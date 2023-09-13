الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله
التاريخ
9/13/2023 3:11:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص ستيني متوفياً داخل منزله في الشونة الشمالية بحسب مصدر أمني .
وأضاف أنه جرى نقله الى مستشفى معاذ بن جبل وتحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة .
ولفت الى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة.
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