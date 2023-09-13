Wednesday, 13 September 2023 11:30 GMT

ورشة تصميم السينوغرافيا بـ لابا خطوة نحو التميز

9/13/2023 3:05:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن إطار برنامج «الملاذ المسرحي الخامس»، الذي تنفذه أكاديمية لوياك للفنون «لابا» بالتعاون مع نخبة من أهم المدربين والمسرحيين والأكاديميين في الكويت والوطن العربي والعالم، اختتمت الأكاديمية ورشة تدريبية حصرية بعنوان «تصميم السينوغرافيا». الورشة الثالثة من نوعها، مع السينوغراف والفنان التشكيلي د خليفة الهاجري، استهدفت مجموعة متميزة من محبي فن السينوغرافيا، من الهواة والمحترفين.
وتأتي الورشة ضمن فعاليات «مختبر السينوغرافيا»، على أن تتبعها خلال الشهر الجاري ورشة «فن الأزياء المسرحية» مع مصمم الأزياء الإيطالي العالمي جانلوكا سابيكا الذي شارك في تصميم أزياء مسرحيات عالمية عديدة.
وفي تعقيبه على الورشة، أشاد د. الهاجري بـ«الجهود التي تبذلها (لابا) في مجال إعلاء شأن المسرح والموسيقى والفنون»، متحدثا عن «أهمية فن السينوغرافيا في تصميم الفضاء المسرحي، وضرورة إتقانه والتعرف على مفهومه عن كثب. ففي هذا الفن قدرات وطاقات تساعد الهواة والمحترفين على ترجمة النصوص المسرحية المكتوبة إلى أعمال إبداعية، تعكس روحية المضمون وعمقه من خلال اختيار المكان المسرحي والابتكار في التصميم وتناغم عناصر السينوغرافيا، بتنوعها وفرادتها».
وخلال الورشة، ركز الهاجري على أن «السينوغرافيا هي علم وفن، حيث تستوجب خبرة تقنية وفنية وإلماما بالمقاسات الرياضية والحرف المهنية، كالنجارة والخياطة والمكياج والهندسة والإضاءة والتحكم بالمؤثرات الصوتية، وتحتاج إلى دراية كبيرة بعلوم التشكيل والهندسة المعمارية والنحت والغرافيك والحفر، وهي فن بمعنى أن السينوغرافي لا بد أن يكون له ذوق جمالي وفني في تأثيث الخشبة المسرحية، وأن ينطلق من روح إبداعية في فهم النص الدرامي وتفسيره وخلقه من جديد».

MENAFN13092023000130011022ID1107062935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث