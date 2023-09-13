ورشة تصميم السينوغرافيا بـ لابا خطوة نحو التميز
التاريخ
9/13/2023 3:05:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن إطار برنامج «الملاذ المسرحي الخامس»، الذي تنفذه أكاديمية لوياك للفنون «لابا» بالتعاون مع نخبة من أهم المدربين والمسرحيين والأكاديميين في الكويت والوطن العربي والعالم، اختتمت الأكاديمية ورشة تدريبية حصرية بعنوان «تصميم السينوغرافيا». الورشة الثالثة من نوعها، مع السينوغراف والفنان التشكيلي د خليفة الهاجري، استهدفت مجموعة متميزة من محبي فن السينوغرافيا، من الهواة والمحترفين.
وتأتي الورشة ضمن فعاليات «مختبر السينوغرافيا»، على أن تتبعها خلال الشهر الجاري ورشة «فن الأزياء المسرحية» مع مصمم الأزياء الإيطالي العالمي جانلوكا سابيكا الذي شارك في تصميم أزياء مسرحيات عالمية عديدة.
وفي تعقيبه على الورشة، أشاد د. الهاجري بـ«الجهود التي تبذلها (لابا) في مجال إعلاء شأن المسرح والموسيقى والفنون»، متحدثا عن «أهمية فن السينوغرافيا في تصميم الفضاء المسرحي، وضرورة إتقانه والتعرف على مفهومه عن كثب. ففي هذا الفن قدرات وطاقات تساعد الهواة والمحترفين على ترجمة النصوص المسرحية المكتوبة إلى أعمال إبداعية، تعكس روحية المضمون وعمقه من خلال اختيار المكان المسرحي والابتكار في التصميم وتناغم عناصر السينوغرافيا، بتنوعها وفرادتها».
وخلال الورشة، ركز الهاجري على أن «السينوغرافيا هي علم وفن، حيث تستوجب خبرة تقنية وفنية وإلماما بالمقاسات الرياضية والحرف المهنية، كالنجارة والخياطة والمكياج والهندسة والإضاءة والتحكم بالمؤثرات الصوتية، وتحتاج إلى دراية كبيرة بعلوم التشكيل والهندسة المعمارية والنحت والغرافيك والحفر، وهي فن بمعنى أن السينوغرافي لا بد أن يكون له ذوق جمالي وفني في تأثيث الخشبة المسرحية، وأن ينطلق من روح إبداعية في فهم النص الدرامي وتفسيره وخلقه من جديد».
MENAFN13092023000130011022ID1107062935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.