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احتفال فني يعيد هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض

9/13/2023 3:05:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عادت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض لإلقاء كلمة في فعالية فنية في أول ظهور علني لها بمقر الرئاسة الأميركية منذ خسارتها في الانتخابات الرئاسية في 2016 أمام دونالد ترامب.
وقالت السيدة الأولى جيل بايدن لكلينتون خلال فعالية للاحتفاء بالحائزين جائزة الفنون العالمية من جمعية الفن اليابانية «إنه لشرف لي أن أرحب بعودتك إلى البيت الأبيض».
وأضافت جيل بايدن «رائع، أنت محبوبة للغاية».
وهتف الجمهور وصفق لاستقبالها.
وقد شكرت هيلاري كلينتون جيل بايدن والرئيس جو بايدن، الذي لم يكن حاضرا، على دعمهما للفنون.
وكانت كلينتون التي سبقت لها عضوية مجلس الشيوخ وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة، هي أول امرأة تترشح للرئاسة عن حزب سياسي أميركي كبير. وقبل ذلك كانت وزيرة خارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.

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