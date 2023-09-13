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أكثر من 70 تمساحا تستغل الفيضانات في الهروب من حديقة حيوان صينية

9/13/2023 3:05:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هرب أكثر من 70 تمساحا من مزرعة تماسيح في جنوب الصين، بعد وقوع فيضانات شديدة.
وذكرت وسائل إعلام صينية نقلا عن مسؤولين محليين أن التماسيح هربت في مدينة ماومينغ، بعد تعرضها لأمطار غزيرة لأيام. وكانت بحيرة بالقرب من المزرعة قد فاضت على ضفتيها، مما أتاح للتماسيح الهروب، فيما تمكنت السلطات من الإبقاء على ما لا يقل عن 69 تمساحا كبيرا و6 تماسيح صغيرة في المزرعة. وذكرت صحيفة «بكين نيوز» أنه تم إرسال قوات الطوارئ لتعقب التماسيح الهاربة بمساعدة معدات السونار. وقد استمرت العاصفة التي تضرب الصين بالتسبب في فيضانات بعد أمطار غزيرة شهدتها منطقة قوانغشي لليوم السابع على التوالي.

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