‭ ‬ TAG ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المطالب‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة،‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬الجيد،‭ ‬واحتياطي‭ ‬الطاقة‭ ‬المحسن،‭ ‬إلى‭ ‬الألوان‭ ‬الممتعة‭ ‬مع‭ ‬مساحة‭ ‬للمزيد‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬كاريرا‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬الساعات‭ ‬عبر‭ ‬الزمن‭.‬