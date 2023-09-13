بيان هام من المغرب يكشف حقيقة وقوع حادثة جديدة

وأضاف أن السلطات هي المخولة بإصدار بلاغ في مثل هذه الأحداث إن اقتضى الأمر ذلك.

وصرح بأنه كمسؤول بالعمالة لم يتوصل بعد إلى خبر يؤكد وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه وفي حالة وقوعه سيتم الإعلان عن حيثياته.

وتداولت صفحات وحسابات شخصية على "فيسبوك" خبر يفيد بسقوط طائرة في نواحي جماعة واولى التي تبعد 40 كيلومترا عن مقر عمالة أزيلال.

هذا، وذكرت مصادر لـ"هسبريس" أن صوت انفجار مدوّيا وقع صباح اليوم فعلا على مرحلتين، الأولى اتسمت بالقوة، ما استدعى إخراج التلاميذ من الحجرات احترازا من وقوع ما لا تحمد عقباه، مشيرة إلى أن عددا من سكان المدينة غادروا بدورهم منازلهم بعد سماع الانفجار مجهول المصدر.