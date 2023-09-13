وأظهر مقطع الفيديو العريس وهو يرتدي شورت أسود وتيشيرت أبيض وحذاء، بينما كانت عروسه بفستان الزفاف العادي. ولاقى الفيديو تفاعل واسع من المغردين الذين سخر أغلبهم من المشهد ووصفوه بالغريب والغرض منه الشهرة.

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