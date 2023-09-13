ظهور غريب لعريس أثناء حفل زفافه يثير مواقع التواصل في مصر- فيديو
التاريخ
9/13/2023 3:11:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريس مصري يظهر بملابس“كاجول” ليلة زفافه .
وأظهر مقطع الفيديو العريس وهو يرتدي شورت أسود وتيشيرت أبيض وحذاء، بينما كانت عروسه بفستان الزفاف العادي.
ولاقى الفيديو تفاعل واسع من المغردين الذين سخر أغلبهم من المشهد ووصفوه بالغريب والغرض منه الشهرة.
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