ميلا عادل الجمزاوي تطفئ شمعتها الثانية

ميلا عادل الجمزاوي تطفئ شمعتها الثانية
التاريخ
9/13/2023 3:11:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أطفأت الطفلة ميلا محسن عادل الجمزاوي شمعتها الثانية اليوم الاربعاء .
العائلة والاهل والاصدقاء يتمنون الحياة السعيدة والعمر الطويل للطفلة ميلا وان تكون بذرة صالحة وعونا لوالديها .
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