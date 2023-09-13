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ميلا عادل الجمزاوي تطفئ شمعتها الثانية

9/13/2023 3:11:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطفأت الطفلة ميلا محسن عادل الجمزاوي شمعتها الثانية اليوم الاربعاء .
العائلة والاهل والاصدقاء يتمنون الحياة السعيدة والعمر الطويل للطفلة ميلا وان تكون بذرة صالحة وعونا لوالديها .

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