أكثر من 70 تمساحا تستغل الفيضانات في الهروب من حديقة حيوان صينية
التاريخ
9/13/2023 3:05:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هرب أكثر من 70 تمساحا من مزرعة تماسيح في جنوب الصين، بعد وقوع فيضانات شديدة.
وذكرت وسائل إعلام صينية نقلا عن مسؤولين محليين أن التماسيح هربت في مدينة ماومينغ، بعد تعرضها لأمطار غزيرة لأيام. وكانت بحيرة بالقرب من المزرعة قد فاضت على ضفتيها، مما أتاح للتماسيح الهروب، فيما تمكنت السلطات من الإبقاء على ما لا يقل عن 69 تمساحا كبيرا و6 تماسيح صغيرة في المزرعة. وذكرت صحيفة «بكين نيوز» أنه تم إرسال قوات الطوارئ لتعقب التماسيح الهاربة بمساعدة معدات السونار. وقد استمرت العاصفة التي تضرب الصين بالتسبب في فيضانات بعد أمطار غزيرة شهدتها منطقة قوانغشي لليوم السابع على التوالي.
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