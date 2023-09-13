بوخرر: علامة تجارية فاخرة سبقت عصرها

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في 25 أغسطس الماضي، أعلنت رولكس قرارها بالاستحواذ على شركة بوخرر - وهي خطوة ذكية نظرًا لكون رئيس مجلس إدارة بوخرر البالغ من العمر 87 عامًا، يورغ غ. بوخرر، سليل الجيل الثالث من العائلة، لم يكن لديه أي أحفاد مباشرين، وكان يتطلع إلى بيع أعماله.

تمتلك الشركة التي يقع مقرّها في لوتسيرن أكثرَ من 100 نقطة بيع في جميع أنحاء العالم، يقوم أكثر من نصفها بتوزيع ساعات رولكس. تبيع شركة بوخرر أيضًا الساعات الفاخرة التي يصنعها منافسو رولكس، بالإضافة إلى تلك التي تحمل علامتها التجارية الخاصّة (Carl F. Bucherer). وبالتالي، من خلال الاستحواذ على شركة بوخرر، ستتمكن رولكس من السيطرة على شبكة التوزيع لسلسلة البيع والوصول إلى عملاء بوخرر المهمّين والحصول على معلومات حول مبيعات منافسيها. لكن عندما حاولنا الاتصال به، لم يرغب بوخرر في التعليق على عملية الاستحواذ.

قرّرت SWI swissinfo.ch التعمق فيمَ يجعل شركة بوخرر شركة فريدة في هذا المجال.

تعود أصول شركة بوخرر إلى عام 1888 عندما افتتح كارل فريدريش بوخرر وزوجته لويز متجرًا للساعات والمجوهرات في مدينة لوتسيرن. أراد الزوجان اغتنام الفرصة التي أتاحها تدفق السياح الأثرياء القادمين من جميع أنحاء أوروبا للاستمتاع بجبال الألب والهواء الجبلي النقي. آتت المقامرة ثمارها وتمكن الزوجان من افتتاح متجرهم الثاني بعد بضع سنوات فقط.

لتوسيع الأعمال التجارية، قام كارل فريدريش بوخرر بتدريب ابنيه على الحِرف الرئيسية: تعلم إرنست بوخرر أعمال صناعة الساعات بينما تدرب كارل إدوارد بوخرر على صياغة الذهب. وفي عام 1913، انضم الأخوان إلى شركة العائلة، وسرعان ما انطلقا لفتح متاجر خارج سويسرا بدءًا من برلين ثم سانتياغو في تشيلي. كانت فيلهلمينا بوشرير-هيب، زوجة كارل إدوارد، أحد الدوافع وراء هذا التوسع الدولي. ويقول الموقع الإلكتروني للشركة: "إن حسها التجاري الذكي ونصائحها في مجال تنظيم المشاريع ساعدا في تمهيد الطريق لتطوير الشركة لتصبح علامة تجارية عالمية".

توفيت فيلهلمينا بوخرر-هيب بشكل مأساوي في حطام سفينة أثناء سفرها من الأرجنتين إلى تشيلي. واحتفت الشركة بذكراها من خلال إطلاق ساعة ذات إصدار خاص باسمها في عام 2005 تقتصر على 70 قطعة. أدت وفاة فيلهيلمينا إلى تغيير خطط التوسع الدولي وعاد زوجها وشقيقه إلى لوتسيرن وركزا على النمو في سويسرا. لم يغامر بوخرر بالخارج مرة أخرى إلا في الثمانينيات عندما وسّع رئيس مجلس الإدارة الحالي يورغ جي بوخرر أعمالَه في النمسا.

أحد متاجر بوخرر في الصورة في ستينيات القرن الماضي في شارع بانهوف شتراسه في مدينة زيورخ. Keystone / Str

في عام 1919، اتخذ كارل فريدريش بوخرر قرارًا رائدًا في هذا المجال. وأصبح أول بائع تجزئة للساعات يبدأ في تصنيع الساعات باسمه الخاص. تم إصدار أول مجموعة ساعات في عام 1919 واستهدفت فئة النساء.

كانت بوخرر أيضًا واحدة من أولى العلامات التجارية التي اعتمدت الساعات بأحزمة المعصم. كانت ساعات الجيب لا تزال الخيار الأكثر شعبية بين الرجال في ذلك الوقت في أوائل القرن العشرين. كان يُنظر إلى ساعات اليد على أنها مجوهرات، لكنها لم تكن من الأكسسوارات الشائعة بين النساء. ابتكرت شركة بوخرر أيضًا تصميمات فريدة من نوعها لسوار الساعة.

تضم مجموعة ساعات "Carl F. Bucherer" اليوم، عدة نماذج تتراوح أسعارها بين 3100 و145 ألف فرنك سويسري (حوالي 3500 دولار إلى 164 ألف دولار).

بوخرر ورولكس: شراكة مربحة تعود إلى عام 1924. Keystone / Urs Flueeler

كان قرار إرنست بوخرر بيع الساعات التي تصنعها شركة مملوكة لشخص يدعى هانز ويلزدورف بمثابة نقطة تحول أخرى في تاريخ الشركة. أسس ويلسدورف شركته للساعات في لندن عام 1905 مع شريكه التجاري ألفريد ديفيس.

باع الشريكان ساعات تحت اسم "Wilsdorf & Davis" والتي تم تغييرها لاحقًا إلى رولكس في عام 1908 مع تطور الشركة. كان هدف فيلدورف هو صناعة ساعات أنيقة ودقيقة. جذبت رولكس انتباهَ صناعة الساعات عندما مُنحت ساعة اليد الخاصة بها شهادة الدقة من "الفئة أ" من مرصد "كيو". انتقلت الشركة إلى جنيف في عام 1919 لأسباب ضريبية. وبعد خمس سنوات، نشأت شراكة مدتها 100 عام مع بوخرر.

يقول موقع بوخرر الإلكتروني: "في عام 1924، كان لدى إرنست بوخرر البصيرة للتوصل إلى اتفاق مع هانز ويلزدورف لجعل مجموعة بوخرر العائلية شريكًا رئيسيًا للبيع بالتجزئة لشركة رولكس".

إلى جانب بيع ساعات رولكس، كانت نقطة بيع بوخرر هي المكان الوحيد الذي يمكن للمشترين فيه الحصول على ملاعق رولكس الخاصة. ومن أجل الحصول على واحدة، كان يتعين على العميل شراء ساعة رولكس.

متجر بوخرر الرئيسي في ميدان شفانين (Schwannenplatz) في مدينة لوتسيرن. ويشكل السياح والسائحات من آسيا - وليس أوروبا - معظم زبائنها. © Keystone / Urs Flueeler

في عام 1969، كشفت ماركة الساعات اليابانية سيكو عن أول ساعة يد تعمل بطاقة حجر الكوارتز في العالم: "Astron". سبق هذا الإعلان ما يُعرف باسم "أزمة الكوارتز" عندما اضطرت الساعات الميكانيكية السويسرية إلى التنافس مع ساعات الكوارتز الأكثر دقة والأرخص بكثير. بين عامي 1970 و1983، انخفض عدد شركات الساعات السويسرية إلى أكثر من النصف واختفى ثُلثا الوظائف في هذه الصناعة.

على عكس العديد من العلامات التجارية السويسرية التقليدية، اعتمد كارل إف بوخرر تقنيةَ الكوارتز كجزء من تشكيلته. وكانت أيضًا واحدة من حوالي 20 شركة سويسرية قامت بتمويل تطوير حركة كوارتز سويسرية منافسة، البيتا 21، والتي فشلت في نهاية المطاف.

يتم تشغيل معظم الساعات السويسرية بواسطة محركات تنتجها أطراف ثالثة مثل "ETA" أو "Miyota" لأن تكلفتها أرخص وقد أثبت جدارتها. الهدف الأسمى لأي علامة تجارية للساعات هو تطوير محركات الساعات الخاصة بها داخل الشركة.

وهذا هو ما فعله كارل إف بوخرر بالضبط، لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك مطوّرًا ما يعرف بمحرك الدوار المحيطي. الدوار هو أحد مكونات الساعة التي تدور في كل مرة يقوم فيها مرتديها بتحريك معصمه وتشغيل الساعة. الدوارات التقليدية ضخمة الحجم وتغطي أكثر من نصف الجزء الخلفي من الحركة. من ناحية أخرى، يمتد محرك الدوار المحيطي على طول محيط الحركة مما يسمح بإنتاج ساعة أقل وزناً ورؤية كاملة للحركة إذا كانت الساعة ذات خلفية شفافة.

تم إطلاق أول محرك ذي دوار محيطي لـ "Carl F. Bucherer CFB A1000" في عام 2008 واستغرق تطويره ثلاث سنوات، تلاها "CFB A2000" (في الصورة أعلاه) و"CFB T3000" التي تعمل على تشغيل أغلى ساعاتها مثل "Manero Tourbillon Double Peripheral Paradiseرابط خارجي " بقيمة 145 ألف فرنك سويسري.

إذًا، ماذا سيحدث لشركة بيع الساعات والمجوهرات بعد تولّي رولكس زمامَ الأمور؟ المستقبل ضبابي بعض الشيء، ولكن يبدو أنها ليست عملية استحواذ عدائية، فقد صرحت رولكس أن بوخرر ستحتفظ باسمها وأن الشركة ستستمر في العمل بشكل مستقل. وسيظل يورغ بوخرر أيضًا رئيسًا فخريًا لمجموعة بوخرر.

من المرجّح أن تستمر رولكس في بيع ساعاتها من خلال منافذ بيع بوخرر كما كان الوضع من قبل، ولكنها ستجني هوامش الربح الضخمة التي كانت تحققها شركة بيع التجزئة. تشير المقارنةرابط خارجي بين أسعار الساعات التي يبيعها تجار القطاع الخاص مقابل تجار التجزئة إلى أن هوامشَ الربح قد تصل إلى 27% في المتوسط.

ترجمة: مي المهدي

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