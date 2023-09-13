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تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

9/13/2023 3:11:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في شرق المملكة.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المناطق الشرقية وتكون مثيرة للغبار.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها احيانا بسبب الغبار في المناطق الشرقية.

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