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اعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي- رابط

9/13/2023 3:11:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2023-2024
. موعد عقد الامتحان : يوم الخميس الموافق 21-9-2023 وفقاً للترتيبات التالية :
. سيتم عقد الامتحان على ثلاث جلسات الأولى (9-11) صباحاً، والثانية (12-2) ظهراً، والثالثة (3-5) عصراً، حيث تستمر كل جلسة لمدة ساعتين.
. مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)
. يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.
. ملاحظات في غاية الأهمية:
- يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.
- الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
- على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول.
- يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة.
- يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.
ملاحظات هامة جداً :
1) أي طالب يتغيب عن الامتحان يفقد حقه في المنافسة على مقاعد البرنامج العادي.
2) إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.
للإطلاع على أسماء الطلبة (مرتبين أبجدياً) المدعوين للامتحان، وموعد الجلسة لكل طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي

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