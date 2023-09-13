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الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود

9/13/2023 3:11:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود.

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