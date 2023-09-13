

وترغب الوحدة بتوجيه انتباه الطلبة الأعزاء إلى الآتي:



أولاً: ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل : تخصصات الجامعات الأردنية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.



ثانياً: يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.



ثالثاً: فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي:



1. الطلبة ال (5%) الأوائل الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للعام الدراسي 2022-2023، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية ، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية.



2. الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68%) على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن (70%)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة.



3. يسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة