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وزارة الخارجية لم تبلغ عن وقوع أي ضرر أو إصابة بين الأردنيين في ليبيا والمغرب

9/13/2023 3:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن مركز وحدة عمليات الوزارة "لم يبلغ عن وقوع أي ضرر أو إصابات بين الأردنيين الموجودين في ليبيا والمغرب".
وأضاف ، أنه "لا يوجد لدى الوزارة أي ملاحظة عن انقطاع اتصال مع مواطن أردني في ليبيا"، مؤكدا أنه "مع بدء الأحداث المؤسفة والفيضانات التي داهمت مناطق في شرق ليبيا، انقطعت وسائل الاتصال بين الأردنيين الموجودين في ليبيا وذويهم ما أثار حالة من القلق لدى الأردنيين المقيمين في المملكة ممن بادروا مباشر للاتصال مع مركز وحدة العمليات في الوزارة"، الذي اتخذ على الفور الإجراءت اللازمة وضمن الإمكانيات والوسائل المتاحة وتواصل مع كافة الأشخاص الذين جرى الإبلاغ عن انقطاع الاتصال بهم في ليبيا وطمأنة ذويهم.
المجالي، أوضح أن ذلك ينطبق أيضا على الأردنيين الموجودين في المغرب، حيث من خلال خلية الأزمة التي شكلت في السفارة الأردنية في الرباط ووحدة مركز العمليات، جرى التواصل مع الأردنيين المقيمين في المغرب والاطمئنان عليهم وما تزال العملية مستمرة ومتواصلة من خلال الاتصال المباشر أو الرسائل التي وجهت للمواطنين عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي.
"حتى الآن لم نتلق أي بلاغ عن إصابة أي مواطن أردني بالمغرب بأي مكروه جراء الزلزال"، وفق المجالي.

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