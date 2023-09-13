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اكتشاف أكبر مصنع للخمور في مزرعة بالعبدلي

9/13/2023 3:05:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكن رجال مباحث محافظة العاصمة من ضبط اكبر مصنع للخمور يديره 6 أشخاص من جنسية آسيوية في مزارع العبدلي وبحوزتهم كميات كبيرة من الخمور المحلية جاهزة للبيع ومعدات خاصة لصناعتها.
وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «الأنباء» أن معلومات سرية وردت الى رجال مباحث العاصمة تفيد بوجود عصابة تروج الخمور المحلية بكميات كبيرة على الشباب وبأسعار زهيدة، فتم تشكيل فريق عمل لمتابعة القضية والبحث والتحري عن أفراد العصابة، وبعد مرور عدة أيام من البحث والتحري استطاع فريق العمل ان يجمع معلومات عن أفراد العصابة، الذين تبين ان عددهم 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية، وانهم يستأجرون مزرعة في العبدلي لصناعة الخمور بعيدا عن أعين رجال الأمن.
بعد جمع المعلومات ورصد المزرعة والتأكد من وجود أفراد العصابة فيها تم إصدار إذن قانوني ومداهمة المزرعة وضبط افراد العصابة الـ 6 الذين حاولوا الهرب، وبعد الاستعلام اتضح أنهم من الجنسية الآسيوية، ثلاثة منهم مسجل ضدهم قضايا تغيب، وبتفتيش المزرعة عثر بها على «بركة» مليئة بالخمر المحلي يتم تخميره بواسطة أشعة الشمس ووجود آلاف قناني الخمر جاهزة للبيع، بالإضافة الى 236 برميلا مليئا بالخمر، ومعدات أخرى تستخدم لصناعة الخمر.
وخلال التحقيق مع أفراد العصابة الـ 6 اعترفوا بأنهم قاموا باستئجار المزرعة وعمل بها مصنع للخمور المحلية يصدر في اليوم الواحد ما يقارب ألف قنينة خمر يتم نقلها بواسطة باصات مغلقة إلى المناطق، ومن ثم بيعها على الزبائن بقيمة 5 دنانير للقنينة.
وبعد الانتهاء من التحقيق تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

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