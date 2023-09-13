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هجوم سمكة قرش على فتاة في مصر.. والحكومة تتحرك بشكل عاجل

9/13/2023 3:11:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أنه تقرر غلق أحد شواطىء مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم لسمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت الوزيرة على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطىء.
وبمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أول بأول.
وكان قد ورد بلاغ الي غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية مع اتخاذ كافة الاحترازية الواجبة.

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