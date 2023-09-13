الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود
التاريخ
9/13/2023 3:11:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود.
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