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تتطلع إلى التوسع في مشروعها الخاص ميعاد الموسوي.. تبتكر الأطباق وتضيف لمساتها عليها

9/13/2023 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعد‭ ‬الطاهية‭ ‬ميعاد‭ ‬الموسوي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الطاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬عالم‭ ‬المطبخ،‭ ‬تألق‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تحديدا‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬أعوام‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الإنستغرام‭. ‬لتقدم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوصفات‭ ‬المميزة‭ ‬والمعلومات‭ ‬الغذائية‭ ‬والوصفات‭ ‬اليومية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أبرز‭ ‬الحيل‭ ‬المطبخية‭ ‬الذكية‭.‬


اكتشفت‭ ‬شغفها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المطبخ‭ ‬وكانت‭ ‬العائلة‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬لهذه‭ ‬الموهبة،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬مشروعها‭ ‬المنزلي‭ ‬مؤخرا‭ ‬بدعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬كبير‭ ‬وتقدم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أطباق‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬مطابخ‭ ‬عالمية‭.‬

وحول‭ ‬بدايتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬بدأت‭ ‬بداية‭ ‬بسيطة‭ ‬من‭ ‬مطبخي‭ ‬المتواضع،‭ ‬وكنت‭ ‬أقدم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أطباقي‭ ‬اليومية‭ ‬وأشارك‭ ‬صورها‭ ‬وتجربتها‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬والأصدقاء‭ ‬وكنت‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والتشجيع‭ ‬لإنشاء‭ ‬مشروعي‭ ‬الخاص‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬افتتحت‭ ‬حسابي‭ ‬الخاص‭ ‬بمشروعي‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬إنستغرام‭ ‬وكانت‭ ‬انطلاقة‭ ‬المشروع‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عائلتي‭ ‬كمشروع‭ ‬عائلي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قمت‭ ‬بالمشروع‭ ‬بمفردي‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬أبرز‭ ‬الأطباق‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬أقدم‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬التي‭ ‬يطلبها‭ ‬الزبائن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بعض‭ ‬الأطباق‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬أشتهر‭ ‬بتقديمها‭ ‬مثل‭: ‬مضروبة‭ ‬ورق‭ ‬العنب،‭ ‬السلطات‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكالها‭ ‬وأنواعها،‭ ‬الشلة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأرز‭ ‬والحلويات‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬طبق‭ ‬الشلة‭ ‬ومضروبة‭ ‬ورق‭ ‬العنب‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الأطباق‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بإعدادها‭ ‬لكونها‭ ‬محبة‭ ‬لهذا‭ ‬الطبق‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬قمت‭ ‬بإعداد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬في‭ ‬بدايتي‭ ‬منها‭ ‬مضروبة‭ ‬ورق‭ ‬العنب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬طبق‭ ‬الشلة‭ ‬ومما‭ ‬دفعني‭ ‬لذلك‭ ‬كوني‭ ‬أفضل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأطباق‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وأحرص‭ ‬على‭ ‬إعدادها‭ ‬لكوني‭ ‬متذوقة‭ ‬لها‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬أعتبر‭ ‬إعداد‭ ‬الأطباق‭ ‬فنا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬أوظف‭ ‬فيه‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬تعلمتها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬حدب‭ ‬وصوب‮»‬‭.‬

يتميز‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬بأطباقه‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬تناقلها‭ ‬الخلف‭ ‬من‭ ‬السلف‭ ‬إذ‭ ‬أكدت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يضم‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أحرص‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬لمساتي‭ ‬وابتكاراتي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أطباقي‭ ‬التي‭ ‬أقوم‭ ‬بإعدادها‭ ‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬أطباقا‭ ‬بحرينية،‭ ‬عربية‭ ‬وعالمية‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬بقدر‭ ‬بسيط‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬أطباقي‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬أبرز‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أواجه‭ ‬انتقادات‭ ‬حول‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬أقدمه‭ ‬للزبائن‭ ‬إلا‭ ‬أني‭ ‬أجد‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬استقلالية‭ ‬العمل‭ ‬بمفردي‭ ‬وكل‭ ‬الأعمال‭ ‬أقوم‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مساعدة‭ ‬أحد‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬المكونات‭ ‬إلى‭ ‬تنظيفها‭ ‬وتقطيعها‭ ‬وطهيها‭ ‬بطرق‭ ‬أكثر‭ ‬ابتكارا‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬ذلك‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المواصلة‭ ‬والمنافسة‮»‬‭.‬

استمدت‭ ‬ميعاد‭ ‬من‭ ‬الطبخ‭ ‬الصبر‭ ‬والتأني،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬تعلمته‭ ‬من‭ ‬الطبخ‭ ‬هو‭ ‬الصبر‭ ‬والتأني‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحدي‭ ‬الصعوبات،‭ ‬المرونة،‭ ‬الدقة‭ ‬والتركيز‭ ‬جعلوني‭ ‬أكثر‭ ‬حماسا‭ ‬وإصرارا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أطمح‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬وقتي‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬شروط‭ ‬الشيف‭ ‬الناجح‭ ‬ذكرت‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬الشيف‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متجددا‭ ‬وله‭ ‬لمساته‭ ‬الخاصة‭ ‬وذا‭ ‬معرفة‭ ‬وإتقان‭ ‬وتنظيمه‭ ‬وتقسيمه‭ ‬الوقت‭ ‬لكل‭ ‬مهمة‭ ‬مطبخية‮»‬‭.‬

وذكرت‭: ‬‮«‬لدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬الذين‭ ‬يتفاعلون‭ ‬مع‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬أقدمه‭ ‬باستمرار‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعطيني‭ ‬الدافع‭ ‬للمواصلة‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬أسعى‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬وبينت‭: ‬‮«‬بما‭ ‬أنني‭ ‬امرأة‭ ‬غير‭ ‬عاملة‭ ‬وشغوفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وضعت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬مشروعي‭ ‬وافتتاح‭ ‬مطعمي‮»‬‭.‬

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