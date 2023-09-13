وسائل إعلام إيرانية: بدء عملية نزع سلاح الانفصاليين في كردستان العراق
التاريخ
9/13/2023 3:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "تسنيم" أنه مع اقتراب انتهاء المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان، بدأت صباح اليوم عملية تفكيك جميع قواعد ومقرات المسلحين في الإقليم.
وذكرت الوكالة أن "هذه العملية بدأت منذ عدة ساعات ومن المفترض أن يتم تفكيك جميع قواعد الجماعات الانفصالية، بما في ذلك كومله وباك وبجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الجدار الحدودي لإيران وأجزاء أخرى بالقرب من إيران".
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر إيراني أنه "إذا لم يتم تفكيك مقرات المجموعات بشكل صحيح، أو إذا رفض البعض منهم القيام بذلك، فسنعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الاتفاق ونحن سنقوم بواجبنا في حماية أمن البلاد".
وأضافت أن "بدء عملية تفكيك مقرات هذه الجماعات في إقليم كردستان العراق، جاءت نظرا لاقتراب نهاية المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح الانفصاليين في إقليم كردستان".
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، إن بلاده اتفقت مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان وإغلاق مقارها العسكرية.
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