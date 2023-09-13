الباص السريع يدهس شاباً في عمان
التاريخ
9/13/2023 3:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض شاب للدهس، من قبل احدى حافلات الباص السريع، مساء الأربعاء، قرب نفق الصحافة في شارع الملكة رانيا العبدالله، بالعاصمة عمان، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إنه قد تم إسعاف الشاب ، وحالته العامة متوسطة.
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