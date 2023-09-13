سانا: مقتل عسكريين وإصابة 6 في قصف إسرائيلي استهدف مواقع دفاع جوية سورية
التاريخ
9/13/2023 3:11:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة سانا، يوم الأربعاء، أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب 6 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواقع دفاع جوية سورية في طرطوس.
وقال مصدر عسكري لسانا إنه وفي تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس.
وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
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