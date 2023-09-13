تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
التاريخ
9/13/2023 3:11:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في شرق المملكة.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المناطق الشرقية وتكون مثيرة للغبار.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها احيانا بسبب الغبار في المناطق الشرقية.
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