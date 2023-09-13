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ظهور غريب لعريس أثناء حفل زفافه يثير مواقع التواصل في مصر- فيديو

9/13/2023 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريس مصري يظهر بملابس“كاجول” ليلة زفافه .


وأظهر مقطع الفيديو العريس وهو يرتدي شورت أسود وتيشيرت أبيض وحذاء، بينما كانت عروسه بفستان الزفاف العادي.
ولاقى الفيديو تفاعل واسع من المغردين الذين سخر أغلبهم من المشهد ووصفوه بالغريب والغرض منه الشهرة.

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