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الباص السريع يدهس شاباً في عمان

9/13/2023 3:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض شاب للدهس، من قبل احدى حافلات الباص السريع، مساء الأربعاء، قرب نفق الصحافة في شارع الملكة رانيا العبدالله، بالعاصمة عمان، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إنه قد تم إسعاف الشاب ، وحالته العامة متوسطة.

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