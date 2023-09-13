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الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله

9/13/2023 3:11:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص ستيني متوفياً داخل منزله في الشونة الشمالية بحسب مصدر أمني .
وأضاف أنه جرى نقله الى مستشفى معاذ بن جبل وتحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة .
ولفت الى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة.

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